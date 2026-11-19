Il diritto a non soffrire non può restare soltanto un principio scritto nella legge, ma deve tradursi in risposte concrete per le persone malate, le loro famiglie e l’intera comunità. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa della Lega Italiana contro il Dolore – Valle d’Aosta (LICD-VdA), che venerdì 27 novembre 2026, alle 18, promuoverà ad Aosta una conferenza stampa aperta al confronto con i cittadini e gli organi di informazione, dal titolo «Diritto a non soffrire fino a morire? Facciamo il punto».

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto, a 16 anni dalla legge n. 38 del 2010, sul diritto e sul dovere di garantire il controllo del dolore, sia nella fase della malattia sia nel fine vita. Una normativa considerata tra le più avanzate in Europa, approvata con un ampio consenso e capace di alimentare importanti aspettative sul fronte della tutela della dignità e della qualità della vita. Aspettative che, tuttavia, non sempre hanno trovato piena attuazione, soprattutto per quanto riguarda l'accesso effettivo alle cure e la presa in carico delle persone che convivono con dolore severo e cronico.

Il tema assume oggi una particolare rilevanza anche alla luce del dibattito nazionale sul fine vita e sul cosiddetto suicidio medicalmente assistito, rispetto al quale cinque Regioni italiane hanno già adottato proprie disposizioni legislative. Una discussione complessa, che coinvolge aspetti sanitari, giuridici, etici e sociali e che rende ancora più urgente interrogarsi sull'effettiva applicazione delle tutele già previste dalla legge, a partire dal diritto a ricevere un'assistenza adeguata contro la sofferenza fisica e psicologica.

Ad aprire il confronto sarà Maria Grazia Vacchina, presidente della LICD-Valle d'Aosta, che illustrerà le attività dell'associazione e le ragioni che ne guidano l'impegno statutario. Interverranno inoltre i componenti del Consiglio direttivo: il dottor Lorenzo Pasquariello, responsabile della Struttura di Terapia del dolore della Valle d'Aosta; il dottor Alessandro Fusaro, psicologo e psicoterapeuta; e il dottor Giovanni Donati, bioeticista. Parteciperà anche il dottor Marco Musi, esperto oncologo ed ex responsabile dell'Hospice della Valle d'Aosta.

Gli interventi affronteranno, da diverse prospettive professionali, il grado di applicazione degli obblighi previsti dalla legge, sia in ambito ospedaliero sia sul territorio. Particolare attenzione sarà dedicata al riconoscimento e alla gestione del dolore fisico e della sofferenza psicologica, alla continuità assistenziale e alle responsabilità dei professionisti sanitari. Non mancherà un approfondimento bioetico sulle questioni che riguardano il rapporto tra curante e paziente, soprattutto nelle situazioni di maggiore fragilità e nelle fasi terminali della malattia.

L'obiettivo è andare oltre le dichiarazioni di principio e verificare quanto il diritto al controllo del dolore sia realmente garantito, quali criticità restino aperte e quali interventi siano necessari per assicurare alle persone cure appropriate, ascolto e rispetto della propria dignità. Un confronto che la Lega intende estendere anche alla cittadinanza, nella convinzione che il tema della sofferenza e delle scelte di fine vita non possa essere lasciato esclusivamente agli specialisti o al dibattito politico.

La conferenza stampa si svolgerà presso la Sala Congressi del Ristorante Intrecci, in via Binel 12 ad Aosta, al termine del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci dell'associazione, in programma a partire dalle 16.30. Al confronto con i giornalisti e i cittadini seguiranno un dibattito pubblico e un aperitivo arricchito offerto ai presenti.