La Collegiata di Sant’Orso si prepara a una nuova stagione di restauri. Uno dei monumenti più rappresentativi di Aosta e dell’intera Valle d’Aosta sarà interessato da un intervento di grande portata, destinato a restituire piena dignità alla navata centrale e a mettere in sicurezza un patrimonio storico, artistico e religioso di valore inestimabile. La Giunta regionale, riunita oggi, venerdì 20 novembre, ha approvato un contributo straordinario per un investimento complessivo di 3.110.000 euro. Un passaggio importante per un progetto atteso da tempo e che ora entra finalmente nella fase operativa.

Non si tratterà semplicemente di un intervento estetico sulle decorazioni della chiesa. Il programma prevede infatti un'azione articolata, che partirà dalla conoscenza approfondita dello stato dell'edificio per arrivare al consolidamento delle strutture e al recupero delle superfici artistiche. Prima di mettere mano ai restauri veri e propri saranno effettuate analisi stratigrafiche su pilastri, pareti e volte, accompagnate da sondaggi geotecnici, carotaggi e indagini statiche. Accertamenti indispensabili per individuare le criticità e definire le modalità più appropriate per intervenire su un edificio che custodisce secoli di storia.

La fase successiva riguarderà le opere strutturali, con particolare attenzione alle fondazioni e alle fessurazioni presenti nelle volte, che saranno oggetto di specifici interventi di consolidamento. Il progetto comprende inoltre lavori sugli impianti, il restauro dei dipinti della volta, delle vele e delle pareti, oltre al recupero delle vetrate e degli arredi. Un'operazione complessiva che punta dunque a tutelare non soltanto l'architettura della Collegiata, ma anche il patrimonio artistico che ne caratterizza gli ambienti interni.

Il cronoprogramma indica l'avvio dei lavori entro la fine del 2026, con conclusione prevista nel 2029. Per garantire un coordinamento adeguato tra le diverse professionalità coinvolte sarà costituito un tavolo tecnico composto dai dirigenti della Soprintendenza, dal direttore dell'Ufficio dei Beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto della Diocesi di Aosta e dai progettisti incaricati dalla Diocesi. Il gruppo avrà il compito di esaminare i progetti, fornire indicazioni operative e verificare che ogni scelta sia compatibile con le esigenze di conservazione e tutela del monumento.

L'operazione si inserisce nella collaborazione istituzionale tra Regione e Diocesi di Aosta, nel quadro della normativa statale e dell'intesa sottoscritta nel 1999, che disciplina la cooperazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Una collaborazione che trova in Sant'Orso uno dei suoi banchi di prova più significativi.

«Sant’Orso è uno dei luoghi più identitari del patrimonio storico, artistico e religioso della Valle d’Aosta», sottolinea l'assessore regionale Erik Lavevaz. «La Collegiata riveste un’importanza che va ben al di là dell’immagine del capoluogo: è uno dei centri della nostra identità collettiva, per questo abbiamo sia l’onore di viverla sia il dovere di accompagnarla verso il futuro».

L'assessore evidenzia anche il significato politico e culturale della decisione: «Abbiamo dato nuovo slancio a un progetto che aspettava da tempo di essere messo in opera: interveniamo in modo importante, quindi, e lo facciamo coordinando energie e competenze diverse per fare la nostra parte nel prenderci cura di un bene così prezioso».

Parole che sottolineano come il finanziamento regionale non rappresenti soltanto una scelta di investimento nel patrimonio monumentale, ma anche una precisa assunzione di responsabilità nei confronti della storia e dell'identità valdostana.

Particolarmente significativo il commento del vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, che vede nell'approvazione un risultato atteso da molto tempo: «Questo intervento risponde a una lunga attesa e a un bisogno non più procrastinabile». Il complesso ursino, ricorda il presule, è «un fiore all’occhiello della città e della Valle d’Aosta in ambito turistico, ma anche un punto di riferimento per le radici religiose, storiche e culturali del nostro popolo».

Da qui la gratitudine nei confronti dell'Amministrazione regionale per aver riconosciuto l'urgenza e l'importanza dell'intervento. Il vescovo richiama anche il precedente recupero del chiostro del dodicesimo secolo, altro tassello fondamentale nella valorizzazione del complesso monumentale: «Dopo un primo intervento che ha restituito dignità al chiostro del dodicesimo secolo, ora tocca alla chiesa».

E nelle parole di Lovignana (nella foto) c'è anche una nota personale, che restituisce la dimensione di un'attesa lunga oltre vent'anni: «Personalmente vedo realizzarsi un sogno che cominciai a coltivare quando divenni Priore di Sant’Orso ormai più di vent’anni fa».

Con questo intervento, dunque, si apre un nuovo capitolo per uno dei luoghi più importanti della Valle d'Aosta. Sant'Orso non è soltanto una tappa fondamentale dell'itinerario monumentale di Aosta, ma un patrimonio che racconta la stratificazione della storia valdostana, il rapporto tra comunità e territorio e le radici culturali di un'intera regione. Il recupero della navata centrale assume così un significato che supera i confini del singolo cantiere: conservare Sant'Orso significa trasmettere alle generazioni future una parte essenziale della memoria collettiva valdostana.