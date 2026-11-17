Il suicidio non è soltanto un dramma individuale. È una ferita che attraversa le famiglie, coinvolge le relazioni e interroga un'intera comunità. Per affrontarlo non servono slogan, giudizi o risposte improvvisate, ma conoscenza, sensibilità e soprattutto la capacità di ascoltare.

È questo il messaggio che ha lasciato la serata “Un tema comunitario: il suicidio – Superiamo il tabù parlandone insieme”, organizzata martedì 17 novembre ad Aosta dal movimento Pour l’Autonomie, in collaborazione con l’associazione Il Mandorlo Fiorito.

Un'iniziativa che ha affrontato un argomento difficile attraverso il contributo di professionisti, rappresentanti della Chiesa e volontariato, offrendo prospettive differenti su un fenomeno che troppo spesso rimane confinato nel silenzio.

Ma l'incontro ha rappresentato anche qualcosa di più: un esempio concreto di un modo diverso di intendere e praticare la politica. Un metodo che parte dalla volontà di conoscere i problemi, ascoltare chi li studia e chi li vive direttamente, per arrivare successivamente a individuare possibili risposte.

Il suicidio è anche una questione sociale

Ad aprire il confronto è stato il dottor Paolo Calvarese, psicologo clinico e psicoterapeuta, che ha richiamato il pensiero del sociologo francese Émile Durkheim e la sua celebre opera del 1897, Il suicidio.

Già allora Durkheim aveva messo in evidenza la dimensione sociale di un fenomeno che, pur manifestandosi attraverso una vicenda individuale, è profondamente legato anche alle condizioni di vita, alla qualità delle relazioni e ai legami che uniscono le persone alla società.

Una riflessione ancora oggi di grande attualità. Il suicidio non può essere compreso esclusivamente attraverso la storia personale di chi compie quel gesto estremo. Deve spingerci a interrogarci anche sul contesto nel quale le persone vivono, sulla solitudine, sulla fragilità dei rapporti umani e sulla capacità delle comunità di riconoscere i segnali di sofferenza.

Non è soltanto una questione individuale. È anche una responsabilità collettiva.

La sofferenza non si giudica: si comprende

Particolarmente significativa la relazione di don Isidoro Mercuri Giovinazzo, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, che ha proposto una lettura del fenomeno attraverso la sensibilità e la riflessione della Chiesa.

Il suo intervento ha posto l'accento sulla necessità di affrontare il tema con prudenza, rispetto e profonda comprensione della sofferenza umana.

Al centro della riflessione, la libertà e la consapevolezza della persona che arriva a compiere un gesto estremo. Una condizione di profonda sofferenza psicologica può infatti compromettere gravemente la capacità di scegliere in modo libero e consapevole.

Da qui l'importanza di superare giudizi morali sommari e condanne, distinguendo la valutazione del gesto dalla responsabilità personale di chi lo compie.

Una prospettiva nella quale devono trovare spazio soprattutto la misericordia, la comprensione e il rispetto della dignità della persona.

Non giudicare, dunque, ma cercare di comprendere. Non allontanare, ma accompagnare.

La dottoressa Rossella Anna Pivot, psicologa clinica esperta in tanatologia e nell'accompagnamento all'elaborazione del lutto, ha completato il quadro degli interventi professionali, richiamando l'attenzione sulla complessità della sofferenza e sulle conseguenze profonde che una perdita per suicidio può lasciare nelle persone e nelle famiglie.

Il Mandorlo Fiorito: trasformare il dolore in aiuto per gli altri

Di particolare valore anche la testimonianza delle rappresentanti dell'associazione Il Mandorlo Fiorito, una realtà valdostana nata dall'esperienza di persone che hanno conosciuto direttamente il dolore della perdita di una persona cara per suicidio e hanno scelto di trasformare quella sofferenza in un impegno concreto a favore degli altri.

Recentemente costituitasi come organizzazione autonoma di volontariato, l'associazione opera nella prevenzione del suicidio e del disagio psicologico e sociale.

Le sue attività comprendono l'ascolto non giudicante, i gruppi di auto mutuo aiuto, il sostegno alle persone colpite da un lutto per suicidio e l'accompagnamento verso i servizi territoriali.

Accanto a questo lavoro, porta avanti iniziative pubbliche di sensibilizzazione, incontri nelle comunità, momenti di confronto con i giovani e collaborazioni con le istituzioni e i servizi sanitari.

Tra le esperienze più interessanti figura “7 Tazze di tè”, un percorso di incontri che attraverso testimonianze, dialogo e condivisione affronta i temi della fragilità, della salute mentale e della prevenzione.

Un'attività preziosa, perché dimostra che la prevenzione non comincia soltanto negli ambulatori o nelle strutture sanitarie. Comincia anche nella vita quotidiana, nella disponibilità ad ascoltare, nella capacità di accorgersi della sofferenza altrui e nella costruzione di relazioni nelle quali nessuno debba sentirsi abbandonato.

Un modo diverso di fare politica: prima conoscere, poi proporre

La serata organizzata da Pour l'Autonomie ha voluto lanciare anche un messaggio sul metodo con il quale affrontare i problemi della società.

La politica non può limitarsi a intervenire quando un fenomeno diventa emergenza, né può pretendere di avere sempre una soluzione pronta per ogni questione.

Di fronte a temi complessi come il suicidio, il disagio psicologico e la solitudine, il primo dovere di chi fa politica è comprendere. Significa ascoltare gli esperti, incontrare le associazioni, dare voce alle esperienze e conoscere le difficoltà che le persone e le famiglie affrontano.

Solo successivamente è possibile ragionare sulle risposte, sulle iniziative da promuovere e sulle eventuali proposte da portare all'attenzione delle istituzioni.

È un approccio che vuole mettere al centro la conoscenza prima della propaganda e il confronto prima delle decisioni.

La prevenzione, in particolare, richiede una rete di relazioni e collaborazioni tra istituzioni, servizi sanitari, mondo del volontariato, professionisti e comunità locali. Nessuno, da solo, può affrontare una questione di questa portata.

Una comunità che ascolta è una comunità più forte

La serata di Aosta lascia soprattutto una consapevolezza: una comunità non può impedire ogni sofferenza, ma può impegnarsi affinché nessuno sia costretto ad affrontarla nella solitudine e nel silenzio.

Parlare di suicidio con competenza, delicatezza e responsabilità non significa alimentare paure. Significa contribuire a superare lo stigma che ancora circonda il disagio psicologico e la richiesta di aiuto.

L'iniziativa di Pour l'Autonomie ha rappresentato un'occasione di ascolto e conoscenza, nella convinzione che prima di immaginare risposte occorra comprendere i fenomeni, incontrare chi li studia e dare spazio a chi li vive quotidianamente.

Perché fare politica significa anche questo: non avere necessariamente tutte le risposte, ma avere la volontà di cercarle insieme alla comunità.

E davanti a un tema così doloroso, il primo passo è forse il più importante: imparare ad ascoltare, prima ancora di pretendere di avere tutte le risposte.