Diego Pession reprén la présidènce de la FVTP : lo téatro populéro valdoten tsé son rétorné a son radze

Lo téatro populéro valdoten tsé pa sonque eun spectacle. L’é eun leu ió la lenga, la memouére, les coutumes et la vita di dzor se retrovon et se conteun. Lo 23 septembre 2026, la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro a renouvelà son Conseil et a tornà confié la présidènce a Diego Pession, eun personadzo que l’a dèdze tot son partéteu la vita di téatro valdoten et que l’é acteur de la compagnie Le Béguiò de Valtournenche.

Pession reprén donc eun rôle que l’a dèdze occupà d’autro coup. Son retour a la présidènce arive apré lo mandat de Yro Porliod, présidèn de la Fédérachon despì lo 15 septembre 2020. Eun passadzo de relais que marque a la fé la continuité et la volentà de donnà eun nové élan a lo téatro populéro.

Lo novó Conseil l’é formà de Roberto Barrel, vice-présidèn, Panasie Barailler, secrétére, Roger Savin, trésorì, et Fabio Henriod, comptâblo. Les conseillers son Didier Coutier, Myriam Clusaz et Jérémy Voulaz. Pe lo contrôle di comptes, son nommà Andrea Cavagnet, Elisa Pieiller et Yro Porliod.

Lo nové comité veut mantenì les rendez-vous que son devenù eun part importante de la vita culturèla valdoten, comme lo Printemps Théâtral et la Fita di Téatro, ma avouì la volentà d’imaginà assemblo d’autes iniciative pe fê parté lo téatro a eun public tojor pllie lardzo.

«M’é tsatì de repren lo rôle de présidèn que l’é déjà tsé exercì d’autro coup», a déclaà Diego Pession, que veut assumì a noveu eun engagement avouì lo mémo respèt pe la Fédérachon et pe toutes les compagnies que l’an font part. Lo novó présidèn a volu soulinhì lo caractère collectif de lo travail : pe fé avàn lo téatro populéro, é faut que les compagnies travayon ensemblo et que chacun apporté son expérience et son énergie.

Ma lo point que Pession considère comme particolar est lo rôle di dzóvens. «La squadra di nové Conseil l’a de dzóvens bièn motivà, et d’autes, comme mé, que son assebin motivà», l’a-tì expliqué. Son souhait l’é de vère adreut «to dzóvens pllie aimià lo téatro».

Pe la Valle d’Aosta, lo téatro en francoprovensal l’é asseun eun leu de transmission. De generation en generation, les mots, les façons de parlà, les personadze, les histoires et les situations de la vita de to le dzor son passà de la scena a lo public. Lo téatro devèn adon eun leu ió la lenga se peutt écoutà, parlà et partadjà, et ió lo patrimouène culturel l’é pa eun objet di passé ma eun patrimouène que l’é totta viva.

La valorisachon di francoprovensal l’é dedeun les but que la Fédérachon l’a dèdze a son començement. Pe Pession, fé approtsì les dzóvens a lo téatro veutt don significà donà a la lenga la possibillità de conteneuvé a vivre dedeun la società d’oué, sensa perde son lien avouì les radze.

Dedeun eun mond ió les lenghe minoritère an besouèn d’étra parlà pe pa disparétre, lo téatro pou étre eun instrument particolarment fort. La scena permet de fé sonner lo francoprovensal, ma asseun de lo fé écoutà, de lo fé comprendr et de lo fé aimer. Les compagnies populére devenon insi des leus de rencontre, de convivialité et de transmission entre les generation.

Lo nové présidèn a assebin volu remercià, a son nom et a lo nom di novó Conseil, la compagne sortenta pe lo travail fé durant les derì iz ans. Lo passadzo a la novele équipe se presente don pa comme eun changement de cap, ma comme eun nové chapitre dedeun eun parcour ió la tradition et l’innovation polon alé assemblo.

Avouì lo renouvelament di Conseil, la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro se prepare a conteneuvé son travail pe fê du téatro eun leu ió lo mond valdoten se pou retségnì, reconétre et conteuvé son histouére. Parce que eun lenga tsé viva kan l’é parlà, jouà, écoutà et partadjà. Et lo téatro populéro, pe la Valle d’Aosta, l’é totcor eun di pllie bì leu pe la fé vivre.