La montagna valdostana si racconta anche attraverso il sapore dei suoi prodotti, il lavoro di chi la vive e la fatica quotidiana di chi, anche nelle stagioni più difficili, continua a presidiare gli alpeggi. Il Modon d’Or 2026 entra nella fase decisiva e accende i riflettori su dieci produttori che si contenderanno il riconoscimento riservato alle migliori forme di Fontina DOP Alpeggio.

Sono 10 i finalisti selezionati dalla Giuria tecnica al termine delle degustazioni delle 41 forme in concorso. Un risultato che assume un significato particolare in una stagione segnata dalla siccità, che ha messo a dura prova pascoli, animali e attività produttive, senza impedire ai casari valdostani di mantenere elevati standard qualitativi.

La zootecnia di montagna rappresenta, del resto, molto più di un comparto economico. È una presenza fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, la manutenzione dei pascoli, la conservazione del paesaggio e la tutela di un equilibrio territoriale che rischierebbe di essere compromesso senza il lavoro quotidiano degli allevatori. Produrre Fontina in alpeggio significa anche mantenere viva la montagna, contrastare l’abbandono delle terre alte e custodire un patrimonio di competenze tramandato nel tempo.

A contendersi il Modon d’Or 2026 saranno Giulio Martino Borbey, all’alpeggio Leytanaz di Saint-Nicolas, CTF n. 376; Marco Chentre**, all’alpeggio Porchere di Ollomont, CTF n. 245; Remo Dalbard, all’alpeggio Met di Sarre, CTF n. 188; Emilio Donnet, all’alpeggio Les Pierres Blanches di La Salle, CTF n. 462; La Comba Società Semplice Agricola**, all’alpeggio Boregne di Arvier, CTF n. 364; Meccheri & Malcuit di Meccheri Stefano & Malcuit, all’alpeggio Comboé di Charvensod, CTF n. 114; Società Agricola Famiglia Abram S.S., all’alpeggio Les Crêtes di Ollomont, CTF n. 246; Società Agricola Frères Diemoz S.S., all’alpeggio La Baou di Saint-Rhémy-en-Bosses, CTF n. 35; Società Agricola Jordaney S.S., all’alpeggio Grand Chamin di Bionaz, CTF n. 232; e Attilio Yeuilla, all’alpeggio Maisonettes di Avise, CTF n. 173.

Ora la sfida si sposta sul giudizio di due giurie chiamate a valutare le dieci forme finaliste. La Giuria degli operatori del territorio riunirà rappresentanti delle categorie economiche regionali e i partecipanti al concorso, mentre la Giuria di eccellenza sarà composta da esperti nazionali del settore lattiero-caseario, giornalisti e presidenti degli enti partner. Dai punteggi delle due commissioni emergeranno le cinque Fontine DOP Alpeggio vincitrici.

La degustazione conclusiva si terrà venerdì 27 novembre all’Institut Agricole Régional di Aosta. L’appuntamento con la premiazione è invece fissato per sabato 28 novembre, alle ore 11, al MegaMuseo di Aosta. Oltre ai cinque Modon d’Or, l’edizione 2026 porterà con sé una novità: l’assegnazione di cinque riconoscimenti speciali dedicati alle persone, alle esperienze e alle storie che rendono unici gli alpeggi valdostani.

L’assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Speranza Girod (nella foto) sottolinea il valore dei risultati raggiunti nonostante le difficoltà della stagione: «Le forme di Fontina DOP Alpeggio presentate al Concorso, nonostante una stagione particolarmente difficile, segnata dalla siccità, hanno mantenuto un buon livello qualitativo. Questo testimonia la professionalità, la competenza e la flessibilità con cui allevatori e casari portano avanti il proprio lavoro, anche in condizioni complesse».

Girod evidenzia anche un elemento che rende questa edizione particolarmente interessante: «È inoltre significativo che tra i dieci finalisti figurino anche nominativi diversi rispetto alle precedenti edizioni».

Un segnale di vitalità per un settore che continua a rinnovarsi, facendo leva sulla qualità, sulla capacità di adattamento e sul legame profondo con il territorio. Dietro ogni forma di Fontina d’alpeggio c’è infatti un sistema produttivo che contribuisce a mantenere vivi villaggi, pascoli, tradizioni e biodiversità, trasformando il lavoro agricolo in un presidio concreto per l’intera Valle d’Aosta.

Le Fontine vincitrici del Modon d’Or 2026 saranno acquistabili e degustabili a partire dai primi giorni di dicembre negli esercizi commerciali, negli alberghi e nei ristoranti valdostani aderenti all’iniziativa. Saranno inoltre disponibili su alcuni canali di commercio elettronico, consultabili attraverso il sito istituzionale della Regione.

Il Modon d’Or non è soltanto una competizione gastronomica: è una vetrina della qualità valdostana e, insieme, un riconoscimento al lavoro di chi continua a vivere, allevare e produrre in montagna, garantendo alla Valle un presidio umano, economico e ambientale insostituibile.