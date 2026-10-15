Fondi per il Caro Energia: in Valle d’Aosta arrivano gli sconti diretti in bolletta

La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha varato un massiccio piano economico per alleggerire la spesa energetica dei propri cittadini. Lo stanziamento complessivo ammonta a 20 milioni e seicentomila euro per il biennio 2026-2027, una manovra straordinaria che punta ad abbattere in modo diretto e strutturale l’impatto delle tariffe della luce sui bilanci familiari.
L'operazione, coordinata attraverso la finanziaria regionale Finaosta, non si configurerà come un bonus una tantum a rimborso, bensì come uno sconto applicato direttamente sulla quota energia delle bollette. L'agevolazione prevede un taglio stimato tra i 6 e i 10 centesimi di euro per ciascun chilowattora (kWh) consumato, permettendo a ogni nucleo familiare di risparmiare fino a un massimo di 450 euro all'anno.
I requisiti di ammissione e i criteri di accesso
Per garantire equità e premiare i comportamenti virtuosi legati alla transizione ecologica, l'accesso alla misura prevede criteri precisi:
- Residenza sul territorio: Il beneficio è strettamente riservato ai cittadini stabilmente residenti in Valle d’Aosta.
- Utenza domestica principale: Lo sconto verrà applicato esclusivamente alle forniture elettriche legate all'abitazione principale del nucleo familiare, escludendo le seconde case.
- Premialità "Green": La misura introduce una corsia preferenziale o vantaggi specifici per gli utenti che scelgono contratti con energia certificata 100% da fonti rinnovabili.
- Zero burocrazia: I dettagli tecnici definiti da Finaosta mirano a un'applicazione automatica dello sconto in collaborazione con i principali fornitori di energia, riducendo al minimo le richieste di attivazione a carico dei cittadini.
Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche locali volte all'autonomia energetica e alla sostenibilità, affiancandosi ai già esistenti incentivi regionali per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo domestici.