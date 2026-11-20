Undici giorni di musica, spettacolo, cabaret e tradizioni alpine per animare le festività natalizie ai piedi del massiccio del Monte Rosa. Dal 27 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 Gressoney-Saint-Jean si prepara ad accogliere residenti, sciatori e visitatori con la nuova edizione del "Gressoney Winter Festival 2026/2027", rassegna organizzata dallo Chalet Sétzié con la sponsorizzazione ufficiale di Birra Kühbacher. Il cartellone si svilupperà attraverso due distinte location — lo stesso Chalet Sétzié in località Bieltschocke, a breve distanza dalle piste del comprensorio Weissmatten, e il Palazzetto dello Sport all'interno del Gressoney Sport Haus in località Tschoarde — con un programma trasversale pensato per prolungare il divertimento anche dopo l'ultima discesa sugli sci.

Il cuore quotidiano della manifestazione sarà lo Chalet Sétzié, che dal 27 dicembre al 6 gennaio proporrà appuntamenti après-ski tutti i giorni a partire dalle ore 16.00 a ingresso gratuito, affiancando all'intrattenimento musicale le eccellenze gastronomiche valdostane come i taglieri di prodotti tipici. Si partirà il 27 dicembre con l'inaugurazione affidata a DJ Lollo, seguita il 28 dicembre da DJ Franco Zanini con i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, mentre nelle giornate successive si alterneranno in console DJ Lollo e DJ Trove. Non mancherà lo spazio per la musica dal vivo con i concerti di Letlo Vin il 2 gennaio e dei Notte Artificiale il 5 gennaio, fino al gran finale del 6 gennaio nuovamente curato da DJ Lollo.

I grandi eventi serali troveranno invece casa al Palazzetto dello Sport, trasformato per l'occasione in un'arena riscaldata per lo spettacolo e il clubbing. L'appuntamento clou è fissato per la notte del 31 dicembre con "Capodanno a Gressoney": si inizierà alle ore 20.00 con il Cenone di San Silvestro a base di specialità alpine (accompagnato da animazione per i bambini nella prima parte della serata), per poi scatenarsi dalle ore 22.00 con "La Notte di Gressoney", grande party con DJ Lollo e la special guest internazionale Stella Fiore, artista e DJ italo-tedesca attiva tra Roma e Berlino con sonorità house, electro e new beat (tariffe: 70 euro per cenone e discoteca; 25 euro con prima consumazione inclusa per l'ingresso solo discoteca dalle 22.00).

La musica elettronica tornerà protagonista al Palazzetto dello Sport sabato 2 gennaio dalle ore 22.00 con una serata disco a ingresso gratuito che vedrà Stella Fiore e Naima impegnate in un DJ set back-to-back. Lunedì 4 gennaio alle ore 21.00 si cambierà invece registro lasciando spazio alle risate con il cabaret di Max Cavallari dei Fichi d'India, volto storico della comicità italiana e di Zelig (ingresso 20 euro; prevendita 20 euro più 2 euro di diritti). Le prevendite per gli eventi a pagamento del 31 dicembre e del 4 gennaio sono disponibili direttamente presso lo Chalet Sétzié di Gressoney-Saint-Jean.