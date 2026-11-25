Otto volumi, otto anni di lavoro e ben 1.303 cime raccontate attraverso i loro itinerari di salita più accessibili. È il risultato dell’imponente progetto editoriale realizzato da Andrea Greci e Federico Rossetti, che hanno percorso in lungo e in largo la Valle d’Aosta per documentare quelle che in alpinismo vengono definite le «vie normali». Un’opera di grande valore per chi ama la montagna, frutto di una ricerca meticolosa che ha saputo mettere insieme esperienza sul terreno, approfondimento tecnico e capacità di raccontare il territorio.

A sottolineare l'importanza della pubblicazione è Lodovico Marchisio, che ha collaborato alla descrizione di uno degli itinerari inseriti nella collana. Nella sua recensione emerge soprattutto l'apprezzamento per la completezza di un lavoro che, per la quantità e la qualità delle informazioni raccolte, rappresenta uno strumento prezioso per escursionisti e alpinisti.

I due autori hanno dedicato otto anni a questa ricerca, iniziata nel 2018, quando le cime censite erano 1.226. Nel corso del progetto ne sono state individuate e aggiunte altre 77, arrivando così al totale di 1.303. Un percorso di esplorazione che non ha trascurato neppure le montagne apparentemente meno significative, con l'obiettivo di offrire una documentazione il più possibile completa delle vie normali valdostane.

Andrea Greci è scrittore, giornalista, pubblicista e fotografo professionista, laureato in Storia dell'Arte e specializzato nel racconto e nella documentazione delle montagne italiane. Dal 2023 è direttore responsabile de «La Rivista del Club Alpino Italiano» e dal 2024 ricopre anche il ruolo di direttore editoriale del CAI, seguendo il nuovo corso delle pubblicazioni e delle collane dedicate al trekking, alle vie normali e al Sentiero Italia CAI.

Federico Rossetti è invece alpinista, blogger ed esperto di comunicazione legata alla montagna. Nel 2020 ha fondato «Mountain Communication», agenzia dedicata alla valorizzazione e alla promozione di realtà ed enti che operano nel settore alpino. Dal 2012 gestisce inoltre il blog «REDclimber.it», attraverso il quale documenta salite, itinerari e recensioni, seguendo il motto «scalo, fotografo, racconto». Collabora regolarmente con la Rivista del Club Alpino Italiano e con «Lo Scarpone», pubblicando articoli e approfondimenti dedicati all'alpinismo.

La collana, edita da Idea Montagna, è articolata in otto volumi, ciascuno dedicato a uno specifico gruppo montuoso: Cervino, Emilius-Avic, Rutor-Sassière, Gran Combin, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Bianco e Dent d'Hérens. Ogni pubblicazione si distingue per la cura dei testi, delle cartine e delle fotografie a colori, offrendo al lettore una documentazione dettagliata degli itinerari e delle caratteristiche delle singole ascensioni.

Particolarmente efficace è anche l'organizzazione degli indici conclusivi. Le cime sono infatti evidenziate in arancione e presentate attraverso due distinti criteri di consultazione: prima in ordine di quota e successivamente in ordine di difficoltà, con l'indicazione della pagina nella quale trovare la descrizione dell'itinerario. Una soluzione pratica e intelligente che permette di individuare rapidamente la montagna desiderata e di orientarsi tra le numerose proposte.

Per Marchisio si tratta di una collana curata, esaustiva e difficilmente sostituibile con le informazioni reperibili attraverso una semplice ricerca in rete. La ricchezza dei particolari, la documentazione fotografica e la conoscenza diretta dei territori rendono questi volumi strumenti da portare con sé quando ci si avventura nelle valli valdostane. Non soltanto libri da consultare a casa, dunque, ma autentici compagni di viaggio per chi desidera conoscere e salire le montagne della regione.

Il contributo personale di Lodovico Marchisio trova spazio nel settimo volume, dedicato al gruppo del Gran Combin. Qui è raccolta la descrizione di una salita effettuata insieme alla compianta guida alpina Beppe Deanoz, un'esperienza alla quale Marchisio è particolarmente legato e che ha voluto condividere con gli autori.

Il suo apporto, come tiene a precisare, rappresenta soltanto una piccola parte di un progetto di dimensioni ben più ampie. Per approfondire quella salita, il riferimento resta quindi il volume dedicato al Gran Combin, dove l'itinerario trova la sua collocazione all'interno di una documentazione complessiva di grande respiro.

Otto libri che restituiscono, nel loro insieme, una straordinaria fotografia della montagna valdostana e delle sue possibilità di salita. Un'opera che valorizza la conoscenza del territorio, la memoria alpinistica e il lavoro di ricerca sul campo, offrendo a chi frequenta queste montagne uno strumento concreto per scoprirle con maggiore consapevolezza. Un patrimonio editoriale che, attraverso le vie normali, racconta anche la straordinaria ricchezza delle cime della Valle d'Aosta.