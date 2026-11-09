Ospedale Parini, il TAR respinge il ricorso: si avvicina la firma del contratto con CMC Ravenna

Si avvicina un passaggio decisivo per l'ampliamento dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta. Dopo la sentenza del 30 ottobre, con cui il TAR della Valle d'Aosta ha respinto integralmente il ricorso contro l'aggiudicazione dei lavori, la procedura entra nella fase che dovrebbe portare alla firma del contratto con il raggruppamento guidato da CMC Ravenna.

La Société Infrastructures Valdôtaines, stazione appaltante dell'intervento, ha infatti comunicato la volontà di procedere alla sottoscrizione del contratto nel più breve tempo possibile, in attuazione della decisione assunta dal proprio Consiglio di amministrazione il 5 novembre.

Con una comunicazione del 6 novembre, firmata dal presidente Fabio Fabiani, la società ha invitato CMC Ravenna, mandataria del raggruppamento composto anche da Guastamacchia S.p.A. e Strever S.p.A., a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla stipula entro il 30 novembre 2026.

La pronuncia del tribunale amministrativo ha dunque superato l'ostacolo rappresentato dal contenzioso, confermando l'aggiudicazione al raggruppamento ravennate e consentendo alla stazione appaltante di procedere verso la formalizzazione dell'affidamento.

Un investimento da 126,7 milioni

Il progetto riguarda il IV lotto della fase 3 dell'ampliamento del presidio ospedaliero di viale Ginevra e interessa i corpi K, L e P. Il valore complessivo dell'opera è di 126,7 milioni di euro.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo blocco sanitario operativo 24 ore su 24, una Hospital Street destinata a migliorare i collegamenti e i flussi interni attraverso un collegamento a ponte e un'autorimessa interrata a servizio dell'intero complesso ospedaliero.

L'obiettivo è concentrare in un'unica sede l'assistenza ospedaliera per i pazienti acuti, ridisegnando l'organizzazione degli spazi e dei servizi sanitari regionali.

CMC Ravenna: «Pronti ad avviare il cantiere»

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Politano, presidente di CMC Ravenna, che ha sottolineato come la sentenza del TAR abbia confermato la regolarità della procedura e la qualità della proposta tecnica presentata dal raggruppamento.

«Ora la priorità è procedere con la firma del contratto per avviare il cantiere nel minor tempo possibile», ha dichiarato Politano, assicurando la disponibilità dell'impresa a mettere in campo la propria esperienza per realizzare un polo ospedaliero moderno ed efficiente.

Per la Valle d'Aosta si tratta di un passaggio importante. Superata la fase del contenzioso amministrativo, l'attenzione si sposta ora sui tempi della stipula e, soprattutto, sull'effettiva apertura del cantiere. Un'opera da 126,7 milioni di euro dalla quale dipende una parte significativa del futuro assetto della sanità valdostana.