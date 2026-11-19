I santi del giorno

La giornata ricorda Sant'Edmondo, re dell'Anglia orientale, martirizzato nell'869 per aver difeso la propria fede. È diventato simbolo di coraggio e fedeltà alle proprie convinzioni.

Saint Edmond est une figure de courage et de fidélité. Son témoignage rappelle que les valeurs personnelles peuvent demander de véritables sacrifices.

Si ricorda anche San Ottavio, martire della tradizione cristiana torinese, insieme ai compagni Solutore e Avventore.

Saint Octave appartient à la tradition des martyrs de Turin. Son souvenir relie notre histoire religieuse à celle du Piémont et des territoires alpins voisins.

La tradizione e la curiosità

Il 20 novembre è anche la Giornata mondiale dell'infanzia, istituita per ricordare l'adozione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Chaque enfant a droit à l'éducation, à la protection, à la dignité et à un avenir libre. Ces droits doivent être défendus dans toutes les communautés, y compris dans les territoires de montagne.

Uno sguardo alla Valle – Cinquant'anni di biblioteca a Châtillon

Il 1976-2026 segna il cinquantesimo anniversario della biblioteca comprensoriale Mgr Duc di Châtillon. Mezzo secolo di libri, incontri, letture e iniziative culturali.

Venerdì 20 novembre, alle 18, nella sala Don Paolo Chasseur, è previsto un incontro per ripercorrerne la storia, raccogliere testimonianze e premiare i grandi lettori.

Une bibliothèque n'est pas seulement un lieu où l'on emprunte des livres. C'est un espace de liberté, de rencontre et de partage. Depuis cinquante ans, la bibliothèque de Châtillon contribue à faire vivre la culture au cœur de la communauté.

Un anniversario che dimostra quanto siano importanti le istituzioni culturali di prossimità.

Accadde oggi

1945: iniziano a Norimberga i processi contro i principali responsabili del regime nazista.

1985: viene commercializzato negli Stati Uniti Windows 1.0, prima versione del sistema operativo grafico di Microsoft.

La poesia

Giacomo Leopardi – Il sabato del villaggio

Una poesia che racconta l'attesa della festa, la vita quotidiana e il valore delle piccole gioie condivise.

Il proverbio

Italiano: La cultura è un bene che non conosce confini.

Français : La culture est un bien qui ne connaît pas de frontières.

Dalla Valle – Il Natale si avvicina

Alle 18, in piazza Chanoux ad Aosta, è prevista l'inaugurazione della diciottesima edizione del Marché Vert Noël. Il villaggio natalizio aprirà al pubblico sabato 21 novembre, con 48 chalet dedicati all'artigianato, ai prodotti del territorio e alle decorazioni natalizie.

Le Marché Vert Noël transforme le cœur d'Aoste en un village alpin de Noël. L'artisanat, les traditions et les produits du terroir deviennent les protagonistes d'un rendez-vous qui accompagne la ville vers les fêtes.

Il pensiero del giorno

La culture est l'héritage que nous recevons et la richesse que nous devons transmettre.

La cultura è l'eredità che riceviamo e la ricchezza che abbiamo il dovere di trasmettere.