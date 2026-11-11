Siccità, il Consiglio Valle approva all’unanimità 5 milioni di euro per le aziende agricole

Il Consiglio Valle mette a disposizione 5 milioni di euro per sostenere le imprese agricole valdostane messe in difficoltà dalla siccità della scorsa stagione. Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale è stato approvato all’unanimità nella seduta mattutina dell’11 novembre, al termine di un confronto che ha visto convergere maggioranza e opposizione sulla necessità di dare una risposta concreta e tempestiva agli agricoltori e agli allevatori. Un consenso ampio, accompagnato però da una richiesta condivisa: gli aiuti sono indispensabili, ma non possono rappresentare l’unica risposta a un problema destinato a ripresentarsi.

Il provvedimento, presentato il 13 ottobre ed esaminato dalla terza Commissione consiliare, introduce misure straordinarie e temporanee riferite al solo 2026. Tre le principali linee di intervento: un bonus una tantum per compensare la riduzione diffusa della produzione di foraggio e l’aumento dei costi sostenuti dalle aziende; un contributo straordinario per affrontare le conseguenze della demonticazione anticipata del bestiame dagli alpeggi; un ulteriore sostegno destinato agli investimenti funzionali all’approvvigionamento idrico.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 5 milioni di euro, stanziati attraverso la terza variazione al bilancio regionale di previsione 2026-2028, approvata dal Consiglio il 24 settembre. Sul testo sono stati approvati tre emendamenti della terza Commissione e uno dell'assessore all'Agricoltura, mentre è stato respinto un emendamento presentato dal gruppo Autonomisti di Centro.

Accanto alla legge, l'Aula ha approvato due ordini del giorno che introducono strumenti di monitoraggio e aprono la strada a ulteriori interventi. Il primo, presentato dai gruppi Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine e successivamente modificato d'intesa con l'assessore all'Agricoltura, ha ottenuto il voto unanime. L'impegno per l'assessore Speranza Girod è di riferire alla terza Commissione, entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sul numero delle richieste ricevute e sull'ammontare degli investimenti e dei contributi richiesti.

Lo stesso ordine del giorno prevede inoltre di valutare un eventuale rifinanziamento della misura dedicata agli investimenti per l'approvvigionamento idrico qualora le domande ammissibili superassero le risorse disponibili. In questo caso si potrà anche prendere in considerazione il differimento del termine di rendicontazione degli interventi, attualmente fissato al 30 giugno 2027, così da consentire a tutti i beneficiari ammessi di completare i lavori.

Il secondo ordine del giorno, depositato da Autonomisti di Centro e La Renaissance Valdôtaine e modificato d'intesa con gli assessori alle Opere pubbliche e all'Agricoltura, è passato con 30 voti favorevoli e 3 astensioni di Alleanza Verdi e Sinistra. Il documento impegna gli assessori competenti, sentito l'Osservatorio regionale sulla crisi idrica, a riferire entro 120 giorni alla terza Commissione sulle attività relative alla realizzazione di bacini idrici di grandi dimensioni e sugli studi riguardanti i bacini naturali avviati dall'Amministrazione regionale.

A illustrare il provvedimento è stato il consigliere dell'Union Valdôtaine Corrado Jordan, che ha definito le misure una risposta straordinaria e temporanea a una situazione particolarmente difficile. «Siamo consapevoli che le risorse stanziate non potranno compensare integralmente le perdite subite, ma siamo convinti che esse offrano un solido riparo per preservare la continuità aziendale e contenere il rischio di un ridimensionamento complessivo della produzione agricola e zootecnica locale», ha osservato.

Jordan ha ricordato anche il lavoro svolto per costruire le basi scientifiche e giuridiche del provvedimento. La grave siccità estiva è stata formalmente riconosciuta come circostanza eccezionale ai sensi della Politica agricola comune, anche grazie alle analisi dell'Osservatorio idrico regionale, integrate dai dati territoriali e dal telerilevamento satellitare di Arpa e Agea. Un passaggio necessario per consentire l'attivazione degli aiuti nel rispetto della normativa europea, compresa la disciplina del de minimis.

Nel dibattito è emersa una sostanziale condivisione della necessità di sostenere il settore agricolo, ma anche la consapevolezza che la crisi idrica richieda una programmazione di più ampio respiro. La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Chiara Minelli, annunciando il voto favorevole, ha insistito sulla necessità di garantire trasparenza nell'assegnazione dei contributi, equità tra i beneficiari e controlli rigorosi sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per Minelli la siccità non può più essere considerata un'emergenza isolata: occorre investire nella capacità di accumulo e distribuzione dell'acqua, nelle infrastrutture collettive e in una pianificazione di medio-lungo periodo. Ha richiamato anche il tema degli usi promiscui delle risorse idriche, citando il bacino del Leissé, utilizzato per l'innevamento artificiale.

Sulla dotazione finanziaria si è soffermato il capogruppo della Lega Vallée d'Aoste Andrea Manfrin, che ha annunciato il voto favorevole ma ha evidenziato alcune criticità. Secondo i dati richiamati in Aula, a fronte di un fabbisogno di 4.485.000 euro, sarebbero stati stanziati 4.470.000 euro per le misure di sostegno, senza considerare le maggiorazioni previste per i territori maggiormente colpiti. Una situazione che potrebbe determinare una riduzione dei contributi. Manfrin ha inoltre sottolineato che soltanto il 10% delle risorse è destinato agli investimenti, proprio la componente che può produrre risultati strutturali. Critiche anche al percorso istruttorio, arrivato in Commissione senza audizioni delle associazioni di categoria.

