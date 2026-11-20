Ci sono imprese che appartengono alla storia e altre che, pur svolgendosi nel presente, hanno la stessa capacità di raccontare il coraggio, la tenacia e il desiderio di costruire qualcosa che resti. È proprio questo filo che unisce le montagne valdostane alle grandi esplorazioni polari e, oggi, all’impegno sociale per restituire valore a un luogo e a una comunità. Un percorso che l’associazione L’Albero di Zaccheo vuole ripercorrere attraverso l’iniziativa «Una sfida possibile», in programma martedì 1° dicembre alle ore 18 alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta.

Il primo racconto riporterà il pubblico indietro di oltre un secolo, sulle tracce di quattro guide valdostane che lasciarono Courmayeur per prendere parte a una spedizione verso il Polo Nord tra il 1899 e il 1900. Protagonisti di quell’avventura furono Alexis Fenoillet, Felix Ollier, Joseph Petigax e Cyprien Savoye, uomini abituati a confrontarsi con la montagna, le sue difficoltà e i suoi imprevisti, ma chiamati in quell’occasione a misurarsi con un ambiente ancora più estremo, fatto di ghiacci, isolamento e condizioni proibitive.

A ricostruire questa pagina di storia alpina sarà Paolo Lupo, attraverso un racconto arricchito da immagini, documenti e testimonianze di particolare interesse storico e culturale. Un’occasione per riscoprire una vicenda che parla anche dell'identità valdostana, della competenza maturata in montagna e di quella capacità di affrontare l'ignoto che ha accompagnato generazioni di guide alpine.

Ma il significato della serata non si esaurirà nel ricordo delle imprese di un altro secolo. La seconda parte dell’incontro porterà infatti l’attenzione su una sfida contemporanea: la ricostruzione di Casa Zaccheo ad Arpuilles, progetto nel quale il recupero di uno spazio diventa occasione di accoglienza, solidarietà e costruzione di legami sociali.

Un’iniziativa che ha ottenuto anche il Social Bonus riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, strumento che valorizza gli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore attraverso il recupero di beni pubblici inutilizzati o confiscati, sostenendo progetti di interesse collettivo. A raccontare questa esperienza e le prospettive del progetto saranno Michela Colombarini e Andrea Distrotti, chiamati a illustrare come una sfida concreta possa trasformarsi in un'opportunità per il territorio e per chi ne vive le fragilità.

Il filo conduttore è dunque quello delle sfide possibili: ieri l’esplorazione di terre lontane e ostili, oggi la costruzione di risposte sociali capaci di dare un futuro a luoghi e persone. Cambiano gli scenari, ma resta la stessa spinta a non fermarsi davanti alle difficoltà e a mettere le proprie capacità al servizio di qualcosa di più grande.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Aosta, è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. Un appuntamento che unisce memoria, cultura e impegno civile, offrendo uno sguardo sul passato e, soprattutto, sulle possibilità che il presente può ancora aprire.