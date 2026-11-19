Nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli dei giorni precedenti al mattino di domenica 15 novembre oltre 70 escursionisti hanno partecipato alla quarta edizione della “Passeggiata tra i Piloni d’Artista”, l’ormai tradizionale camminata autunnale che coniuga la valorizzazione del patrimonio storico-artistico con l’attività motoria all’aria aperta e la riscoperta delle tradizioni di fede locali. Anche quest’anno l’evento ha proposto, come sempre, un suggestivo itinerario ad anello, che si è snodato tra Avigliana e Buttigliera Alta, alle pendici del Monte Cuneo.

La manifestazione organizzata dagli Ecovolontari di Avigliana, da varie sezioni tematiche e territoriali del CAI e dall’Associazione Amici di Avigliana ha coinvolto oltre ad appassionati di escursionismo molte persone attirate (non solo della zona) dall’iniziativa, disposte a percorrere un itinerario di circa 12 chilometri, con un dislivello complessivo di poco più di 200 metri, per godere di un punto di vista originale sul patrimonio diffuso (naturalistico – storico – artistico – religioso) della bassa Valle di Susa. Tra l’altro si è potuto ammirare da vicino caratteristici Piloni votivi del territorio, arricchiti e restaurati con pregevoli opere pittoriche realizzate da artisti aviglianesi e della Valsusa, Cappelle e altre testimonianze storiche, il tutto inserito in una natura suggestiva.

Sono da segnalare gli interventi del Sindaco di Avigliana Andrea Archinà e della Vice Sindaca di Buttigliera Alta Laura Saccenti, del rappresentante del CAI Giampiero Salomone, del Presidente dell’Associazione Amici di Avigliana Silvio Amprino (che ha distribuito un opuscolo illustrativo preparato per l’occasione), i saluti dello storico accompagnatore emerito CAI Lodovico Marchisio, che, nonostante le patologie che lo affliggono, ha voluto essere presente al “Tubo”, i canti di Roberta Maffiodo “Madonna nera” e “Il cerchio della vita”. Il tutto è stato coordinato da Arnaldo Reviglio (del CAI di Avigliana e narratore FAI). Sono anche da segnalare i preziosi apporti durante l’escursione di Claudio Ronzoni, di Matteo Zanfabro e di Giampiero Salomone e l’apporto del gruppo sentieri degli Ecovolontari aviglianesi che oltre al lavoro ordinario hanno sistemato parecchi tratti di sentiero interessati e hanno ripulito il masso sulla strada Antica di Francia sul quale si erge il Pilone della Cucurda. Un ringraziamento va anche ad Angela Zandara, ai coniugi Migliorero e ad Anna Vecco Garda per averci consentito la visita interna delle Cappelle.