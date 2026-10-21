Colloque international "L’expérience sensible du récit de voyage (XVIIIe-XXe siècles)" à l’Université de la VDA

Le pôle universitaire de la rue Monte Solarolo ad Aoste accueillera, le mercredi 4 novembre 2026 de 9 h à 18 h, le colloque scientifique international intitulé « L’expérience sensible du récit de voyage (XVIIIe-XXe siècles) ». Les réflexions se prolongeront le lendemain, jeudi 5 novembre 2026 de 10 h à 13 h, par une matinée d'immersion culturelle au château d’Aymavilles.

L'événement s’intéresse à la place de la sensorialité dans la découverte et la rédaction des récits de voyage. Si la vue demeure traditionnellement au cœur de l'exploration des paysages, de l'architecture et des cultures, le colloque entend mettre en lumière la complémentarité des sensations olfactives, sonores, gustatives et tactiles dans l'immersion littéraire et la perception de l'altérité.

Organisée conjointement par l’Université de la Vallée d’Aoste, l’Université d’Artois (Laboratoire Textes et Cultures) et la Région autonome Vallée d’Aoste, cette initiative bénéficie du soutien de l’Ambassade de France – Institut français Italia, ainsi que du parrainage du Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste, de la Chaire Senghor de la Francophonie et de l’Alliance française de la Vallée d’Aoste.

Intervenants et programme du colloque

La journée du 4 novembre réunira des chercheurs et spécialistes de la littérature de voyage : Guy Barthèlemy (SERD), Saida Bouriqui (Université Abdelmalek Essaâdi), Edoardo Galmuzzi (Université Catholique de Milan), Jean-Luc Guichet (Université de Picardie Jules Verne), Halia Koo (Memorial University of Newfoundland), Biagio Magaudda (Université de Turin) et Federica Locatelli (Université de la Vallée d’Aoste).

Une table ronde transdisciplinaire croisant sémiotique, psychologie et architecture élargira les échanges avec la participation de Pierluigi Basso Fossali (Université de Bologne), Xavier Bonnaud (École nationale supérieure d’architecture de Paris-La-Villette), Laurent Branchard (Université de Toulouse) et Angèle Pillot (Université de Nantes).

Visite guidée et dégustation au château d’Aymavilles

La matinée du jeudi 5 novembre proposera une visite guidée au château d’Aymavilles mêlant accompagnement musical et interventions littéraires, animée conjointement par les élèves du Conservatoire de musique de la Vallée d’Aoste et les étudiants de l’Université de la Vallée d’Aoste. L'activité s'achèvera par una dégustation de produits du terroir.

Pour participer aux activités du jeudi 5 novembre au château d'Aymavilles, la réservation est obligatoire, dans la limite des places disponibles, via le formulaire accessible sur le site officiel de l'Université (www.univda.it, rubrique « Événements »).