Ottant'anni fa, tra il 17 e il 24 novembre 1946, i cittadini della Valle d'Aosta tornavano alle urne per le prime elezioni comunali libere del dopoguerra. Per la prima volta, uomini e donne votavano insieme a suffragio universale, lasciandosi alle spalle oltre vent'anni di regime fascista. Per non disperdere il valore di quella conquista, l'Amministrazione comunale di Courmayeur ha scelto di unire il ricordo storico al passaggio simbolico verso l'età adulta delle nuove generazioni, organizzando una doppia cerimonia aperta a tutta la cittadinanza.

Il voto dell'autunno 1946 rappresentò il punto d'arrivo di un rapido percorso di rinascita democratica e identitaria. Già il 10 gennaio 1946, infatti, il Consiglio della Valle nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale aveva approvato uno dei suoi primi atti fondamentali, decretando la ricostituzione dei Comuni esistenti prima del 1922 e il ripristino dei toponimi originari che erano stati soppressi o italianizzati durante il ventennio. L'iniziativa di Courmayeur si inserisce proprio nel calendario di valorizzazione della memoria storica condiviso dai Comuni valdostani per celebrare questo anniversario.

L'appuntamento è fissato per martedì 24 novembre, alle ore 16.00, davanti all'ingresso del Municipio. La cerimonia all'aperto si aprirà con il benvenuto agli ex sindaci del paese, seguito dai saluti istituzionali del sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, e del presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Stefano Aggravi. Dopo alcune letture storiche ufficiali, le autorità procederanno allo svelamento di una targa commemorativa posta all'ingresso dell'edificio comunale.

Subito dopo, i partecipanti saranno invitati a entrare nella sede municipale per la seconda parte dell'evento, dedicata alla consegna della Maturità civica ai ragazzi e alle ragazze del paese che hanno raggiunto la maggiore età. «La maggiore età è un passaggio che vogliamo festeggiare insieme – sottolineano il sindaco Roberto Rota e l’assessora alla Cultura e alle Politiche sociali, Alessia Di Addario – perché, oltre a essere un momento fondamentale nella vita dei nostri giovani, rappresenta per l'Amministrazione comunale un'importante tappa da condividere con loro soprattutto nello stesso giorno in cui ricordiamo le prime elezioni libere del 1946. Questo significa consegnare ai ragazzi una pagina storica importante, da rivivere insieme, affinché il passare del tempo non cancelli quel che è stato e l’eredità che la storia lascia loro».