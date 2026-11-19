E se, durante un convegno medico, a prendere la parola fosse anche un professionista che non è fisicamente presente in sala? Non un collega collegato in videoconferenza, non un avatar che ripete frasi registrate, ma una sua replica digitale capace di ascoltare ciò che accade, interpretare il contesto e intervenire nella discussione? Ad Aosta questa prospettiva diventerà realtà, almeno sul piano della sperimentazione tecnologica, con una dimostrazione destinata a suscitare curiosità e interesse ben oltre i confini della Valle d’Aosta.

Sabato 21 novembre 2026, in occasione del corso di formazione ECM sull’intelligenza artificiale in medicina promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, andrà in scena un esperimento di particolare interesse nel panorama nazionale: a partecipare al dibattito scientifico sarà il clone digitale del dottor Daniele Angioni, medico di medicina generale. A guidare l'iniziativa e la dimostrazione sarà il Dr. Ing. Fabio Di Bello, ricercatore in Intelligenza Artificiale e Neuroscienze Computazionali, docente di Intelligenza Artificiale in Medicina e Associate Editor della sezione Intelligenza Artificiale dell’Italian Journal of Medicine.

La particolarità dell'esperimento sta proprio nella natura del sistema. Non si tratta di una semplice ricostruzione digitale del volto e della voce del medico, né di un personaggio virtuale programmato per pronunciare un intervento preparato in anticipo. L'obiettivo è decisamente più ambizioso: realizzare un interlocutore artificiale in grado di seguire una conversazione, acquisire informazioni dall'ambiente, elaborarle e formulare risposte coerenti con gli argomenti affrontati durante il convegno.

In altre parole, il medico digitale non sarà chiamato soltanto a parlare, ma anche ad ascoltare. E, soprattutto, a reagire a ciò che gli verrà detto.

Il progetto si fonda sull'integrazione tra la piattaforma HeyGen, utilizzata per la rappresentazione audiovisiva del clone, e un ambiente personalizzato basato su ChatGPT di OpenAI. Il cuore dell'architettura è quello che viene definito «memoria cognitiva condivisa»: un patrimonio di informazioni progressivamente costruito attraverso le interazioni con il medico reale e alimentato dalle conoscenze, dall'esperienza professionale, dalle metodologie di lavoro e dai contenuti che quest'ultimo ha scelto volontariamente di condividere.

L'idea è andare oltre la tradizionale imitazione digitale di una persona. Non soltanto riprodurne l'aspetto e la voce, ma provare a rappresentare alcuni elementi del suo patrimonio conoscitivo e del suo modo di affrontare i problemi. Una sorta di estensione digitale della memoria professionale, capace di utilizzare le informazioni disponibili per elaborare risposte in situazioni differenti da quelle già affrontate.

È qui che la dimostrazione di Aosta assume un significato particolarmente interessante. Grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale multimodale, il sistema sarà messo nelle condizioni di acquisire ed elaborare informazioni audiovisive e contestuali provenienti dall'ambiente nel quale si svolgerà il corso. Potrà quindi combinare quanto recepito in diretta con le informazioni già presenti nella memoria condivisa con il medico.

La prova si svolgerà in tempo reale, senza che ogni possibile risposta sia stata scritta e programmata in precedenza. Questo significa anche confrontarsi con l'imprevedibilità: domande inattese, passaggi non pianificati, cambiamenti nel filo della discussione. Ed è proprio questa componente a rendere l'esperimento significativo dal punto di vista scientifico. Non si tratterà soltanto di mostrare una tecnologia spettacolare, ma di osservare come un sistema artificiale si comporta quando viene inserito in un contesto professionale dinamico, nel quale deve interpretare informazioni e produrre risposte pertinenti.

La dimostrazione del clone digitale sarà soltanto uno dei momenti di un corso che intende offrire uno sguardo sulle frontiere più avanzate dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina. Tra i temi affrontati ci sarà la cosiddetta Field AI, ovvero l'intelligenza artificiale capace di operare direttamente nell'ambiente reale, attraverso dispositivi che permettono di acquisire informazioni e interagire con ciò che circonda l'utilizzatore.

