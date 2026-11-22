Atto primo: il treno che c'era già

La ferrovia del Drinc nasce nobile e mineraria. Inaugurata nel 1922, era lunga dodici chilometri, a scartamento ridotto (900 mm), e serviva a trasportare il minerale di ferro dalle miniere di Cogne alle acciaierie di Aosta, attraverso una galleria di circa 6,7 chilometri che per anni è stata, pare, la più lunga galleria ferroviaria mineraria del mondo.

Non trasportava passeggeri, ma quando la strada di Cogne si interrompeva (le nevicate del 1951, la valanga del 1969, l'inverno del 1972, l'alluvione del 2000) il trenino faceva da salvavita: turisti sgomberati, viveri portati su.

Nel 1979 le miniere chiusero e il treno restò senza lavoro.

È qui che la storia diventa valdostana. La Regione acquisisce la linea nel 1980 e, con la legge regionale 68 del 31 dicembre 1984, stanzia 11 miliardi di lire per trasformarla in una tranvia turistica Cogne–Acque Fredde–Plan Praz, con tanto di interscambio con la telecabina per Pila.

Era il 1985. Seguirono lotti, rifinanziamenti, collaudi, il fallimento del fornitore dei convogli (Firema), una puntata di Striscia la Notizia nel 2005 e un conto finale vicino ai 30 milioni di euro.

Nel 2008 la perizia commissionata dalla Regione sentenziò che, dopo 23 anni e circa 30 milioni, i lavori erano da rifare in buona parte. Alla prova in loco del giugno 2008 il convoglio, composto da due locomotori e dieci carrozzette, completò il percorso a fatica. Fra i problemi: rivestimenti della galleria con infiltrazioni d'acqua, locomotori non collaudati e batterie di dubbia autonomia.

Il funerale, con rito consiliare

Il 28 luglio 2009 il presidente della Regione Augusto Rollandin e l'assessore ai Trasporti Aurelio Marguerettaz depositano in Consiglio una risoluzione per abbandonare il progetto.

Il Consiglio sospende tutto il 17 e il 23 settembre 2009. Segue una commissione, la IV «Sviluppo economico», presieduta da Diego Empereur, che lavora per due anni e mezzo e conclude: abbandonare.

Il 13 luglio 2011 l'Aula approva la risoluzione con 24 voti favorevoli (Union Valdôtaine, Fédération Autonomiste, Stella Alpina e Popolo della Libertà) e 8 contrari.

A sottolineare il paradosso fu un esponente della stessa maggioranza, Enrico Tibaldi (PdL): il presidente che aveva visto nascere il progetto era lo stesso che oggi lo seppelliva.

Il 10 agosto 2012 la Giunta dà il via libera allo smantellamento.

L'epilogo è quasi commovente. Il materiale rotabile va all'asta: base 630.000 euro, deserta; poi 100.000, ancora deserta; infine 30.000.

Nel marzo 2022 il convoglio è aggiudicato per 31.500 euro a una società milanese, la Valente Spa. Si parlò di destinazioni esotiche come il Kazakistan e l'Uzbekistan; nel 2024 si scoprì che il trenino giaceva ancora in Lombardia.

Una precisazione doverosa, perché l'eleganza non deve nuocere all'esattezza: i 30 milioni non li bruciarono i consiglieri del 2011, che si limitarono a staccare la spina.

La Corte dei conti individuò nel progettista, l'ingegner Alberto Devoti, il responsabile principale: condannato a 13 milioni nel 2013, ridotti a 6 in appello nel 2016, con la precisazione dei giudici che altri soggetti (Regione, Ministero e ditte private) avevano concorso al danno.

Nel 2022 ne erano stati recuperati meno di 291.000 euro; ne restavano da riscuotere circa 5,4 milioni.

E poi arrivò il 29 giugno 2024. L'alluvione isolò Cogne e qualcuno, in Consiglio, chiese se la vecchia galleria potesse servire per le emergenze, esattamente come nel 1951, nel 1969, nel 1972 e nel 2000.

Il presidente della Regione Renzo Testolin definì la richiesta, in aula, «qualcosa che arriva da Marte» e aggiunse che i sopralluoghi avevano mostrato la galleria impraticabile persino a piedi.

Il tunnel che per ottant'anni aveva portato in salvo la gente era diventato un fenomeno extraterrestre.

Atto secondo: il treno che correva ancora

Alla ferrovia del Drinc non si può rimproverare di aver deluso i passeggeri: non ne ha mai avuti.

La Aosta–Pré-Saint-Didier, invece, di passeggeri ne aveva e li ha avuti fino al 24 dicembre 2015, quando l'assessore ai Trasporti, ancora Aurelio Marguerettaz, ne annunciò la sospensione.

Le sue ragioni erano numeriche: scarsa utenza (per lui i 350 viaggiatori al giorno erano un dato «generoso»; il lunedì, giorno di punta, ne contò 110), 15 milioni di manutenzione a carico di RFI e un costo di circa 10.000 euro a utente, contro i 1.700 dell'autobus.

