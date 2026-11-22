I Presidenti Stefano Aggravi e Aurelio Marguerettaz, rispettivamente a nome del Consiglio Valle e del Governo regionale, oltre che a titolo personale, esprimono le loro sincere condoglianze alla famiglia e ai familiari di Léonard Tamone, in seguito alla sua scomparsa.

Léonard Tamone ha fatto parte del Consiglio regionale per tre legislature, in qualità di consigliere dell’Union Valdôtaine: dal 1976 al 1978, dal 1980 al 1983 e dal 1983 al 1988.

Nel corso dei suoi mandati ha ricoperto gli incarichi di consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, capogruppo e vicecapogruppo dell’UV. Ha inoltre partecipato ai lavori di quasi tutte le Commissioni permanenti, nonché a quelli della Commissione Casinò e della Commissione speciale per il mantenimento dell’attività industriale a Châtillon.

«Léonard Tamone è stato un protagonista della vita politica e sociale valdostana, il cui impegno e le cui convinzioni hanno accompagnato una parte importante della storia della nostra regione – afferma il presidente Stefano Aggravi –. Il suo percorso resterà legato alle battaglie che ha condotto e al suo profondo attaccamento alla Valle d’Aosta».

«Con la scomparsa di Léonard Tamone, la Valle d’Aosta perde una figura che ha vissuto con passione la vita politica della nostra regione – dichiara il presidente Aurelio Marguerettaz –. Uomo di grandi ideali e profonde convinzioni, ha dedicato il suo impegno alla difesa dell’Autonomia, della nostra identità, delle nostre peculiarità linguistiche e culturali e, nell’ambito della sua attività sindacale, dei diritti dei lavoratori. Lascia il ricordo di un valdostano dal temperamento combattivo e dalle posizioni schiette, che ha sempre vissuto il proprio impegno pubblico con intensità e coerenza».

Le Conseil de la Vallée et le Gouvernement régional rendent hommage à Léonard Tamone, ancien Conseiller régional

Les Présidents Stefano Aggravi et Aurelio Marguerettaz, au nom respectivement du Conseil de la Vallée et du Gouvernement régional, ainsi qu’en leur nom personnel, adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Léonard Tamone, à la suite de son décès.

Léonard Tamone a siégé au Conseil régional au cours de trois législatures, en tant que Conseiller de l’Union Valdôtaine: de 1976 à 1978, de 1980 à 1983 et de 1983 à 1988.

Au cours de ses mandats, il a exercé les fonctions de Conseiller secrétaire du Bureau de la Présidence, de Chef et de Vice-chef du groupe de l’UV. Il a également pris part aux travaux de presque toutes les Commissions permanentes, ainsi qu’à ceux de la Commission du Casino et de la Commission spéciale pour le maintien de l’activité industrielle à Châtillon.

«Léonard Tamone a été un acteur de la vie politique et sociale valdôtaine, dont l’engagement et les convictions ont accompagné une partie importante de l’histoire de notre région - dit le Président Stefano Aggravi -. Son parcours restera associé aux combats qu’il a menés et à son attachement profond à la Vallée d’Aoste.»

«Avec la disparition de Léonard Tamone, la Vallée d’Aoste perd une figure qui a traversé avec passion la vie politique de notre région - déclare le Président Aurelio Marguerettaz -. Homme de grands idéaux et de convictions profondes, il a consacré son engagement à la défense de l’Autonomie, de notre identité, de nos particularités linguistiques et culturelles ainsi que, dans le cadre de son activité syndicale, des droits des travailleurs. Il laisse le souvenir d’un Valdôtain au tempérament combatif et aux prises de position franches, qui a toujours vécu son engagement public avec intensité et cohérence.»