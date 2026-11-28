La Fontina non è soltanto uno dei prodotti più rappresentativi della gastronomia valdostana. È il risultato concreto di un rapporto antico tra uomo, animali e montagna, di un sapere che attraversa le generazioni e di un’agricoltura che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche dell’identità della Valle d’Aosta. È da questa consapevolezza che nasce il valore del Modon d’Or, il riconoscimento che ogni anno mette sotto i riflettori il meglio della produzione di Fontina DOP Alpeggio.

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 si è svolta oggi, sabato 28 novembre, al MegaMuseo di Aosta, con l’assegnazione dei cinque riconoscimenti ai produttori che hanno saputo distinguersi per la qualità delle loro forme. Un appuntamento che non rappresenta soltanto una competizione gastronomica, ma anche un'importante occasione per raccontare il lavoro, i sacrifici e le competenze di chi continua a vivere e lavorare negli alpeggi valdostani.

I cinque Modon d’Or 2026, individuati al termine del percorso di valutazione, sono stati assegnati, in ordine alfabetico, a Giulio Martino Borbey, per l’alpeggio Leytanaz di Saint-Nicolas; Marco Chentre, per l’alpeggio Porchère di Ollomont; Emilio Donnet, per l’alpeggio Les Pierres Blanches di La Salle; Stefano Meccheri e Malcuit, per l’alpeggio Comboé di Charvensod; e alla Società Agricola Famiglia Abram S.S., per l’alpeggio Les Crêtes di Ollomont.

Cinque realtà produttive che raccontano altrettante esperienze di montagna, accomunate dalla capacità di trasformare il latte prodotto in quota in un formaggio che racchiude caratteristiche ambientali, tradizione casearia e identità territoriale.

La selezione finale è arrivata al termine dell'ultima sessione di assaggio della Giuria di eccellenza, riunitasi ieri all’Institut Agricole Régional di Aosta. Il concorso ha previsto un percorso articolato, con il coinvolgimento della Giuria tecnica e della Giuria degli operatori del territorio, composta dai rappresentanti delle categorie economiche regionali e dai partecipanti all'iniziativa. Un sistema di valutazione che ha permesso di mettere a confronto competenze professionali, conoscenze del settore e sensibilità gastronomiche.

A presiedere la Giuria di eccellenza è stato il giornalista Paolo Massobrio, affiancato dai presidenti degli enti regionali partner, da rappresentanti dell’Institut Agricole Régional e dell’AREV, giornalisti, food blogger, esponenti della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba e dell’ONAF nazionale, oltre a chef e ristoratori.

Un livello qualitativo particolarmente elevato, come ha sottolineato lo stesso Massobrio, che ha evidenziato la difficoltà della scelta finale: «È significativo che, durante la seduta di degustazione, tutti i membri della giuria abbiano inserito tutti i dieci campioni tra le proprie preferenze. Questo ha reso la scelta particolarmente difficile, mettendo la giuria quasi in imbarazzo nella selezione finale. È un risultato molto positivo, che conferma la solidità e la capacità dei nostri produttori di realizzare una Fontina di grande qualità anche in condizioni climatiche complesse».

Un riconoscimento ancora più significativo se si considera l'andamento della stagione estiva. La siccità ha infatti sottoposto gli animali a condizioni di stress e ha reso più impegnativa la gestione degli alpeggi. Nonostante queste difficoltà, gli allevatori e i casari sono riusciti a garantire standard qualitativi di assoluto rilievo, confermando la capacità di adattamento di una filiera che deve confrontarsi con condizioni ambientali sempre più impegnative.

«Abbiamo scelto il MegaMuseo per questa cerimonia perché volevamo valorizzare il legame millenario tra l’agricoltura e il territorio valdostano. Qui sono custodite testimonianze di oltre 6.000 anni di storia, tra cui le tracce di un’aratura risalente a prima del 4.300 a.C., a testimonianza delle antiche origini della nostra cultura agricola. Un legame con la terra e con gli animali che ancora oggi caratterizza l’identità del mondo agricolo valdostano», ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura e Risorse naturali Speranza Girod.

L'assessore ha poi richiamato le difficoltà affrontate durante la stagione: «Nonostante un’estate particolarmente siccitosa, che ha sottoposto gli animali a condizioni di stress e reso più impegnativa l’attività negli alpeggi, il grande lavoro degli allevatori e dei casari, insieme alle caratteristiche dei luoghi di stagionatura, ha permesso di ottenere prodotti che, come riconosciuto dalle giurie, si sono distinti per l’eccellente qualità. Un risultato che conferma il percorso di crescita qualitativa della nostra Fontina e la capacità delle aziende di affrontare anche le annate più difficili».

Il messaggio politico e istituzionale è chiaro: la qualità della Fontina non può essere separata dalle condizioni in cui viene prodotta. Dietro ogni forma ci sono pascoli, razze bovine, biodiversità, competenze artigianali e un sistema di aziende che contribuisce a mantenere vivo il territorio di montagna. Elementi che rappresentano anche il valore aggiunto di un prodotto che deve continuare a distinguersi sui mercati, senza perdere il legame con le proprie origini.

