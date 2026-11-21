Cinquant’anni trascorsi sul palcoscenico, tra battute, personaggi, storie di paese e soprattutto tanta voglia di mantenere viva una delle espressioni più autentiche della cultura valdostana: il teatro popolare in francoprovenzale. La compagnia La Betize di Aymavilles ha festeggiato il proprio mezzo secolo di attività venerdì 20 novembre, all’auditorium comunale, davanti a un pubblico numeroso e caloroso, che ha accompagnato con partecipazione una serata speciale, costruita nel segno della memoria, della convivialità e della tradizione.

Un anniversario importante, che non ha voluto essere soltanto una celebrazione formale, ma soprattutto un'occasione per tornare a fare ciò che La Betize ha sempre saputo fare meglio: salire sul palco e raccontare, attraverso l'ironia e il sorriso, la vita delle comunità valdostane. Per l'occasione sono state riproposte due pièces storiche del repertorio della compagnia, scritte rispettivamente nel 2003 e nel 2005, testimonianza di un percorso artistico che ha saputo attraversare generazioni diverse.

Ad aprire la serata è stata «Menhir e potchon… Quenta confejon!», interpretata dai più giovani componenti del gruppo, riuniti sotto il nome di Le Petchoù de la Bétise. Sul palco si sono esibiti Axel Bèthaz, Alex Buschino, Anaïs Buschino, Kristel Buschino e Maël Gerbelle, portando avanti idealmente quel filo che unisce chi ha fondato la compagnia a chi oggi ne raccoglie il testimone.

A seguire, spazio agli attori adulti con «Chance à vendre», che ha visto protagonisti Manuel Bèthaz, Milva Bovet, Josianne Battaillon, Massimo Buschino, Milena Carlin, Steve Garin, Alessio Glavinaz, Piero Péaquin, Nicole Testolin, Yvonne Pellissier, Laurent Vairetto e Sergio Vairetto.

La festa ha avuto anche il piacere di accogliere una compagnia ospite, Le Beurt é Boun di Pollein, che ha presentato la pièce «Pieun lo stchapeun». Una partecipazione che ha arricchito ulteriormente la serata, confermando quanto il movimento del teatro popolare rappresenti una rete di relazioni, collaborazioni e amicizie capace di superare i confini dei singoli paesi. In scena Panasie Barailler, André Celesia, Elodie Celesia, Maurice Celesia, Chantal Cuaz, Laurent Joux, Mery Pont, Nicole Tognan e Jérémy Voulaz.

Musica e luci, curate da Simone Bonoldi, hanno accompagnato le rappresentazioni, mentre Marisol, Flavio e Diego hanno contribuito ad animare la serata con la loro musica.

L'emozione per il traguardo raggiunto è emersa chiaramente nelle parole del presidente Massimo Buschino, che ha ricordato anche il recente ritorno della compagnia sulle scene dopo alcuni anni di pausa.

«Dopo un po’ di anni di “letargo” siamo tornati a recitare allo scorso Printemps Théâtral – ha raccontato Buschino al termine della serata –. E qui ad Aymavilles salire sul palco nell’anno dei 50 anni della fondazione della compagnia è stata una grande emozione».

Il presidente ha ricordato anche qualche comprensibile apprensione durante le prove, nonostante la preparazione fosse ormai completata: «Alle prove, anche se pronti a esibirci, avevamo qualche timore, sparito però appena si è aperto il sipario».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa: dalla Pro loco all'Amministrazione comunale, passando per gli amici de Le Beurt é Boun di Pollein, che hanno accettato l'invito a condividere questo momento speciale, fino a tutti i volontari e collaboratori che hanno sostenuto l'organizzazione.

Nel corso della serata La Betize ha voluto inoltre rendere omaggio agli ex attori e a tutte le persone che, nel corso dei decenni, hanno offerto il proprio aiuto alla compagnia. A ciascuno è stata consegnata una bottiglia di vino Grosjean, con un'etichetta personalizzata realizzata appositamente per ricordare il cinquantesimo anniversario. Un gesto semplice ma significativo, per riconoscere il valore di chi ha contribuito a costruire questa storia collettiva.

La celebrazione, inserita nel programma dei festeggiamenti della festa patronale di Cristo Re, si è conclusa con una cena conviviale al padiglione allestito presso il campo sportivo. Un finale in allegria, coerente con lo spirito che da sempre accompagna l'attività della compagnia.

La storia de La Betize affonda le proprie radici nel marzo 1976, quando un gruppo di giovani «s-Amaveullein» decise di dare vita a una nuova esperienza teatrale. Il nome originario, La Bétise, richiama l'espressione francese che significa «dire fesserie», una scelta che già allora lasciava intuire la vocazione del gruppo: affrontare la realtà con leggerezza, ironia e una buona dose di autoironia.

Nel corso dei cinquant'anni la compagnia è stata guidata da diversi presidenti: Silvano Borney, Antonio Vairetto, Sabrina Vairetto e Massimo Buschino, che hanno accompagnato le diverse stagioni di un percorso fatto di impegno volontario, passione e attaccamento al territorio.

Ma il contributo de La Betize va ben oltre la semplice attività teatrale. Fin dalla sua nascita, la compagnia ha scelto di fare del francoprovenzale uno strumento di espressione artistica e di trasmissione culturale. Ha partecipato a corsi di teatro, agli appuntamenti organizzati dalla Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) e a iniziative teatrali in altre regioni italiane e in Svizzera, portando fuori dai confini regionali una parte importante del patrimonio linguistico valdostano.

Il repertorio ha sempre privilegiato la parodia, la satira dei fatti di attualità e la rappresentazione ironica della vita quotidiana, senza rinunciare ad affrontare anche argomenti più impegnativi. Una formula che appartiene profondamente alla tradizione del teatro popolare: raccontare la società attraverso il sorriso, utilizzando la lingua della comunità e riconoscendosi nei suoi personaggi, nei suoi modi di dire e nelle sue piccole grandi contraddizioni.

Cinquant'anni dopo quella prima esperienza nata dall'entusiasmo di un gruppo di giovani di Aymavilles, La Betize dimostra che questa tradizione può ancora parlare alle nuove generazioni. La presenza dei bambini sul palco, accanto agli attori adulti, è forse il segnale più bello di una continuità che non si limita a conservare il passato, ma cerca di costruire il futuro.

Perché il francoprovenzale non vive soltanto nei ricordi, nelle pubblicazioni o nelle iniziative di tutela linguistica: vive soprattutto quando viene parlato, condiviso e utilizzato per creare qualcosa insieme. E un palcoscenico, con le sue risate e le sue emozioni, può diventare uno dei luoghi più efficaci per mantenerlo vivo.

Il cinquantesimo anniversario de La Betize è dunque molto più di una ricorrenza associativa: è la celebrazione di una comunità che, attraverso il teatro, continua a riconoscersi nella propria lingua e nella propria cultura. Una bella storia di volontariato e identità valdostana, con l'augurio che il sipario possa continuare ad aprirsi ancora per molti anni.