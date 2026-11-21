L’autonomia valdostana non può ridursi alla gestione dell’esistente, né diventare il terreno sul quale si perpetuano equilibri politici ormai consolidati. Serve una visione, la capacità di aprire nuove prospettive e soprattutto il coraggio di affrontare i nodi che condizionano il futuro della Valle d’Aosta. È la linea emersa dall’assemblea di Pour l’Autonomie, riunita il 20 novembre, che ha approvato il bilancio del movimento e fatto il punto sull’attività politica del 2026, confermando la volontà di rilanciare una proposta autonomista alternativa.

Il passaggio più politico della riunione ha riguardato la crisi regionale e la scelta di Aurelio Marguerettaz alla Presidenza della Regione. Pour l’Autonomie ha ribadito il sostegno alla posizione della propria Segreteria politica, giudicando la conferma della precedente maggioranza un’occasione mancata per aprire una vera fase di confronto tra le diverse sensibilità autonomiste. Una scelta che, secondo il movimento, rischia di lasciare la politica valdostana dentro schemi già sperimentati, senza affrontare fino in fondo la necessità di un rinnovamento delle idee e delle prospettive.

La critica non si esaurisce nella composizione della maggioranza, ma investe il progetto politico che dovrà guidare la Regione nei prossimi anni. Pour l’Autonomie intende lavorare alla costruzione di una nuova proposta, mettendo al centro la difesa e l’evoluzione dello Statuto speciale, ma anche la capacità dell’autonomia di incidere concretamente sulla vita dei valdostani. Perché il valore dell’autogoverno non si misura soltanto nelle competenze esercitate o nelle prerogative istituzionali difese, ma nella qualità delle risposte offerte a cittadini, famiglie, imprese e giovani.

Il primo banco di prova sarà il bilancio regionale, sul quale si misurerà la capacità della nuova maggioranza di passare dalle dichiarazioni agli interventi. Le risorse disponibili dovranno tradursi in risultati, a partire dalla riduzione delle liste d’attesa nella sanità, dal contrasto al caro vita, dal miglioramento dei trasporti e dalla creazione di condizioni favorevoli per chi vuole investire, lavorare e costruire il proprio futuro in Valle d’Aosta. La disponibilità di denaro pubblico, da sola, non è una risposta politica: ciò che conta è come viene utilizzato, con quali priorità e con quali ricadute.

È su questi temi che il movimento chiede di misurare l’azione della Regione, sollecitando scelte concrete, tempi certi e una maggiore capacità di trasformare le risorse in servizi e opportunità. Il rischio, altrimenti, è che anche una stagione caratterizzata da importanti disponibilità finanziarie si traduca in un’occasione incompiuta, senza produrre quel cambiamento che i valdostani si aspettano.

Un altro fronte riguarda il rapporto con la politica nazionale. In vista delle prossime elezioni parlamentari, l’assemblea ha confermato il mandato alla Commissione politica per proseguire gli incontri con le altre forze valdostane e verificare la possibilità di convergenze programmatiche. L’obiettivo è costruire una rappresentanza capace di portare a Roma una voce autorevole, non subalterna, che sappia difendere le prerogative della Valle d’Aosta, il suo Statuto e gli interessi della comunità.

La partita nazionale, in questo senso, non è soltanto elettorale. È una questione di peso politico, di capacità negoziale e di presenza nei luoghi in cui vengono assunte decisioni che possono incidere direttamente sull’autonomia e sul futuro della regione. Per Pour l’Autonomie, la costruzione di un’intesa dovrà partire dai contenuti e da una visione condivisa, senza fermarsi alla ricerca di accordi di convenienza.

L’assemblea ha rinnovato la fiducia alla Segreteria politica e agli organismi dirigenti, confermando la volontà di proseguire un’opposizione responsabile, ma senza rinunciare a formulare proposte e a costruire un’alternativa. Il movimento punta a ritagliarsi uno spazio politico fondato su un autonomismo capace di guardare avanti, di confrontarsi con le trasformazioni economiche e sociali e di non limitarsi alla difesa dell’identità.

Il messaggio che emerge è netto: la Valle d’Aosta non ha bisogno soltanto di amministrare le proprie competenze, ma di tornare a interrogarsi su dove vuole andare e su quale ruolo intenda svolgere nei prossimi anni. L’autonomia non può essere soltanto un’eredità da preservare. Deve tornare a essere una scelta politica, una responsabilità e una leva per costruire il futuro.