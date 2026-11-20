Le letture si sono moltiplicate. Alcuni si soffermano sulla dicitura “Milite Ignoto”. Altri sulla sigla ONB, più nota come Opera Nazionale Balilla, l’organizzazione giovanile del regime. Altri ancora vorrebbero tornare alla scritta originale francofona, “École élémentaire”, e, in una regione dove il fascismo combatté il francese nelle scuole, la richiesta non è affatto un dettaglio. Insomma, un bel putiferio.

Sui social sono arrivate subito le reazioni: c’è chi ha letto nel restauro un’indulgenza verso il Ventennio e chi ha gridato alla censura davanti a ogni obiezione. Si è discusso molto, e di rado ascoltandosi.

C’è poi chi obietta, e non senza ragione: possibile accorgersene solo dopo l’inaugurazione? Nessuno controlla i progetti? È una domanda legittima, che riguarda la cura delle verifiche prima di aprire un cantiere e prima di tagliare un nastro. Ma è una questione amministrativa e non esaurisce il tema.

Eppure, la domanda merita di essere posta con calma. Una scritta può davvero essere così pericolosa? E, soprattutto, cancellarla renderebbe il passato più innocuo?

Conviene partire da una distinzione. Il Milite Ignoto nasce nel 1921, prima dell’avvento del fascismo, come simbolo del lutto di un’intera nazione: un soldato senza nome che rappresentava tutti i caduti della Grande Guerra. Quella memoria appartiene a tutti gli italiani. Ma gli edifici scolastici che portano quella dedica furono spesso costruiti negli anni del regime, che della retorica patriottica fece un uso sistematico.

È proprio questo intreccio, tra un dolore autentico e la sua appropriazione politica, a rendere la scritta un documento prezioso e non un semplice ornamento.

Il fascismo fa parte della nostra storia, non della nostra cultura: sono due cose diverse. Della storia si può e si deve parlare, la si studia, la si giudica. La cultura è ciò che scegliamo di coltivare e trasmettere. Riconoscere un’epoca come parte del proprio passato non significa farla propria, così come tenere in piedi una cattedrale non vuol dire approvare ogni secolo che l’ha attraversata.

C’è poi un’illusione diffusa, quella dell’igiene storica: se togliamo le scritte, i busti e le fotografie, toglieremo anche gli orrori che rappresentano. Non funziona così. Le leggi razziali, la violenza squadrista, la guerra e la dittatura sono avvenute, e nessun intonaco fresco le disfa. Una memoria che sopravvive soltanto nei libri rischia di essere appresa e dimenticata nello stesso pomeriggio. Una traccia visibile, invece, interroga.

I bambini lo sanno meglio di noi. Davanti a una scritta, a un busto, a un pezzo di muro vecchio, domandano: che cos’è? Perché sta lì? Chi l’ha messa? È il momento prezioso in cui la curiosità incontra la storia, e un adulto preparato può trasformare quella domanda in una lezione che nessun manuale riuscirebbe a dare con altrettanta forza.

Ma qui sta la condizione, che non è un dettaglio. Conservare senza spiegare è un’omissione, quasi una complicità. Una scritta restaurata non può restare muta: serve una targa, un pannello, un percorso didattico, un’ora di lezione. Se il segno resta senza il contesto, il rischio è reale; se resta accompagnato dalla conoscenza, diventa uno strumento di memoria critica.

C’è però un aspetto che mi inquieta più della scritta stessa. Diversi politici cittadini si sono accesi per questa vicenda, e fanno bene a porsi il problema. Eppure, molti di loro tacciono su altro. Alcuni siedono poco distante da un consigliere regionale che sui social sbeffeggia persone come Gianni Cuperlo, colpevoli di essersi scagliate contro i fascisti.

Ecco due letture di come si affronta il tema del fascismo e dell’antifascismo che mi lasciano perplesso: indignarsi per un’iscrizione sul muro di una scuola e restare in silenzio, o peggio sorridere, davanti a chi il fascismo lo denuncia oggi, a voce alta. L’antifascismo non è un rito da evocare quando fa comodo né una posa da deridere quando disturba. È coerenza, ed è lì che si misura. Se una scritta ci scandalizza, dobbiamo essere altrettanto netti quando le parole sono quelle di un post o di un’aula consiliare. Altrimenti, l’indignazione per l’intonaco diventa un alibi per non occuparsi di ciò che ci riguarda davvero.

Il pericolo vero, in fondo, non abita nei muri. Sta nell’ignoranza di chi, oggi, si dichiara erede di ideologie che non ha mai studiato, o ne indossa i simboli come uno slogan, senza sapere che cosa quella storia sia costata. La libertà di cui godiamo ha avuto un prezzo alto, e dimenticarlo è il modo più sicuro per tornare a pagarlo.

Non è la scritta a doverci spaventare, dunque. Dovrebbero preoccuparci l’indifferenza e la smemoratezza. Una scuola che mostra la propria storia, e la insegna, fa il suo mestiere meglio di una scuola che la nasconde. Lasciamo che il muro parli, purché ci sia qualcuno pronto a rispondere.