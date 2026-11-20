La Regione Valle d'Aosta stanzia complessivamente 418.438 euro per la riqualificazione e il miglioramento degli impianti sportivi di interesse regionale. I contributi, destinati a cinque Comuni per la realizzazione di sei interventi, sono stati approvati dalla Giunta regionale nella seduta di oggi, venerdì 20 novembre, su proposta dell'Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, di concerto con l'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio.

L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strutture, rinnovare le dotazioni tecniche e rendere gli impianti più efficienti e adeguati alle esigenze degli utenti. Gli interventi sono stati individuati sulla base delle necessità delle singole amministrazioni comunali, con contributi concessi ai sensi della legge regionale n. 16/2007, fino a un massimo del 50% della spesa ammessa.

Ad Aosta sono stati assegnati 49.410 euro per i lavori di adeguamento e ampliamento della pista di atletica del campo E. Tesolin. A Courmayeur, invece, il finanziamento di 51.545 euro servirà a rinnovare alcuni componenti dell'impianto frigorifero del Palazzetto dello Sport, attraverso la fornitura e l'installazione di due compressori e di uno scambiatore di calore.

Due gli interventi previsti a Châtillon, per un contributo complessivo di 122.950 euro. Di questi, 95.191 euro saranno destinati all'adeguamento alla normativa antincendio del Palazzetto dello Sport "dott. Amedeo Bortoletto", mentre i restanti 27.759 euro permetteranno di riqualificare l'impianto di illuminazione del campo sportivo E. Brunod.

Il finanziamento più consistente, pari a 149.534 euro, riguarda Gressoney-Saint-Jean, dove sono previsti diversi interventi alla Sport Haus. I lavori comprendono l'allestimento di arredi fissi nell'area della piscina, la manutenzione degli spazi esterni e l'installazione di una palestra di arrampicata al coperto.

A Sarre, infine, sono stati stanziati 44.999 euro per contribuire alla riqualificazione dell'impianto di trattamento dell'aria a servizio degli spogliatoi e della palestra dell'AREA6TU.

"Investire sugli impianti sportivi significa valorizzare strutture che svolgono un ruolo importante nella vita delle comunità, offrendo opportunità di pratica sportiva, sia a livello amatoriale sia agonistico, e occasioni di aggregazione. Si tratta di infrastrutture che, pur facendo capo a un singolo Comune, rappresentano un punto di riferimento anche per gli utenti e le realtà sportive dei territori limitrofi, con una ricaduta positiva che va oltre i confini della singola comunità", dichiarano gli assessori regionali Davide Sapinet e Giulio Grosjacques.

"Con questi contributi sosteniamo le Amministrazioni negli interventi necessari a mantenere gli impianti sicuri, efficienti e moderni, confermando l'attenzione della Regione verso un patrimonio sportivo che costituisce una risorsa per l'intero territorio valdostano", concludono gli assessori.