Su questo aspetto si è soffermato il presidente della Regione Aurelio Marguerettaz, rivolgendosi direttamente agli allevatori: «Voi fate un prodotto straordinario, dobbiamo essere capaci di raccontarlo, facendo conoscere al pubblico e ai consumatori tutto ciò che ne determina il valore: la biodiversità e la salubrità dei pascoli di montagna, le peculiarità della razza bovina valdostana, il vostro patrimonio di conoscenze e competenze, tramandato da generazioni».

Un passaggio che va oltre la celebrazione del concorso e richiama una delle sfide decisive per il futuro dell'agroalimentare valdostano: saper comunicare il valore reale delle produzioni locali. In un mercato in cui i formaggi devono confrontarsi con una concorrenza sempre più ampia, la Fontina DOP Alpeggio possiede caratteristiche distintive che meritano di essere conosciute e riconosciute. Non si tratta soltanto di promuovere un marchio, ma di spiegare al consumatore cosa rende diverso un prodotto realizzato in montagna, attraverso il lavoro degli allevatori e l'utilizzo del latte proveniente dagli alpeggi.

Il presidente della III Commissione del Consiglio regionale Corrado Jordan ha posto invece l'accento sul valore identitario e sociale della filiera, con particolare riferimento alle nuove generazioni: «La Fontina è molto più di un’eccellenza gastronomica, è il simbolo del nostro territorio, della nostra storia e della nostra identità. Se questa filiera continua a distinguersi per qualità e autenticità il merito è della tenacia e impegno quotidiano dei nostri agricoltori. Oggi la vitalità del settore passa soprattutto attraverso gli occhi e le mani dei tanti giovani che scelgono con entusiasmo di restare e vivere in montagna, portando avanti questa tradizione con passione, competenza e dedizione. Sostenere chi lavora la terra e gli alpeggi significa investire nel futuro della nostra comunità».

Parole che riportano al centro una questione fondamentale per la Valle d'Aosta: il futuro degli alpeggi non dipende soltanto dalla qualità dei prodotti, ma anche dalla possibilità concreta di garantire continuità alle aziende agricole, favorire il ricambio generazionale e mantenere economicamente sostenibile il lavoro in quota. La tutela delle produzioni di eccellenza diventa così anche una forma di presidio del territorio, della sua economia e del suo paesaggio.

Proprio per valorizzare le diverse storie che compongono questo patrimonio, accanto ai cinque Modon d’Or sono stati assegnati anche cinque riconoscimenti speciali, dedicati alla fedeltà alla tradizione, alla custodia della montagna, alle donne, ai giovani e alla trasmissione delle competenze tra generazioni.

Il riconoscimento Fidélité Modon d’Or è andato ad Attilio Yeuilla e alla Società La Comba; il premio Gardiens de la montagne è stato attribuito a Pierangelo Ronco, per il suo alpeggio a Issime, in località Teihf, nel Vallone di San Grato. Il riconoscimento Jeune femme d’Alpage è stato assegnato a Nicole Noz, della Società Agricola Lo Tzardon SS di Nus, mentre il Baptême Modon d’Or è andato a Thierry Brocard di Charvensod. Infine, il premio Générations d’Alpage ha valorizzato l'esperienza de Le Foyer des Reines, all'alpeggio Champillon di Doues.

Cinque riconoscimenti che ampliano il significato del concorso: accanto alla qualità del formaggio vengono premiate le persone, le esperienze e le storie che rendono possibile la continuità dell'agricoltura di montagna. Perché la Fontina nasce dal latte, ma il suo valore si costruisce attraverso un'intera comunità di allevatori, casari e famiglie.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al presidente della Regione Aurelio Marguerettaz, all'assessore Speranza Girod e al presidente della III Commissione consiliare Corrado Jordan, i rappresentanti degli enti che hanno collaborato all'organizzazione: Mauro Trèves, presidente della Cooperativa Produttori Latte e Fontina; Andrea Barmaz, presidente del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina; e Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales.

La conclusione del concorso non resterà confinata alla cerimonia istituzionale. A partire dai primi giorni di dicembre, le forme vincitrici del Modon d’Or 2026 potranno essere acquistate e degustate negli esercizi commerciali, negli alberghi e nei ristoranti della Valle d’Aosta che aderiscono all'iniziativa. Saranno inoltre disponibili attraverso alcuni siti di commercio elettronico, consultabili sul portale istituzionale della Regione.

È un'occasione per avvicinare il pubblico a una produzione che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi dell'economia valdostana. Ma anche un invito a riconoscere, dietro ogni forma di Fontina d'alpeggio, il lavoro di chi affronta le difficoltà della montagna e continua a investire nella qualità.

Il Modon d’Or 2026 consegna dunque un messaggio che va oltre i cinque vincitori: la Valle d'Aosta dispone di una filiera agroalimentare capace di competere sul terreno dell'eccellenza, della tipicità e dell'autenticità. Difenderla significa sostenere le aziende, valorizzare i giovani, proteggere gli alpeggi e fare in modo che un prodotto simbolo della regione continui a essere ambasciatore della sua identità anche fuori dai confini regionali. Perché la Fontina DOP Alpeggio non racconta soltanto il gusto della montagna: racconta la montagna stessa.