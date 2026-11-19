Stella Alpina si prepara a fare il punto sul proprio futuro politico e organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare il progetto autonomista e consolidare il percorso avviato insieme a Rassemblement Valdôtain e Azione. Un passaggio che guarda tanto agli equilibri politici quanto alla presenza del Movimento nelle comunità valdostane, e che potrebbe tradursi anche in una scelta di continuità alla guida.

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre, alle ore 20.45, nella sede di Stella Alpina in via Monte Pasubio 40, dove si riunirà il Coordinamento regionale, allargato agli amministratori locali. La convocazione rappresenta un momento di confronto sulle prospettive del Movimento e sulle strategie da mettere in campo nella prossima fase politica.

Tra i temi centrali figura la proposta di proseguire e consolidare il progetto del Centro autonomista, nato dalla collaborazione con Rassemblement Valdôtain e Azione e già concretizzatosi con la costituzione di un gruppo consiliare comune in Consiglio Valle. L’obiettivo è dare maggiore solidità e prospettiva a un percorso politico che punta a costruire una proposta condivisa, rafforzando il peso e la capacità di iniziativa dell’area autonomista.

Parallelamente, Stella Alpina intende rilanciaiare il proprio radicamento sul territorio, rinsaldando il rapporto con le comunità locali e valorizzando il contributo degli amministratori, chiamati a rappresentare un punto di riferimento concreto per le istanze dei cittadini. Il confronto allargato servirà proprio a individuare le modalità per rendere più incisiva la presenza del Movimento e accompagnare il progetto politico con un'attività capillare sul territorio.

In questo quadro si inserisce anche la proposta di prorogare di un anno il mandato degli attuali vertici. Una scelta che consentirebbe di assicurare continuità all'azione politica e organizzativa, accompagnando il consolidamento del Centro autonomista e il rilancio territoriale senza interrompere il percorso già avviato. La riunione di lunedì sarà dunque un passaggio significativo per definire le priorità e delineare la direzione di Stella Alpina nei prossimi mesi.