In questo ambito saranno presentati anche gli occhiali Ray-Ban Meta di seconda generazione, dispositivi indossabili che integrano funzioni intelligenti e capacità di acquisizione audiovisiva, e Anura, la tecnologia sviluppata da NuraLogix per l'analisi ottica non invasiva di alcuni parametri fisiologici attraverso l'elaborazione di brevi acquisizioni video del volto. Si tratta di soluzioni che aprono scenari interessanti per il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulla persona, pur richiedendo particolare attenzione alla validazione scientifica, all'affidabilità delle misurazioni e ai limiti delle stime ottenute.

Non mancheranno simulazioni cliniche realizzate attraverso sistemi avanzati di intelligenza artificiale generativa, multimodale e agentica, con l'obiettivo di illustrare come queste tecnologie possano evolvere da semplici strumenti di consultazione a sistemi capaci di svolgere compiti articolati, coordinare informazioni e supportare processi decisionali complessi.

Ma l'innovazione, soprattutto quando entra in un settore delicato come quello sanitario, non può essere separata dalle responsabilità. Per questo una parte importante del progetto sarà dedicata agli aspetti etici, giuridici e deontologici. È stata predisposta un'apposita informativa, con acquisizione del consenso dei partecipanti, da sottoporre alla verifica dell'Ordine professionale, in relazione alla protezione dei dati personali e agli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. Le eventuali rilevazioni fisiologiche individuali saranno effettuate esclusivamente su base volontaria e con specifiche garanzie di riservatezza.

Il messaggio che accompagna l'iniziativa è chiaro: non si vuole dimostrare che una macchina possa sostituire un medico, né attribuire all'intelligenza artificiale competenze cliniche che non siano state adeguatamente validate. La sfida è piuttosto capire fino a che punto possa svilupparsi una nuova forma di collaborazione tra conoscenza umana e capacità computazionale, mantenendo sempre al centro la responsabilità del professionista.

Il clone digitale del dottor Angioni diventa così il simbolo di una trasformazione che sta già interessando il mondo della ricerca e delle professioni. Fino a poco tempo fa, l'intelligenza artificiale era soprattutto uno strumento al quale rivolgere domande, chiedere informazioni o affidare elaborazioni. Oggi si comincia a sperimentare qualcosa di diverso: sistemi capaci di osservare, ascoltare, interpretare il contesto e intervenire attivamente in una situazione reale.

È un passaggio che apre scenari affascinanti, ma anche interrogativi inevitabili. Quanto può essere fedele una replica digitale alla persona che rappresenta? Come distinguere le conoscenze effettivamente condivise dalle risposte generate autonomamente? Quali controlli sono necessari per evitare errori e attribuzioni improprie? E, soprattutto, chi risponde delle decisioni quando una tecnologia entra nei processi di lavoro di un professionista?

Sono domande alle quali la ricerca dovrà dare risposte solide, attraverso sperimentazione, validazione e regole chiare. La tecnologia, da sola, non basta: servono competenza, trasparenza e una governance capace di accompagnarne lo sviluppo.

Ad Aosta, dunque, la medicina si prepara a confrontarsi con un interlocutore decisamente particolare. Un medico in carne e ossa e il suo alter ego digitale potranno trovarsi idealmente nello stesso spazio di discussione, mostrando quanto velocemente stiano cambiando le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale.

La scena potrebbe sembrare uscita da un film di fantascienza. In realtà, è il segnale concreto di una nuova frontiera della ricerca: quella in cui l'intelligenza artificiale smette di essere soltanto uno strumento da interrogare e comincia a diventare un interlocutore con cui confrontarsi. La vera sfida, adesso, non sarà soltanto riuscire a far parlare una macchina, ma capire come farlo nel modo giusto, senza perdere di vista ciò che rende insostituibile la medicina: la competenza, la responsabilità e la centralità della persona.