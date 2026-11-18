Da sempre attento alla valorizzazione del mondo animale e alle grandi tematiche ambientali, il Forte di Bard sceglie quest’inverno un registro comunicativo inedito per sensibilizzare il grande pubblico alla tutela della biodiversità.

Dal 28 novembre 2026 al 7 marzo 2027, nelle sale dell’Opera Mortai, approda infatti "The Comedy Wildlife", un percorso espositivo in cui l’approccio ironico e il linguaggio universale dello humour diventano strumenti immediati e di forte impatto per promuovere la conservazione delle specie e la salvaguardia del pianeta. L'inaugurazione con presentazione in anteprima alla stampa è fissata per venerdì 27 novembre alle ore 18.00 presso l'auditorium dell'Opera Mortai.

Il progetto nasce in stretto legame con il celebre concorso internazionale "The Comedy Wildlife Photography Awards", fondato nel 2015 su iniziativa di Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam e cresciuto nel corso degli anni fino ad affermarsi come un appuntamento di risonanza globale, capace di raggiungere miliardi di spettatori veicolando un messaggio vitale a sostegno dell'ecosistema.

L’undicesima edizione del premio — la prima in assoluto ad essere ospitata in Italia — ha fatto registrare un autentico primato di adesioni, raccogliendo oltre diecimila fotografie inviate da più di cento Paesi diversi.

Il percorso allestito nella fortezza valdostana si articola in dieci sezioni tematiche e presenta complessivamente 79 fotografie selezionate. A guidare la rassegna è lo scatto vincitore assoluto intitolato "High Five", firmato dal fotografo amatoriale britannico Mark Meth Cohn lungo la catena dei Monti Virunga, in Ruanda: all'interno di questo santuario naturale popolato da numerose specie minacciate di estinzione, l'obiettivo ha immortalato un giovane esemplare di gorilla colto nel mezzo di una danza acrobatica, in una posa incredibilmente buffa e quasi umana.

Accanto al primo premio trovano spazio anche gli altri riconoscimenti assegnati dalla giuria, tra cui spiccano i lavori premiati nelle categorie giovanili Under 16 e Under 25, ovvero il singolare scatto dello statunitense Grayson Bell dedicato a due rane intente a darsi battaglia e l'immagine della tedesca Paula Rustemeier che ritrae un vivace gruppo di volpi giocherellone.