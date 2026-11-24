La sanità valdostana prova a rafforzare le proprie strutture, puntando su nuovi professionisti e sul ricambio generazionale. Da una parte l’arrivo di 12 nuovi medici, destinati a sette reparti dell’ospedale regionale Parini, dall’altra l’attivazione di un nuovo incarico di medicina generale che consentirà di ampliare la disponibilità di assistenza per i cittadini di diversi Comuni della cintura di Aosta. Due interventi distinti, ma accomunati dalla stessa necessità: rendere il sistema sanitario regionale più solido e capace di rispondere alle esigenze della popolazione.

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha annunciato l’assunzione di 12 medici, con un’età compresa tra 30 e 41 anni, destinati a rafforzare sette diverse specialità ospedaliere. Nel dettaglio, tre professionisti entreranno in Anestesia e Rianimazione, due in Cardiologia, due in Urologia e altrettanti in Ortopedia e Traumatologia. Un medico sarà assegnato rispettivamente a Chirurgia vascolare e Angiologia, Oculistica e Pediatria.

Si tratta di ingressi che contribuiscono al rinnovamento degli organici e interessano discipline importanti per la funzionalità dell’ospedale. Il reclutamento assume un significato particolare in una fase nella quale le aziende sanitarie devono confrontarsi con una disponibilità limitata di personale e con una concorrenza sempre più forte per attirare medici e infermieri.

A sottolineare il valore delle nuove assunzioni è il direttore sanitario dell’Azienda USL, Mauro Occhi, che evidenzia anche l’importanza di creare le condizioni migliori per accogliere i giovani professionisti: «Dodici nuove teste portano domande nuove ed è augurabile che il sistema Valle d’Aosta si sintonizzi per accogliere nel modo migliore i giovani camici bianchi che iniziano ora il loro percorso».

Occhi richiama inoltre il dato relativo alla presenza di medici giovani all’interno dell’ospedale regionale: «Il numero di medici del “Parini” al di sotto della soglia dei quarant’anni sale ora a 110: un numero che testimonia sia il grado di salute che l’attrattività del nostro ospedale».

Un risultato che, secondo il direttore sanitario, non deve però far dimenticare le difficoltà ancora presenti. «Attrattività che rimane la chiave strategica sulla quale puntare e che evidentemente non è spenta nonostante le mille difficoltà di questa stagione. Continuo a lavorare con l’Assessore Marzi per assicurare il massimo delle chances a questa regione come abbiamo sempre fatto in questi anni».

Il tema del reclutamento rimane infatti centrale. Per una regione di dimensioni contenute e geograficamente periferica come la Valle d’Aosta, competere con altre realtà sanitarie nell’acquisizione di personale qualificato richiede interventi che vadano oltre la semplice pubblicazione dei concorsi. L’Azienda USL, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Sanità, sta lavorando su diversi fronti, da quello economico a quello organizzativo, formativo e logistico.

Tra gli strumenti introdotti figura l’indennità di attrattività per medici e infermieri, prevista dalla legge regionale del 2021, alla quale si aggiungono risorse regionali destinate al trattamento accessorio del personale infermieristico. Proseguono inoltre i concorsi pubblici, il ricorso agli incarichi libero-professionali e le collaborazioni con altre aziende sanitarie.

La prospettiva è quella di costruire una strategia di medio e lungo periodo, capace non soltanto di portare nuovi professionisti in Valle d’Aosta, ma anche di convincerli a rimanervi. In questo quadro assume particolare importanza la disponibilità di alloggi per il personale proveniente da fuori regione. La realizzazione di una foresteria dedicata ai sanitari viene individuata come una delle possibili risposte a un problema concreto, considerati i costi della vita e le difficoltà di accesso al mercato immobiliare valdostano.

Accanto al rafforzamento dell’ospedale, resta però fondamentale la questione della medicina territoriale, dove la carenza di medici di famiglia continua a rappresentare una difficoltà per diverse comunità. Proprio in questo ambito arriva una nuova opportunità per i cittadini dell’Ambito 4 del Distretto 1: dal 1° dicembre prenderà servizio il dottor Giovanni Luca Cavoretto, che coprirà uno degli incarichi vacanti di medicina generale.

Il nuovo medico riceverà su appuntamento presso il Consultorio di Nus e l’ambulatorio comunale di Brissogne. A Nus sarà disponibile il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17, mentre il giovedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30. A Brissogne le visite saranno effettuate il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Il dottor Cavoretto potrà essere scelto dai residenti dell’Ambito 4, che comprende Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-Christophe, Aosta, Brissogne, Fénis, Nus, Quart e Saint-Marcel, fino al raggiungimento del numero massimo di assistiti previsto dall’accordo collettivo nazionale.

L’Azienda USL invita in particolare i cittadini attualmente privi del medico di famiglia a effettuare la scelta attraverso gli sportelli di Scelta e revoca. Per chi deve effettuare una prima assegnazione, infatti, non è possibile utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico: occorre rivolgersi direttamente agli sportelli aziendali. Per i successivi cambi di medico è invece possibile utilizzare anche il FSE, secondo le modalità previste.

Gli indirizzi degli ambulatori e i recapiti telefonici per fissare gli appuntamenti sono consultabili sul sito dell’Azienda USL, nella sezione dedicata alla ricerca dei medici di famiglia e dei pediatri.

Nel frattempo continuerà a essere operativo fino al 31 dicembre 2026 l’ambulatorio medico ad accesso diretto attivato a Nus lo scorso agosto e attualmente affidato al dottor Gino Sapone. La struttura, situata in via Saint-Barthélemy 22, è stata organizzata per garantire assistenza ai cittadini di Nus, Fénis, Brissogne, Saint-Marcel e Quart che si trovano temporaneamente senza un medico di famiglia. Il servizio proseguirà con gli orari attualmente in vigore.

L’assistenza senza appuntamento è inoltre garantita attraverso le quattro Case della Comunità di Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas, dove sono attivi ambulatori ai quali i cittadini possono rivolgersi quando sono temporaneamente privi del proprio medico di famiglia oppure al di fuori degli orari nei quali il medico è contattabile.

Il quadro che emerge è quello di una sanità regionale impegnata su più livelli per rispondere a una criticità che riguarda tanto gli ospedali quanto il territorio. Le 12 nuove assunzioni al Parini rappresentano un rafforzamento degli organici ospedalieri, mentre l’arrivo del nuovo medico tra Nus e Brissogne offre una risposta concreta, seppure parziale, alle esigenze della medicina generale.

La sfida resta quella di trasformare i singoli interventi in una presenza stabile di professionisti, capace di garantire continuità nei servizi, tempi di risposta adeguati e assistenza diffusa anche nei Comuni più piccoli. Perché la qualità della sanità valdostana non si misura soltanto dalla capacità di assumere nuovi medici, ma anche dalla possibilità per ogni cittadino di trovare, vicino a casa, un punto di riferimento sanitario affidabile.