La memoria non è soltanto un ricordo da custodire, ma un messaggio da trasmettere, soprattutto a chi si affaccia oggi alla vita adulta e si prepara a diventare protagonista della società di domani. È con questo spirito che martedì 24 novembre 2026, alle ore 10, la gallery dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès ospiterà la presentazione della mostra fotografica «L’eredità di Falcone e Borsellino», realizzata a cura di ANSA.

Un appuntamento che mette al centro due figure che hanno segnato profondamente la storia italiana e che continuano a parlare alle nuove generazioni: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il loro impegno, il coraggio dimostrato nella lotta alla criminalità organizzata e il prezzo altissimo pagato per difendere lo Stato di diritto rappresentano un patrimonio civile che non può essere affidato soltanto ai libri di storia. Deve diventare conoscenza, consapevolezza e responsabilità quotidiana.

Attraverso il linguaggio immediato della fotografia, la mostra offrirà agli studenti un'occasione per avvicinarsi a una pagina fondamentale della storia del Paese, andando oltre le date e le ricorrenze. Le immagini diventano così uno strumento per interrogarsi sul significato della legalità, sul valore della libertà e sull'importanza di non voltarsi dall'altra parte davanti alle ingiustizie. Temi che riguardano da vicino i giovani, chiamati a riconoscere il valore delle regole, della partecipazione e del rispetto degli altri.

L'iniziativa è organizzata dal Consiglio regionale, in collaborazione con l'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, nell'ambito delle attività promosse dall'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso.

Portare questa testimonianza all'interno di una scuola significa trasformare la memoria in un'occasione concreta di confronto con gli studenti. Perché l'eredità di Falcone e Borsellino non appartiene soltanto al passato: riguarda il presente e, soprattutto, il futuro delle nuove generazioni. La legalità non è un concetto astratto, ma una scelta che si costruisce ogni giorno, attraverso comportamenti, responsabilità e coraggio. Ed è proprio da qui che può nascere una cittadinanza più consapevole.