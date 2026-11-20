Présentation de la Vierge Marie

Le radici della fede, la forza della tradizione.

La ricorrenza del giorno

La Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. La ricorrenza ricorda la tradizione secondo cui Maria, ancora bambina, sarebbe stata consacrata a Dio dai suoi genitori, Gioacchino e Anna.

La Présentation de Marie au Temple est une fête ancienne, particulièrement importante dans les traditions chrétiennes orientales. Elle symbolise le don de soi, la foi et l'espérance.

La tradizione e la curiosità

La festa è celebrata sia dalla Chiesa cattolica sia dalle Chiese orientali. È un momento dedicato alla figura di Maria e al significato spirituale della sua consacrazione.

Dans la tradition chrétienne, Marie représente l'écoute, l'humilité et la confiance. Cette fête nous invite à réfléchir à la place de la famille et de la transmission des valeurs dans la société.

Uno sguardo alla Valle – Le cappelle, custodi della memoria alpina

La Valle d'Aosta è costellata di chiese, cappelle e santuari che raccontano secoli di devozione popolare. Sono luoghi che hanno accompagnato la vita delle comunità, segnando il calendario agricolo, le feste patronali e i momenti più importanti della vita familiare.

Dans nos villages, les chapelles sont bien davantage que des édifices religieux. Elles sont des témoins de la mémoire collective, des lieux de rassemblement et des repères dans le paysage alpin.

Molte cappelle custodiscono affreschi, ex voto e testimonianze artistiche di grande valore, spesso realizzate da artisti locali o itineranti.

Préserver ces lieux, c'est protéger une partie de notre histoire, de notre art populaire et de notre identité valdôtaine.

Accadde oggi

1783: a Parigi si svolge il primo volo umano libero in mongolfiera, compiuto da Pilâtre de Rozier e dal marchese d'Arlandes.

1877: Thomas Edison annuncia l'invenzione del fonografo, destinato a rivoluzionare la registrazione e la riproduzione dei suoni.

La poesia

Alphonse de Lamartine – Le Lac

Una delle poesie più celebri della letteratura francese. Il lago diventa simbolo del tempo che passa, della memoria e della nostalgia.

« Ô temps ! suspends ton vol… »

Il proverbio

Italiano: Ogni paese custodisce una storia, ogni famiglia una memoria.

Français : Chaque village garde son histoire, chaque famille sa mémoire.

Dalla Valle – Aosta apre il Marché Vert Noël

Sabato 21 novembre apre al pubblico il Marché Vert Noël, nel cuore di Aosta. L'edizione 2026 propone 48 chalet e un allestimento ispirato agli elementi della natura: fuoco, acqua e terra. Il mercatino resterà aperto fino al 6 gennaio 2027.

L'ouverture du Marché Vert Noël marque le début de la période des fêtes dans la capitale valdôtaine. C'est aussi une occasion de mettre en valeur l'artisanat local, les traditions alpines et l'accueil qui caractérise notre région.

Nella stessa giornata, alla collegiata dei Santi Pietro e Orso, è previsto anche un laboratorio musicale per i più piccoli, dedicato ai bambini da uno a tre anni.

Il pensiero del giorno

«La memoria è il filo che unisce le generazioni.»

La mémoire est le fil invisible qui relie les générations et qui permet à un peuple de rester fidèle à son histoire.