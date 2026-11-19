Il est des histoires qui traversent les générations, résistent au passage du temps et continuent de raconter l’âme d’une communauté. Celle de la compagnie théâtrale La Betize d’Aymavilles est de celles-là. Cinquante années passées entre les planches, les rires, le patois, l’amitié et la passion, faisant du théâtre populaire un précieux instrument de préservation et de transmission d’une part importante du patrimoine culturel valdôtain. Un anniversaire marquant que la compagnie s’apprête à célébrer lors d’une soirée spéciale, ouverte à toute la population, qui aura lieu le vendredi 20 novembre à 20 h 30, à l’Auditorium d’Aymavilles.

Ces noces d’or seront l’occasion de retracer un parcours commencé en mars 1976, mais surtout de se retrouver autour de cette passion qui a permis à La Betize de maintenir vivant, grâce au théâtre, le lien avec la langue et les traditions du territoire. Organisée par la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) dans le cadre des festivités de la fête patronale du Christ-Roi, la soirée proposera un programme mêlant souvenirs et divertissement, avec le retour sur scène de deux pièces d’autrefois, écrites par la compagnie elle-même en 2003 et en 2005.

La Betize d’Aymavilles – Printemps Théâtral 2026

La première, « Menhir e potchon... Quenta confejon! » (« Menhirs et potions... quelle confusion ! »), mettra à l’honneur les jeunes comédiens de Le Petchoù de la Bétise : Axel Bèthaz, Alex Buschino, Anaïs Buschino, Kristel Buschino et Maël Gerbelle. Une belle occasion de donner la parole aux nouvelles générations, dans la continuité d’une tradition qui a toujours fait de l’implication des plus jeunes l’un de ses principaux atouts.

La seconde pièce, « Chance à vendre », sera quant à elle interprétée par les adultes : Manuel Bèthaz, Milva Bovet, Josianne Battaillon, Massimo Buschino, Milena Carlin, Steve Garin, Alessio Glavinaz, Piero Péaquin, Nicole Testolin, Yvonne Pellissier, Laurent Vairetto et Sergio Vairetto. Deux représentations qui permettront de faire revivre le répertoire de la compagnie et de rappeler le sens d’une activité culturelle construite au fil des années grâce à l’engagement bénévole, à la créativité et au plaisir de partager des moments ensemble.

La fête sera également enrichie par la participation de la compagnie Le Beurt é Boun de Pollein, invitée à partager cet important anniversaire avec sa propre représentation : « Pieun lo stchapeun ». Sur scène, on retrouvera Panasie Barailler, André Celesia, Elodie Celesia, Maurice Celesia, Chantal Cuaz, Laurent Joux, Mery Pont, Nicole Tognan et Jérémy Voulaz. La musique et les éclairages seront assurés par Simone Bonoldi, contribuant à créer l’atmosphère d’une soirée conçue non seulement comme un rendez-vous théâtral, mais aussi comme un véritable moment de rencontre et de partage pour toute la communauté.

« Ces cinquante premières années représentent une belle étape dont nous sommes fiers, et nous avons plaisir à partager cette fête avec celles et ceux qui ont fait naître la compagnie, avec les habitants d’Aymavilles et bien au-delà », explique Massimo Buschino, président de La Betize. « Même si, pendant quelques années, nous nous sommes un peu perdus de vue, aujourd’hui nous reprenons le chemin. Nous sommes très motivés et prêts à remonter sur scène et, nous l’espérons, à divertir le public qui viendra assister au spectacle. »

La Betize, il y a quelques années

Des paroles qui reflètent l’esprit d’une compagnie capable de retrouver son enthousiasme et de nouvelles énergies, sans oublier celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire. C’est précisément pour cette raison que, aux côtés de la compagnie invitée, ont également été conviés les anciens membres de La Betize ainsi que toutes les personnes qui, au fil des années, lui ont apporté leur soutien. Un cadeau leur sera remis en signe de reconnaissance pour leur contribution à cette longue aventure collective. Les festivités se poursuivront ensuite autour d’un repas organisé dans le pavillon installé au terrain de sport, afin de conclure ensemble cette journée riche en émotions et en symboles.

L’histoire de La Betize trouve ses racines dans l’initiative d’un groupe de jeunes « s-Amaveullein » qui, en 1976, fondèrent officiellement la compagnie sous le nom de La Bétise. Une appellation qui fait référence à l’expression française « dire des bêtises » et qui annonçait déjà cette veine ironique et pleine d’humour devenue, au fil des années, l’une des caractéristiques du groupe.

À la présidence de la compagnie se sont succédé Silvano Borney, Antonio Vairetto, Sabrina Vairetto et Massimo Buschino, accompagnant les différentes étapes d’un parcours qui a su se renouveler sans jamais perdre son attachement à ses origines. Durant ce demi-siècle d’activité, La Betize s’est engagée avec constance dans la valorisation du francoprovençal, en participant à des cours de théâtre et aux principaux rendez-vous organisés par la FVTP, mais également à des manifestations théâtrales dans d’autres régions italiennes et en Suisse.

Son répertoire a abordé des sujets très variés, allant de la parodie de faits d’actualité à la mise en scène, avec légèreté et ironie, de thèmes parfois plus sérieux. Une démarche artistique qui démontre que le théâtre populaire n’est pas seulement un divertissement, mais aussi un miroir de la société, capable d’en raconter les contradictions, les évolutions et les particularités dans la langue de la communauté.

La Betize, il y a quelques années

C’est peut-être là que réside la signification la plus profonde des cinquante années de La Betize : avoir contribué à maintenir vivante une tradition qui n’appartient pas seulement aux comédiens montés sur scène, mais à toute une communauté. Car une langue vit aussi lorsqu’elle est jouée, écoutée, partagée et transmise aux jeunes générations. Et le théâtre, par sa capacité à réunir différentes générations, demeure l’un des lieux privilégiés où cette identité peut s’exprimer pleinement.

Le rendez-vous du vendredi 20 novembre, à l’Auditorium d’Aymavilles, sera donc bien plus qu’une simple célébration anniversaire : il rendra hommage à un demi-siècle de passion, de bénévolat et de culture populaire, mais surtout à toutes celles et ceux qui ont fait vivre La Betize. L’entrée à la soirée théâtrale sera libre et gratuite, ouverte à toutes et à tous.