La stampa riportò che l'assessore arrivò a dire che sarebbe costato meno regalare una Panda a ogni passeggero.

Il treno fu sospeso «per riflettere». Sono passati undici anni: la riflessione procede con prudenza.

Nel frattempo, la politica regionale ha fatto una cosa sola in modo impeccabile: contraddirsi.

La legge regionale 22 del 2016 prevede il ripristino del servizio. Nel 2017 la Regione firma un accordo quadro con RFI per riaprire la linea.

Poi, il 30 luglio 2026, il Consiglio Valle approva, con 20 voti a favore (Union Valdôtaine, Centro Autonomista e Forza Italia), 3 contrari (Alleanza Verdi e Sinistra) e 10 astensioni (Fratelli d'Italia, Lega, Pd-Federalisti Progressisti, Renaissance e Autonomisti di Centro), un Piano regionale dei trasporti che, di fatto, supera la ferrovia a favore di un bus rapido (BRT) da Aosta a Courmayeur, con una pista ciclabile sul sedime.

L'assessore ai Trasporti che difende il Piano è Luigi Bertschy. Nel 2015, dai banchi dell'opposizione, era lui a chiedere a Marguerettaz lumi sul costo a passeggero del servizio sostitutivo su gomma.

Gli scranni cambiano, le domande no.

Chi c'era, chi c'è

Con la prudenza che il tema richiede: il voto del 2011 fu per gruppi e l'elenco nominale dei 24 favorevoli e degli 8 contrari non è fra le fonti consultate. Qui, quindi, non si attribuisce a nessuno un voto non documentato.

Aurelio Marguerettaz, l'uomo che nel 2009 firma l'abbandono del Drinc e nel 2015 sospende la Aosta–Pré, è stato rieletto in Consiglio nel 2025 nelle fila dell'Union Valdôtaine.

Il Consiglio Valle, insomma, ha cambiato più volte la sua composizione, ma non la sua opinione sui treni.

Come si chiama?

Il lettore chiede come definire una politica che ripete gli stessi errori con i soldi dei cittadini. Il lessico è ricco: miopia, inerzia, mancanza di visione.

Ma le due vicende, a guardarle bene, mostrano errori opposti e un risultato identico. Col Drinc la Regione spese 30 milioni per una ferrovia che non partì mai; con la Aosta–Pré si rifiutò di spenderne altri per una che aveva viaggiato per quasi novant'anni.

Due strategie inconciliabili, un solo esito: niente treno.

Se c'è un binario su cui la politica regionale viaggia senza ritardi, è questo.

A onor del vero, l'altra parte ha qualche numero da esibire. Per riaprire l'Aosta–Pré la stima è salita dai circa 40 milioni di RFI del 2019 ai 71 milioni del 2022, fino a superare i 90 milioni nel Piano. Il Comitato favorevole al ripristino ne indica invece 150 (di cui circa 100 a carico dello Stato).

Un eventuale prolungamento in galleria fino a Courmayeur supererebbe i 450 milioni.

L'assessore sostiene che il piano industriale di RFI non preveda il finanziamento della tratta; i contrari ricordano invece 71 milioni di euro che RFI avrebbe stanziato e che il Piano farebbe perdere.

Chi ha ragione lo diranno gli studi di fattibilità, a patto che qualcuno li faccia prima di togliere i binari.

E alle spalle di tutto, qualche malizia: Valle d'Aosta Futura sostiene che lo smantellamento comporterebbe appalti milionari e libererebbe terreni appetibili per l'edilizia; il Piano, dal canto suo, assicura che l'obiettivo è la mobilità.

Sono insinuazioni di un'opposizione, non fatti accertati, ma l'abbondanza di ettari lungo un binario inutilizzato è una circostanza che ogni urbanista ha notato.

Epilogo (provvisorio)

Novembre 2026. Il 4 novembre il gruppo Pd-Federalisti Progressisti (Centoz, Forcellati e Guichardaz) deposita la proposta di legge n. 30: sì all'acquisizione del sedime, no alla rimozione dei binari finché non si confrontano treno, bus rapido e tram-treno sugli stessi numeri.

È lo stesso gruppo che a luglio si era astenuto sul Piano.

Il 7 novembre il Comitato Ferrovia Aosta–Pré-Saint-Didier lancia la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare (ne servono 250; 220 erano già arrivate) e, se necessario, per un referendum propositivo (5.000 firme).

Il Drinc è ormai un reperto; la Aosta–Pré-Saint-Didier è ancora un'idea con i binari.

Se la Valle d'Aosta voglia curarsi dalla sideródromofobia o abbracciarla fino in fondo, si saprà presto.

L'unica cosa certa è che il conto, in un caso come nell'altro, lo pagano i valdostani.