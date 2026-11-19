Per la prima volta circa 25 dirigenti psicologi provenienti dalle aziende sanitarie di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria si ritrovano in un appuntamento interregionale dedicato all’aggiornamento professionale, alle novità contrattuali e agli strumenti necessari per affrontare il ruolo della rappresentanza nel sistema sanitario pubblico. L’iniziativa si svolge venerdì 20 novembre 2026, a Fenis, negli spazi dell’Hotel Comtes de Challant, e rappresenta un’importante occasione di confronto tra professionisti che operano in realtà sanitarie differenti, ma condividono esigenze, responsabilità e obiettivi.

Il corso, dal titolo “Strumenti organizzativi e tecniche di gestione delle risorse per la rappresentanza nel SSN”, mette al centro un tema tutt’altro che marginale: la capacità dei professionisti di conoscere e utilizzare gli strumenti organizzativi, contrattuali e gestionali per tutelare il proprio ruolo e contribuire allo sviluppo della professione all’interno della sanità pubblica. La formazione, accreditata con 5 ECM, affronta i modelli organizzativi della sanità pubblica e privata, le risorse previste dal contratto collettivo nazionale della dirigenza e nell’area specialistica ambulatoriale, oltre ai livelli di contrattazione e alle opportunità di sviluppo professionale.

A promuovere l’iniziativa è l’AUPI – Associazione Unitaria Psicologi Italiani, organizzazione sindacale che da quasi 50 anni, dal 1977, opera a livello nazionale per la tutela e l’assistenza delle psicologhe e degli psicologi. L’associazione rappresenta un punto di riferimento per una categoria chiamata a confrontarsi con trasformazioni profonde del sistema sanitario, con la crescente domanda di servizi per la salute mentale e con la necessità di un riconoscimento sempre più concreto delle competenze psicologiche nei percorsi di cura.

Il programma formativo vede la partecipazione di Lorena Colonnello, Manuela Mangogna e Marcello Grosso, che accompagneranno i partecipanti nell’approfondimento dei modelli organizzativi, delle dinamiche contrattuali e degli strumenti di gestione delle risorse. La formazione è destinata a psicologi e psicologi psicoterapeuti, con l’obiettivo di fornire conoscenze utili non soltanto nell’attività quotidiana, ma anche nella rappresentanza e nella crescita professionale.

L’AUPI aderisce alla FASSID, federazione sindacale che riunisce diverse professionalità sanitarie, tra cui farmacisti, psicologi e medici radiologi, favorendo una rappresentanza e un confronto sui temi del lavoro, dei contratti e dell’organizzazione della sanità.

La scelta di riunire professionisti di tre regioni conferisce all’incontro un valore che va oltre la dimensione formativa. In un sistema sanitario alle prese con carenze di personale, nuove esigenze assistenziali e crescente attenzione alla salute psicologica, condividere esperienze e conoscenze significa rafforzare la capacità di incidere nei processi organizzativi e nelle scelte che riguardano il futuro della professione.

La Valle d’Aosta diventa così sede di un momento di confronto interregionale che mette al centro il valore della competenza, della rappresentanza e della collaborazione. Un’occasione per costruire relazioni professionali, far circolare esperienze e ribadire che la tutela dei lavoratori della sanità e la valorizzazione delle professionalità costituiscono anche un investimento sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.