III Commissione consiliare, via libera agli aiuti per le imprese agricole colpite dalla siccità e approvata la relazione sulle Case Giacchetti

La Terza Commissione consiliare "Assetto del territorio", riunitasi giovedì 22 ottobre ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi AVS e AdC, sul disegno di legge che introduce interventi urgenti a sostegno del comparto agricolo provato dalla siccità della primavera e dell'estate 2026.

Il provvedimento, integrato da due emendamenti proposti dall'Assessore all'Agricoltura, approderà la prossima settimana in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

La misura legislativa dispone uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, già recepito tramite la terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

Le risorse saranno destinate all'erogazione di un bonus una tantum per compensare le perdite nella produzione di foraggio e il rincaro dei costi gestionali, a un contributo straordinario per sostenere la demonticazione anticipata del bestiame dagli alpeggi e a incentivi per investimenti volti al miglioramento dell'approvvigionamento idrico aziendale.

Nel corso della medesima seduta, la Commissione ha approvato all'unanimità la relazione conclusiva relativa alla petizione popolare sulle Case Giacchetti di Aosta, sottoscritta da 48 cittadini per chiedere la sospensione delle spese condominiali fino al termine dei lavori di ristrutturazione.

Come spiegato dal Presidente della Commissione, Corrado Jordan, l'istruttoria ha visto lo svolgimento di audizioni con i firmatari, l'Assessorato alle Opere Pubbliche e i vertici dell'Arer, oltre a un sopralluogo effettuato il 4 agosto nel quartiere Cogne.

La Commissione ha sollecitato l'Arer e le strutture competenti a contenere i disagi per i residenti e ad assicurare la massima trasparenza e chiarezza nella rendicontazione dei costi condominiali durante il prosieguo del cantiere.