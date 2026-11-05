Carta “Dedicata a te”, ad Aosta 330 famiglie beneficiarie: in arrivo 500 euro

Sono 330 i nuclei familiari residenti ad Aosta che potranno beneficiare della Carta solidale acquisti “Dedicata a te” per il biennio 2026-2027. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari, individuati sulla base dei requisiti economici e familiari previsti dalla normativa nazionale.

Si tratta di un sostegno destinato alle famiglie che si trovano in condizioni economiche più fragili, con l’obiettivo di contribuire alle spese per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. La misura viene assegnata automaticamente, senza che gli interessati debbano presentare una specifica domanda, e rappresenta un intervento di sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari con redditi più contenuti.

Nel territorio comunale di Aosta le carte assegnate sono 330, ciascuna destinata a un nucleo familiare con almeno tre componenti. Per accedere al beneficio era necessario risultare iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Aosta e possedere, alla data di pubblicazione del decreto, un'attestazione ISEE in corso di validità con un indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

La carta, nominativa e prepagata, viene rilasciata da Poste Italiane. I beneficiari, già informati dal Comune attraverso una comunicazione inviata per lettera, potranno ritirarla presso qualsiasi ufficio postale. Per ottenere la carta sarà sufficiente presentare la comunicazione ricevuta dall'amministrazione comunale, che contiene anche le istruzioni per il ritiro e l'abbinamento tra il codice fiscale del beneficiario e il codice della carta assegnata.

Particolare attenzione va riservata al calendario delle operazioni, perché il mancato rispetto delle scadenze può comportare la perdita del contributo. Il primo accredito, pari a 500 euro, è previsto dal 4 novembre 2026. Entro il 16 dicembre 2026 dovrà però essere effettuato almeno un acquisto, pena il blocco della carta.

Il sostegno economico proseguirà nel 2027, quando è prevista una seconda ricarica di altri 500 euro, nel mese di aprile. Le somme complessivamente accreditate dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027.

La misura, prevista nell'ambito degli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, mette quindi a disposizione di ciascun nucleo familiare un contributo complessivo di 1.000 euro nell'arco del biennio, da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di prodotti alimentari presso supermercati e negozi convenzionati.

Per le 330 famiglie di Aosta interessate si tratta di un aiuto concreto per affrontare una parte delle spese quotidiane, in una fase in cui il costo della vita continua a incidere sui bilanci domestici. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di contrasto alla difficoltà economica, con una ricaduta diretta anche sul territorio comunale.