Per il consigliere del PD-Federalisti Progressisti VdA Fulvio Centoz, il risultato raggiunto è positivo, soprattutto perché permette di trasformare i 5 milioni di euro disponibili in aiuti concreti alle aziende, evitando che le risorse confluiscano nell'avanzo di amministrazione. Ora, ha sottolineato, sarà necessario verificare quali imprese saranno effettivamente sostenute e se i contributi riusciranno a evitare riduzioni dell'attività produttiva. Centoz ha ribadito che la tempestività nell'erogazione dovrà accompagnarsi a controlli puntuali, mentre sul fronte della prevenzione occorrerà investire negli invasi, nelle reti irrigue e nella gestione condivisa dell'acqua.

Anche il consigliere di Fratelli d'Italia Aldo Domanico ha espresso apprezzamento per la tempestività dell'intervento, auspicando che rappresenti il punto di partenza per un confronto sulle misure strutturali a favore delle aziende agricole e dei consorzi di miglioramento fondiario. Tra le priorità ha indicato il rinnovamento delle reti obsolete per ridurre le perdite idriche, l'estensione della distribuzione irrigua alle zone ancora sprovviste e il sostegno ai costi di gestione delle imprese.

Il capogruppo di Autonomisti di Centro Marco Carrel (nella foto) ha posto l'accento sulla necessità di cambiare approccio: «Questa legge dà un aiuto necessario alle aziende agricole, ma non affronta il problema alla radice». Per Carrel non è più possibile intervenire soltanto a emergenza conclusa. Dopo il consumo umano, l'agricoltura deve essere considerata una priorità nell'accesso all'acqua, perché garantire risorse idriche alle aziende significa tutelare la produzione alimentare e il futuro del settore primario. Da qui la richiesta, condivisa con la collega Eleonora Baccini, di programmare gli invasi e i sistemi di accumulo tenendo conto anche delle necessità agricole.

La capogruppo di La Renaissance Valdôtaine Eleonora Baccini ha richiamato invece l'importanza dei tempi di attuazione. Sostenere le aziende agricole significa tutelare non soltanto un'attività economica, ma anche il lavoro di chi vive in montagna, la manutenzione dei prati, gli alpeggi e il presidio del territorio. Per questo, secondo Baccini, gli agricoltori devono conoscere con certezza le scadenze per presentare le domande e ricevere i contributi. Ha inoltre chiesto assistenza per correggere eventuali anomalie nei dati precaricati e trasparenza nell'applicazione dei criteri per le maggiorazioni legate alla gravità della siccità.

Il tema della corretta compilazione delle domande è stato affrontato anche dal consigliere della Lega Corrado Bellora, che ha richiamato l'attenzione sulle autodichiarazioni previste dalla legge. Uno strumento necessario in una situazione di urgenza, ma che può comportare conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni inesatte. Da qui la richiesta agli uffici regionali di accompagnare i beneficiari con informazioni chiare e assistenza, evitando che errori commessi in buona fede possano trasformarsi in responsabilità pesanti.

Il vicecapogruppo della Lega Simone Perron ha sottolineato come le anomalie climatiche impongano una revisione delle pianificazioni, non soltanto per l'agricoltura ma anche per l'innevamento e la produzione idroelettrica. Ha quindi sostenuto la necessità di accompagnare gli aiuti immediati con una pianificazione di ingegneria civile capace di affrontare gli effetti della crisi idrica nel lungo periodo. Sulla stessa linea la vicecapogruppo del Centro Autonomista Luisa Trione, che ha definito il provvedimento doveroso, invitando però a guardare oltre l'emergenza attraverso politiche di risparmio idrico, infrastrutture di raccolta e distribuzione e sostegno agli investimenti.

Il capogruppo di Forza Italia Pierluigi Marquis ha infine apprezzato la scelta di ridurre al minimo gli adempimenti burocratici, valorizzando i dati già disponibili negli archivi regionali e le piattaforme dedicate. Una modalità che, secondo Marquis, può favorire l'erogazione delle risorse in tempi certi, pur nella consapevolezza che al provvedimento straordinario dovranno seguire interventi strutturali.

Nella replica conclusiva, l'assessore all'Agricoltura Speranza Girod (nella foto) ha ribadito che la legge intende offrire una risposta concreta e articolata alle difficoltà del comparto, sostenendo sia i maggiori costi sia gli investimenti necessari a rafforzare la capacità delle imprese di affrontare le criticità future. Le risorse, ha spiegato, potranno interessare tutti i comparti produttivi, dalla zootecnia alla frutticoltura, dalla viticoltura all'orticoltura.

I criteri per l'accesso agli aiuti sono stati definiti sulla base di dati oggettivi e verificabili, con il supporto dell'Institut Agricole Régional e delle banche dati nazionali e regionali. Adesso la priorità è accelerare le procedure. Dopo la pubblicazione della legge saranno approvati rapidamente i criteri applicativi, con l'obiettivo di impegnare le risorse entro la prima decade di dicembre e far arrivare i contributi alle aziende entro la fine dell'anno.

Un calendario ambizioso, che rappresenta il primo banco di prova per verificare l'efficacia della misura. La sfida successiva sarà trasformare l'intervento emergenziale in una strategia stabile di gestione dell'acqua, coinvolgendo istituzioni, consorzi e realtà economiche. Perché la siccità del 2026 ha dimostrato che, in Valle d'Aosta, la disponibilità idrica non è più soltanto una questione ambientale, ma una condizione essenziale per la tenuta economica dell'agricoltura di montagna.