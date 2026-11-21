La Valle d’Aosta si conferma una delle realtà più interessanti del panorama vitivinicolo italiano. A testimoniarlo sono i 24 vini regionali premiati nell’edizione 2027 della Guida Vitae, la pubblicazione dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) che ogni anno seleziona e valorizza le migliori produzioni enologiche del Paese.

Dopo la presentazione nazionale del 14 novembre a Firenze, la celebrazione è arrivata anche nel capoluogo valdostano. Il 20 novembre, negli spazi della Société en Ville ad Aosta, AIS Valle d’Aosta ha organizzato la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati ai produttori, seguita da una degustazione delle etichette premiate.

Un appuntamento che ha acceso i riflettori su un comparto che, nonostante le dimensioni contenute e le difficoltà imposte dalla conformazione del territorio, continua a distinguersi per qualità, ricerca e capacità di interpretare le caratteristiche uniche dei vigneti alpini.

La viticoltura valdostana rappresenta infatti una realtà particolare nel contesto nazionale. Le superfici coltivate sono limitate, i terreni spesso scoscesi e le lavorazioni richiedono un impiego significativo di manodopera. In molti casi la meccanizzazione è difficile o impossibile e la cura delle vigne resta affidata prevalentemente al lavoro manuale. È quella che viene comunemente definita viticoltura eroica, un modello produttivo nel quale la qualità nasce anche dalla capacità di confrontarsi quotidianamente con le condizioni ambientali della montagna.

Ma il valore dei vini valdostani non risiede soltanto nelle difficoltà produttive. A caratterizzarli è soprattutto una straordinaria varietà di vitigni, alcuni dei quali profondamente legati alla storia e alla cultura locale. Fumin, Petite Arvine, Prié Blanc, Vuillermin, Mayolet e Cornalin sono espressioni di un patrimonio ampelografico che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’identità regionale.

A questi si affiancano varietà internazionali come Chardonnay e Pinot Noir, capaci di trovare nelle diverse zone della Valle interpretazioni originali e riconoscibili.

«AIS è una realtà sempre più forte, anche a livello internazionale, e la Guida Vitae ne è l’espressione più concreta: è lo strumento principale del professionista in sala, quello che il sommelier consulta ogni giorno prima di consigliare un vino», ha dichiarato Alberto Levi, presidente di AIS Valle d’Aosta.

Levi ha sottolineato anche l’indipendenza del lavoro di valutazione svolto dall’associazione, ricordando che la guida viene distribuita gratuitamente ai soci in 50.000 copie su tutto il territorio nazionale.

«Siamo liberi, ed è questa la nostra forza: nessun legame commerciale, solo il bicchiere. Applichiamo la stessa approfondita didattica e la stessa tecnica di degustazione a tutti i vini italiani, dal più celebre al più piccolo, e a degustarli sono professionisti che vivono il territorio e lo conoscono bene».

Un passaggio del suo intervento ha richiamato direttamente il lavoro quotidiano dei viticoltori: «Stasera, vedendo i nostri vignerons ricevere gli attestati, ho pensato alle vigne aggrappate alla montagna, al lavoro fatto a mano, alle annate difficili. Questi riconoscimenti sono loro. A noi resta il compito più bello: raccontare questi vini e portarli sulla tavola di chi sceglie la Valle d’Aosta».

Sulla qualità complessiva delle produzioni si è soffermata anche Katia Albanese, referente regionale della Guida Vitae, che ha evidenziato la vivacità del settore e la capacità delle aziende di coniugare tradizione e precisione produttiva.

«Il lavoro di degustazione e valutazione di questa edizione ha restituito l’immagine di una regione vitivinicola estremamente dinamica, capace di coniugare identità, vitigni autoctoni e grande precisione stilistica. Questi 24 riconoscimenti sono lo specchio di un livello sempre più alto e della passione che anima le nostre cantine».

Il risultato assume un significato che va oltre il semplice riconoscimento delle singole etichette. Per una regione come la Valle d’Aosta, dove il settore vitivinicolo non può contare sui grandi numeri delle principali aree produttive italiane, la reputazione rappresenta una risorsa strategica. La capacità di distinguersi attraverso prodotti di qualità, legati a territori e varietà specifiche, consente infatti di consolidare la presenza sui mercati e di rafforzare l'immagine della regione anche attraverso il turismo enogastronomico.

Il vino diventa così uno degli strumenti di promozione più efficaci del territorio, capace di mettere in relazione paesaggio, agricoltura, cultura e accoglienza. Un patrimonio che merita attenzione anche sul piano economico e istituzionale, perché dietro ogni bottiglia si trovano imprese agricole, investimenti, competenze e un sapere tramandato nel tempo.

La selezione della Guida Vitae 2027 coinvolge 24 etichette, espressione di aziende distribuite in diverse aree della regione. Tra i riconoscimenti figurano due vini di Maison Anselmet, altrettanti della Cave des Onze Communes, di Ottin, Grosjean Vins, La Plantze e La Vrille, a testimonianza di una partecipazione articolata del tessuto produttivo valdostano.

Ecco l'elenco completo dei vini premiati:

Valle d’Aosta Chardonnay Mains Et Coeur 2024 – Maison Anselmet

Valle d’Aosta Pinot Noir Semel Pater 2024 – Maison Anselmet

Valle d’Aosta Chardonnay Les Chevaliers 2024 – Cave des Onze Communes

Valle d’Aosta Torrette Supérieur Miniera 2024 – Cave des Onze Communes

Valle d’Aosta Chardonnay Canto X 2024 – Ottin

Clairet 2023 – Ottin

Valle d’Aosta Fumin 2025 – Château Feuillet

Valle d’Aosta Torrette Supérieur Ostro 2023 – Di Barrò

Valle d’Aosta Rosso Oriou Gris 2023 – Didier Gerbelle

Valle d’Aosta Chardonnay Le Vin de Michel 2024 – Grosjean Vins

Valle d’Aosta Petite Arvine Vigne Rovettaz 2025 – Grosjean Vins

Valle d’Aosta Chambave Muscat Mines 2024 – La Crotta di Vegneron

Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle La Piagne 2024 – Cave Mont Blanc

Al Mister 2025 – La Plantze

Valle d’Aosta Torrette Supérieur 2024 – La Plantze

Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2024 – La Vrille

Valle d’Aosta Vuillermin 2023 – La Vrille

Valle d’Aosta Chambave 2024 – Laurent Théodule

Valle d’Aosta Rosé Le Rosé 2025 – Le Grain

Valle d’Aosta Nebbiolo Costantino Charrère 2021 – Les Crêtes

Valle d’Aosta Pinot Gris 2025 – Lo Triolet

Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Pas Dosé Pavese XLVIII 2020 – Pavese e Figli

Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle 2025 – Piero Brunet

Sopraquota 900 2024 – Rosset Terroir