La Vallée d’Aoste à la Foire du Valais de Martigny

La Vallée d’Aoste a participé à la 66e édition de la Foire du Valais, qui s’est déroulée du 2 au 11 octobre 2026 à Martigny.

La Foire du Valais est l’un des principaux rendez-vous commerciaux de Suisse romande. Cette édition, placée sous le signe du cinéma, avec Bollywood comme escale sensorielle, a accueilli plus de 250 000 visiteurs et réuni quelque 400 exposants.

À travers son stand institutionnel, l'Assessorat régional, en synergie avec l’Assessorat du Tourisme, des Sports et du Commerce, a présenté les productions agro-alimentaires valdôtaines et les initiatives destinées à valoriser les produits typiques et le monde rural, ainsi que les offres touristiques de la région.

Dans un espace dédié, près du stand institutionnel, Cofruits a proposé des dégustations de produits du terroir, afin de permettre aux visiteurs de découvrir les saveurs et la qualité des productions locales.

« Notre présence à la Foire du Valais est importante, car elle nous permet de rencontrer un public qui entretient des liens étroits avec la Vallée d’Aoste et manifeste un intérêt constant pour notre territoire et ses spécificités, notamment pour nos produits agro-alimentaires et œnogastronomiques. C’est une occasion précieuse de valoriser la qualité de nos productions, de faire connaître le travail de nos producteurs et de renforcer les liens entre nos deux régions », souligne l’Assesseur à l’Agriculture et aux Ressources naturelles, Speranza Girod.

Cette participation a donc constitué une opportunité majeure de faire connaître les particularités de l’agriculture valdôtaine, de valoriser le travail de ses producteurs et de renforcer les liens avec le public suisse, particulièrement attaché à la Vallée d’Aoste.