In Valle d’Aosta la crisi del lavoro ha smesso di essere una minaccia e sta diventando una conta: posti a rischio in realtà storiche del territorio come Musumeci, incertezza sul futuro di diversi supermercati, un centro storico che si svuota di negozi, una serrata dopo l’altra. La stessa Cogne tiene con il fiato sospeso 1.200 famiglie.

Intorno, un caro vita che cresce di settimana in settimana, bollette dell’energia alle stelle, gasolio e benzina oltre ogni ragionevolezza. E il dramma? L’inverno alle porte, con una situazione geopolitica sempre più complessa, che rischia soltanto di aggravare ulteriormente una crisi che morde soprattutto il ceto più debole.

Se non ora, quando? È la domanda che molti lavoratori si pongono, a prescindere dall’appartenenza politica.

La memoria aiuta. Nell’autunno del 2003, contro la riforma delle pensioni del governo Berlusconi, il sindacato seppe presentarsi unito e le piazze, anche in Valle d’Aosta, risposero in massa.

Negli anni successivi, di fronte alle politiche di austerità e alle riforme del lavoro, la mobilitazione ha conosciuto stagioni di forte partecipazione. Allora i motivi di scontro erano seri, ma certamente non peggiori di quelli di oggi.

Che cosa è cambiato? Per molti, la risposta è scomoda: il sindacato si è adagiato. Si è trasformato in un’istituzione tra le istituzioni, più a suo agio nei tavoli di concertazione che nei cortei, convinto che il confronto riservato con la politica renda più di un presidio davanti ai cancelli.

La diplomazia ha i suoi meriti e un buon accordo vale spesso più di mille slogan. Ma quando la trattativa diventa l’unico strumento e la lotta un’arma scarica tenuta in vetrina, il lavoratore comincia a pensare che qualcuno abbia ceduto le decisioni a chi dovrebbe controllare.

Sui social lo dicono senza giri di parole: «Si sono venduti alla politica». Ingeneroso in molti casi, certo. Ma se questa è la percezione, non è un problema di comunicazione: è un problema di credibilità.

C’è poi la paura, comprensibile e mai dichiarata, di indire uno sciopero e non essere seguiti. Una piazza mezza vuota è un regalo alla controparte. Così si ammorbidiscono le piattaforme, si rinviano le date, si cercano formule prudenti. Ma un sindacato che calibra la lotta sul timore dell’apatia contribuisce ad alimentarla.

E i cittadini? Qui il discorso cambia destinatario, e il tono con lui. Perché il gatto si morde la coda, ma la coda è anche nostra.

Mai come oggi siamo tutti indignati, e mai come oggi lo siamo dalla tastiera.

Il post infuocato contro il caro carburante, la condivisione rabbiosa sulla chiusura dell’ennesimo negozio, il commento sarcastico sul sindacato che non fa nulla: tutto gratuito, tutto immediato, tutto senza conseguenze. Nessuna giornata di paga persa, nessuna firma, nessun volto.

Poi, il giorno della manifestazione, le piazze sono quelle di sempre e di chi aveva scritto ottanta commenti non c’è traccia.

Non si può pretendere un sindacato combattivo da una platea che si presenta solo a chiedere conto. La forza di un sindacato è la sua base: se la base non c’è, la prudenza dei vertici diventa quasi una scusa comoda per tutti.

Il sindacato aspetta che la gente scenda in piazza; la gente aspetta che il sindacato la chiami. E intanto, mentre ci si guarda a vicenda, i posti di lavoro se ne vanno.

Nessuno è innocente. Ai sindacati va chiesto più coraggio, più unità e meno distanza dai lavoratori, anche quando questo significa rischiare una piazza non piena. Ai cittadini va chiesto di ricordare che i diritti non si difendono con un «mi piace» e che nessuna tutela è mai nata da un commento scritto sul divano.

Il 20 novembre, comunque la si pensi sulla CGIL, sulle sigle assenti e sulla politica, sarà un test. Non solo per chi ha indetto lo sciopero o per chi ha scelto di non aderire, ma per ciascuno di noi.

Perché la domanda, alla fine, non è «che cosa sta facendo il sindacato?». È: «E io, che cosa sto facendo?».