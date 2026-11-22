La disparition de Léonard Tamone laisse un vide dans le monde autonomiste valdôtain, mais aussi dans la mémoire de celles et ceux qui ont partagé avec lui un parcours de vie, d’engagement et de responsabilité. Au-delà des fonctions exercées, c’est avant tout l’homme que l’on retient : un homme droit, discret, profondément honnête, animé par des convictions solides et par un attachement sincère à sa terre. Son parcours s’est construit au fil des expériences humaines qui forgent une personnalité. Les valeurs du scoutisme, d’abord, lui ont appris le sens de la fraternité, de la discipline, du respect et du devoir. Puis, le monde du travail lui a permis de mesurer concrètement les difficultés, les aspirations et les attentes des hommes et des femmes, nourrissant chez lui une sensibilité profonde à la solidarité et à la justice sociale. C’est dans cette continuité qu’il a choisi de s’engager pour la Vallée d’Aoste, avec la conviction que défendre une communauté signifie avant tout se mettre à son service.

De son engagement au sein du secrétariat du Syndicat valdôtain à ses responsabilités politiques et institutionnelles, notamment comme conseiller régional et secrétaire général de l’Union Valdôtaine, Léonard Tamone a consacré une part importante de sa vie à la défense des intérêts du peuple valdôtain. L’autonomie n’était pas, pour lui, un simple principe politique ou un héritage à préserver par habitude. Elle représentait une responsabilité, un instrument au service de la liberté collective, de la dignité de la communauté et de la capacité des Valdôtains à décider de leur avenir. Il croyait profondément que l’identité d’une région ne se résume ni à ses frontières ni à ses institutions.

Elle se construit dans son histoire, dans sa culture, dans ses langues, dans les traditions transmises de génération en génération et dans la volonté de rester maître de son destin. Défendre la Vallée d’Aoste, c’était défendre cet ensemble de valeurs, les faire vivre et les transmettre, sans jamais perdre de vue les exigences du présent.

Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un homme de convictions, peu enclin aux effets de tribune, mais dont la détermination ne faisait jamais défaut. Sa discrétion n’était pas un retrait, sa réserve n’était pas un manque d’engagement. Elle traduisait plutôt une conception exigeante de l’action publique : celle qui privilégie le travail, la cohérence et la fidélité aux principes, plutôt que les apparences.

Dans une époque où l’engagement politique est souvent soumis au rythme de l’immédiat et à la recherche de visibilité, le parcours de Léonard Tamone rappelle la valeur de la constance, de la loyauté et du sens des responsabilités. Il laisse l’image d’un homme qui a su inscrire ses convictions dans la durée et mettre son expérience au service d’une cause qui le dépassait.

Sa disparition invite à se souvenir, mais aussi à poursuivre. L’héritage d’un homme engagé ne réside pas uniquement dans les responsabilités qu’il a exercées ou dans les décisions auxquelles il a contribué. Il réside également dans les valeurs qu’il a incarnées et dans l’exemple qu’il laisse à celles et ceux qui continueront à défendre la Vallée d’Aoste, son autonomie, sa culture et son avenir.

À sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont partagé son chemin, vont nos pensées les plus sincères et nos condoléances. Léonard Tamone s’en va, mais la trace de son engagement demeure, comme celle de ces hommes qui, sans chercher à occuper le devant de la scène, ont contribué avec dignité à écrire une page de l’histoire valdôtaine.