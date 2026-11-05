De la Vallée d’Aoste à la Savoie, la culture alpine fait vivre sa mémoire : rencontre entre les académies d’Aoste et d’Annecy

Les Alpes n’ont jamais été une frontière infranchissable. Bien au contraire, leur histoire témoigne de liens profonds entre des territoires qui, malgré les divisions politiques et administratives actuelles, ont longtemps partagé les mêmes dynasties, les mêmes réseaux économiques et de nombreuses références culturelles. C’est autour de cette mémoire commune que s’articulera la séance d’automne de l’Académie Saint-Anselme, qui accueillera, le vendredi 27 novembre 2026, à 14 h 30, dans la salle de l’Évêché d’Aoste, une délégation de l’Académie florimontane d’Annecy.

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de renforcer les relations scientifiques et culturelles entre deux institutions historiques, réunies par une même volonté : préserver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel des sociétés savantes alpines. L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet PASSVAL, qui vise à revitaliser leur rôle social et culturel, en réaffirmant leur fonction de gardiennes de la mémoire, de centres de recherche et de lieux de dialogue entre les territoires et les générations.

Un objectif particulièrement important à une époque où le rapport au passé risque parfois de se limiter à une dimension commémorative. Les sociétés savantes ont pourtant vocation à jouer un rôle actif dans la vie culturelle de leurs communautés, en contribuant à la connaissance de leurs racines historiques et à la transmission d’une mémoire collective qui dépasse les frontières contemporaines.

Les travaux débuteront par les allocutions du chanoine Paolo Papone, président de l’Académie Saint-Anselme, et de Yves Laurencin, président de l’Académie florimontane. La première conférence nous ramènera au Moyen Âge avec Pierre Adrien du Cly, auteur du dernier volume de la collection « Écrits d’histoire, de littérature et d’art » de l’Académie florimontane.

Intitulée « Vie et mort de Pierre II de Cly, le dernier seigneur du Cervin », son intervention sera consacrée à une figure marquante de l’histoire féodale valdôtaine. Après l’exil qui lui fut imposé en 1376, Pierre II de Cly entreprit un parcours qui le conduisit d’abord vers le comté de Bourgogne, puis dans les territoires transjurassiens soumis à la juridiction des princes-évêques de Bâle, avant de rejoindre l’Alsace habsbourgeoise.

Cet itinéraire personnel permet également d’éclairer les dynamiques politiques et territoriales de l’Europe médiévale. Auteur d’une thèse soutenue à la Sorbonne et consacrée à l’étude de sa famille ancestrale, Pierre Adrien du Cly présentera le destin de son ancêtre comme un exemple de transrégionalisme et d’errance féodale, envisagés comme des stratégies de préservation du patrimoine dynastique après la perte du pouvoir territorial.

De la noblesse médiévale, le programme passera ensuite à une autre période déterminante de l’histoire alpine : celle de la modernisation des infrastructures au XIXe siècle. André Pallatier, secrétaire de l’Académie florimontane et ancien président de l’Association Rencontres Italie Annecy (ARIA), consacrera sa conférence à « Germain Sommeiller : un destin sabaudo-piémontais ».

Né en 1815 et décédé en 1871, Germain Sommeiller fut un ingénieur et homme politique savoyard du royaume de Sardaigne. Il compte parmi les principaux artisans du tunnel ferroviaire du Fréjus, dont le percement débuta en 1857. Les recherches approfondies menées par André Pallatier permettront de revenir sur le parcours d’un homme qui incarne une période essentielle de l’histoire sabaudo-piémontaise, marquée par les grands projets techniques et par la transformation des communications à travers l’arc alpin.

Le tunnel du Fréjus ne fut pas seulement une prouesse d’ingénierie. Il représenta une étape fondamentale dans le développement des échanges économiques et commerciaux, en facilitant la circulation des personnes et des marchandises entre les territoires alpins et la plaine. À travers la figure de Sommeiller, c’est donc aussi le rapport entre innovation technique, décisions politiques et développement économique qui sera mis en lumière.

Le troisième volet de la rencontre sera consacré à l’histoire même de l’Académie Saint-Anselme et au patrimoine documentaire et bibliographique constitué au fil des générations. Davy Marguerettaz présentera une communication intitulée « Hommes et livres de l’Académie Saint-Anselme : méthodologie et orientations de recherche ».

Bénéficiaire d’une bourse attribuée dans le cadre du projet PASSVAL, le chercheur mène une étude sur la composition sociale de l’Académie et sur les parcours de ses membres, notamment à travers les legs de livres qui ont contribué à constituer la bibliothèque de l’institution.

Il ne s’agit pas uniquement de dresser un inventaire des anciens membres ou de recenser des ouvrages, mais de mieux comprendre les hommes qui ont animé la vie intellectuelle de l’Académie, leurs centres d’intérêt, leurs relations et la manière dont leurs donations ont enrichi un patrimoine culturel collectif.

L’étude des bibliothèques personnelles et des legs permettra ainsi de reconstituer une partie de l’histoire sociale et intellectuelle de la Vallée d’Aoste, en mettant en évidence la circulation des idées, les réseaux de relations et les intérêts scientifiques qui ont marqué les différentes générations de chercheurs. Au cours de son intervention, Davy Marguerettaz présentera les méthodes adoptées ainsi que les premiers résultats de ses recherches.

Ces trois conférences, qui abordent des périodes et des thématiques différentes, dessinent finalement un parcours cohérent : de l’histoire des familles féodales à la modernisation des infrastructures au XIXe siècle, jusqu’à la reconstitution de la mémoire culturelle d’une institution qui contribue depuis des générations à la vie intellectuelle valdôtaine.

C’est précisément dans cette perspective que la rencontre avec l’Académie florimontane prend toute sa signification. La coopération entre Aoste et Annecy ne se limite pas à un échange entre chercheurs : elle réaffirme l’existence d’un espace culturel alpin commun, fondé sur le partage des connaissances et la valorisation d’un patrimoine historique qui appartient à plusieurs communautés, mais qui demeure profondément lié à leur histoire.

Pour la Vallée d’Aoste, préserver et transmettre son histoire signifie également reconnaître le rôle des institutions qui, au fil du temps, ont contribué à sauvegarder sa mémoire et à nourrir sa conscience identitaire. À travers le projet PASSVAL et le dialogue avec les sociétés savantes de Savoie, l’Académie Saint-Anselme confirme ainsi sa vocation : non seulement conserver le passé, mais aussi en faire un instrument de connaissance, de dialogue et de développement culturel pour le présent et les générations futures.