C’è anche un po’ di Gressan, e soprattutto tanto ingegno valdostano, nella nuova avventura della Nazionale italiana di sci di fondo. Quando, dal 27 al 29 novembre, le nevi finlandesi di Ruka ospiteranno il debutto stagionale della Coppa del Mondo, accanto agli atleti e ai tecnici azzurri ci sarà infatti una presenza speciale: quella di Mattia Goi, giovane studente di Gressan che ha saputo trasformare la propria passione per lo sci e le competenze maturate sui banchi di scuola in uno strumento tecnologico destinato a entrare nel mondo dello sport di alto livello.

La sua invenzione si chiama Snow Logic ed è un software progettato per la gestione dei test su scioline, strutture e paraffine. Una soluzione digitale ideata e sviluppata da Mattia, studente dell’Istituto tecnico Innocenzo Manzetti di Aosta, che ha già conquistato la fiducia degli skimen e dello staff tecnico della Nazionale italiana, ai quali il programma è stato messo a disposizione nelle scorse settimane.

Dietro questo risultato c'è una storia fatta di curiosità, passione e capacità di osservare da vicino le esigenze concrete di uno sport che, in Valle d'Aosta, rappresenta molto più di una semplice disciplina agonistica. Per Mattia lo sci di fondo è prima di tutto una passione vissuta anche grazie al papà Maurizio, che gli ha trasmesso l'amore per gli sci stretti e ha contribuito ad accendere quella scintilla dalla quale è nata l'idea di Snow Logic.

È proprio dall'incontro tra questa passione e la formazione tecnica che ha preso forma un progetto capace di andare ben oltre un'esercitazione scolastica. Mattia ha individuato un'esigenza reale nel lavoro quotidiano dei tecnici e degli skimen, trasformandola in uno strumento informatico pensato per rendere più semplice, precisa ed efficace la raccolta e l'elaborazione delle informazioni.

Il software consente infatti di archiviare, organizzare, analizzare e ottimizzare i dati raccolti durante le prove sui materiali, offrendo allo staff un supporto concreto nella valutazione dei risultati. Un contributo tutt'altro che secondario in una disciplina nella quale ogni dettaglio può incidere sulla prestazione finale. La scelta della sciolina, la struttura della soletta e il comportamento delle paraffine nelle diverse condizioni della neve sono elementi che possono fare la differenza tra una gara positiva e un'occasione mancata.

Nello sci di fondo di vertice, dove i margini sono spesso ridottissimi e i centesimi di secondo possono separare il podio dal resto del gruppo, la preparazione atletica non è l'unico fattore determinante. Dietro ogni risultato c'è anche un lavoro meticoloso, fatto di sperimentazione, confronti e analisi. Ed è proprio in questo delicato ambito che l'intuizione di Mattia trova la propria collocazione: portare l'informatica al servizio della competenza tecnica, mettendo a disposizione degli specialisti uno strumento in grado di valorizzare il loro lavoro.

La presenza di Snow Logic al fianco della Nazionale italiana in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo rappresenta quindi un motivo di orgoglio per tutto il territorio valdostano. Non soltanto perché un giovane di Gressan è riuscito a far arrivare una propria creazione in un contesto sportivo internazionale, ma soprattutto perché questa esperienza racconta un modo concreto e positivo di mettere a frutto le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico.

La storia di Mattia Goi smentisce, senza bisogno di proclami, tanti luoghi comuni sulle nuove generazioni. Racconta di un ragazzo che non si è limitato a coltivare un interesse, ma ha saputo riconoscere un problema, studiare una possibile soluzione e trasformarla in un progetto utile anche a professionisti dello sport. Un risultato che dà valore alla formazione tecnica, alla creatività e alla capacità dei giovani di confrontarsi con sfide reali.

A Ruka, dunque, non saranno soltanto gli atleti azzurri a rappresentare l'eccellenza italiana. Ci sarà anche il lavoro di un giovane valdostano che, pur senza indossare il pettorale di gara, contribuirà alla preparazione della squadra attraverso la tecnologia. Perché nello sport moderno si può fare la differenza anche lontano dalla pista, magari davanti a uno schermo, con una buona idea e la determinazione necessaria per trasformarla in realtà.

Per Mattia Goi questa è una prima, importante tappa di un percorso tutto da costruire. Per Gressan e per la Valle d'Aosta è invece una bella storia da raccontare: quella di un giovane talento che porta il proprio territorio sulla scena internazionale, dimostrando che innovazione e passione sportiva possono viaggiare sugli stessi binari. E che, qualche volta, per lasciare il segno sulla neve non serve soltanto essere veloci sugli sci: può bastare anche avere l'intuizione giusta davanti a una tastiera.