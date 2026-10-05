80e anniversaire de la Jeunesse Valdôtaine : célébration entre mémoire, engagement et avenir à Gressan

La Jeunesse Valdôtaine a célébré son 80e anniversaire le samedi 3 octobre 2026, à l'occasion d'une journée de rassemblement institutionnel et politique organisée entre Aoste et Gressan. L'événement a réuni plusieurs générations de militants autour de l'histoire du mouvement autonomiste, de la transmission des valeurs statutaires et du rôle des jeunes dans la vie publique de la région autonome Vallée d'Aoste.

Les commémorations ont débuté dans la chef-lieu régional par un hommage à Pierre Vietti, premier animateur de l'organisation, avant de se poursuivre au siège de la Banque de Crédit Coopératif Valdôtaine à Gressan pour la cérémonie officielle. La séance d'ouverture a vu les interventions de René Cottino, syndic de Gressan, Joël Farcoz, président de l'Union Valdôtaine, Valérie Poletto, animatrice principale de la Jeunesse Valdôtaine, et Elia Perruquet, membre du bureau de la Jeunesse de l'Alliance Libre Européenne (EFAY). Le président de la Région autonome Renzo Testolin et le député Franco Manes ont également transmis leurs messages par voie vidéo.

Débats sur l'autonomie et transmission intergénérationnelle

Au cours de la rencontre, l'ancien président régional Luciano Caveri est intervenu sur le thème « Les Jeunes et l'autonomie », analysant les perspectives d'évolution des institutions régionales et les responsabilités confiées aux nouvelles générations. La cérémonie s'est poursuivie par la remise solennelle de parchemins aux anciens animateurs du mouvement, concrétisant le lien historique entre les différentes étapes de l'organisation.

La journée a également accueilli des représentants des sections de jeunesse d'autres forces politiques siégeant au Conseil de la Vallée, ainsi qu'une délégation internationale du bureau de l'EFAY. Les événements commémoratifs se sont conclus à l'Hôtel Restaurant Pezzoli de Gressan par un dîner convivial et une soirée musicale, marquant le renouvellement des orientations stratégiques du comité pour la formation et la participation civique des jeunes valdôtains.