Restituire alla città un edificio storico e, nello stesso tempo, consegnargli una nuova vita culturale. È questa la prospettiva che si apre per l’ex chiesa del Monastero della Visitazione, in piazza Roncas ad Aosta, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la musica e per chi, in Valle d’Aosta, la studia, la pratica e la promuove.

La Giunta regionale, nella seduta di venerdì 27 novembre 2026, ha approvato il progetto definitivo di restauro e valorizzazione dell’antico edificio, attualmente inutilizzato. Un intervento da 3.800.000 euro che non si limita al recupero architettonico, ma punta a trasformare uno spazio storico in un luogo vivo, capace di accogliere una biblioteca musicale, attività di studio, concerti, prove ed eventi.

L’ex chiesa si trova nell’angolo nord-est di piazza Roncas e fa parte del complesso che nel Seicento ospitava il convento delle Visitandine. Un patrimonio architettonico che oggi comprende anche il MAR – Museo archeologico regionale e alcuni uffici della Soprintendenza. Con il nuovo progetto, l’edificio sarà interessato da un restauro completo, curato dalla Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, sulla base del progetto elaborato dallo studio Behind Architecture srl di Varese.

La trasformazione riguarderà sia gli ambienti interni sia quelli esterni. All’interno nascerà un ampio salone articolato su due livelli, con spazi destinati alla lettura e allo studio e una balconata interna. All’esterno è previsto un nuovo scalone di accesso dal lato della piazza, mentre sulla facciata sarà recuperata l’antica finestra circolare nella parte superiore, restituendo visibilità a un elemento architettonico della struttura originaria.

La previsione è di completare i lavori in circa due anni e mezzo. Ma la vera sfida sarà dare a questo spazio una funzione stabile e una gestione capace di renderlo realmente fruibile. Parallelamente al restauro verrà infatti definito un percorso per realizzare una biblioteca musicale che possa riunire patrimoni oggi appartenenti a diversi enti valdostani. Un progetto che guarda alla valorizzazione delle raccolte, ma anche alla possibilità di mettere in relazione istituzioni, musicisti, associazioni e appassionati.

Le caratteristiche acustiche dell’edificio, che saranno valorizzate durante l’intervento, insieme alla posizione centrale nel cuore di Aosta, potranno inoltre favorire un utilizzo polivalente. Non soltanto un luogo dove conservare e consultare materiali musicali, dunque, ma anche uno spazio nel quale la musica possa essere vissuta attraverso esibizioni, concerti, prove e iniziative aperte al pubblico.

«Crediamo che questo intervento possa dare vita a uno spazio ricco di opportunità, in linea con l’attenzione che vogliamo dedicare alla musica, intesa come un sistema, in Valle d’Aosta», commenta l’assessore Erik Lavevaz. «Il restauro dell’edificio procederà parallelamente alla progettazione di una gestione capace di favorirne un utilizzo pieno e valorizzarne le potenzialità. Vorremmo un luogo plurale, che riunisca patrimoni musicali diversi e, allo stesso tempo, si apra alle proposte di chi opera nel mondo della cultura e della musica. Un intervento che contribuirà anche a completare un ulteriore tassello del recupero della piazza, dopo quello di Palais Roncas».

L’operazione si inserisce così nel più ampio percorso di riqualificazione di piazza Roncas, dove il recupero del patrimonio storico si accompagna alla costruzione di nuove funzioni culturali. L’ex chiesa delle Visitandine si prepara a passare dal silenzio dell’abbandono alla vitalità della musica: un edificio antico che, dopo secoli di storia, potrebbe tornare a far sentire la propria voce, questa volta attraverso le note di un’intera comunità.