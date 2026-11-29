La fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens, viendra clôturer les célébrations organisées tout au long de 2026 par la Banda musicale de Donnas, à l’occasion de son 50ᵉ anniversaire. Avec le soutien du Conseil de la Vallée et de la Commune de Donnas, la formation invite la population à deux journées de rendez-vous musicaux et de convivialité, les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2026.

Les festivités débuteront le samedi 5 décembre, à 21 heures, à l’auditorium de Pont-Saint-Martin, avec le « Gran Concerto ». Sur scène se retrouveront la Banda musicale de Donnas, dirigée par la cheffe Silvia Yeuillaz, les élèves des cours de musique ainsi que les jeunes musiciens de la Minibanda, sous la direction de Marco Ozel Ballot. Une soirée qui réunira ainsi plusieurs générations autour d’une même passion musicale.

Le lendemain, dimanche 6 décembre, dès 9 heures, la Banda animera les rues de Donnas avec son traditionnel réveil musical. À 11 heures, une messe sera célébrée dans l’église de Vert. La journée se poursuivra ensuite autour d’un déjeuner, suivi d’un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et des retrouvailles au salon Bec Renon.

Ces célébrations seront également l’occasion de renouer les liens avec les anciens musiciens, invités à reprendre leur place au sein de la Banda et à se produire à nouveau avec leurs anciens compagnons de scène. Depuis sa création en 1976, pas moins de 250 habitants du village ont fait partie de la formation. Un chiffre qui témoigne de l’ancrage de cette association dans la vie locale et de la transmission de la passion musicale au fil des générations.

Autre souvenir de ce cinquantenaire : la présentation de « Unisono », un jeu de cartes consacré à l’univers musical, spécialement créé pour marquer les 50 ans de la Banda. Il sera offert à tous les membres de la formation en souvenir de cet anniversaire.

La fête de Sainte Cécile viendra ainsi couronner une année particulièrement riche en initiatives. Les célébrations avaient débuté en avril, avec l’inauguration de l’exposition interactive « Da 50 anni in marcia », installée dans les locaux de la bibliothèque communale. Au printemps et durant l’été, plusieurs ateliers mêlant musique et nature avaient été proposés aux plus jeunes, en collaboration avec l’Association des familles et les centres de loisirs estivaux. La programmation avait également été enrichie par les auditions itinérantes de l’école de musique.

En mai, la Banda avait participé au concours interbandes de Bannio, dans le Piémont. En juillet, elle avait partagé la scène avec le trompettiste de renommée internationale Rubén Siméo, dans le cadre prestigieux du Fort de Bard. L’année avait également été marquée par le succès de « VdA's Got Talent », un concours destiné à mettre en lumière les talents locaux, ainsi que de « Concert Donnas », une véritable marathon musical réunissant plusieurs groupes du territoire.

Avec ces deux journées de décembre, la Banda musicale de Donnas refermera donc une année anniversaire placée sous le signe de la musique, de la mémoire collective et du partage, en célébrant cinquante années d’engagement associatif et de vie culturelle au cœur du village.