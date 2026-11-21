La Chiesa celebra Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, solennità che conclude l'anno liturgico. È una festa che richiama i valori della giustizia, della pace, della solidarietà e del servizio. Si ricorda inoltre Santa Cecilia, vergine e martire, patrona della musica e dei musicisti.

L'Église célèbre Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'Univers, solennité qui marque la fin de l'année liturgique. Cette fête nous invite à réfléchir aux valeurs de justice, de paix, de solidarité et de service. Nous célébrons également sainte Cécile, vierge et martyre, patronne des musiciens.

Santa Cecilia è una delle figure più amate della tradizione cristiana. La sua festa è diventata nel tempo un'occasione per celebrare bande musicali, cori e musicisti. Anche in Valle d'Aosta questa ricorrenza ha un significato particolare, grazie alla presenza di numerose bande che custodiscono una tradizione popolare ancora viva.

Depuis des siècles, sainte Cécile est associée à la musique. Sa fête est l'occasion de célébrer les fanfares, les chorales et les musiciens. En Vallée d'Aoste, cette tradition populaire demeure particulièrement vivante grâce aux nombreuses sociétés musicales.

Uno sguardo alla Valle d'Aosta

22 novembre 1925: una data da non dimenticare.

In questo giorno il Governo fascista emanò il decreto che soppresse le ore aggiuntive destinate all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari. In Valle d'Aosta il provvedimento significò la progressiva cancellazione del francese dall'insegnamento scolastico. Una pagina dolorosa della nostra storia, che ricorda quanto la difesa della lingua sia anche difesa della libertà e dell'identità di un popolo.

Le 22 novembre 1925, le gouvernement fasciste adopta un décret supprimant les heures supplémentaires consacrées à l'enseignement de la deuxième langue dans les écoles primaires. En Vallée d'Aoste, cette décision entraîna progressivement l'exclusion du français de l'école. Une page douloureuse de notre histoire, qui nous rappelle que défendre une langue signifie aussi défendre la liberté et l'identité d'un peuple.

Accadde oggi

1925: il decreto che colpisce l'insegnamento del francese in Valle d'Aosta.

1963: a Dallas viene assassinato il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Il mondo assiste a uno degli eventi più drammatici del Novecento.

Il proverbio

Chi semina vento raccoglie tempesta. Après la pluie, le beau temps.

L'appuntamento da non perdere

Aosta, la musica celebra Santa Cecilia.

All'alba di domenica la Banda municipale Città di Aosta sveglia la città con la tradizionale sfilata per le vie del centro. Una bella occasione per riscoprire una tradizione musicale che appartiene alla storia delle nostre comunità.

Altri appuntamenti: a Chambave il mercatino natalizio Tsalende a Tsambava, dalle 9 alle 17; ad Aosta lo Tsaven de Noël, dalle 10 alle 18; ad Aymavilles la Messa patronale alle 11 e il pranzo del Patron alle 12.30.

Il pensiero del giorno

«La lingua di un popolo non è soltanto un modo di parlare: è la memoria della sua storia e la voce della sua libertà».