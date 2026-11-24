Pour la quatrième année consécutive, la Vallée d’Aoste accueille le Sommet Grand Continent, du 9 au 11 décembre. Le rendez-vous annuel du Grand Continent, revue de référence en matière de géopolitique européenne, est organisé en partenariat avec la Région autonome Vallée d’Aoste.

Le Sommet Grand Continent est devenu, en seulement trois éditions, l’un des lieux clés du débat stratégique du continent, confirmant ainsi la Vallée d’Aoste dans son rôle historique de carrefour de l’Europe, terre de passage et de rencontre entre les langues, les cultures et les idées.

Trois jours de débats entre Saint-Vincent et Courmayeur

Entre le Grand Hôtel Billia de Saint-Vincent et le Skyway Monte Bianco à Courmayeur, avec plusieurs étapes à Verrès et à Aoste, plus de 150 invités de renommée internationale se réuniront : commissaires européens, chefs d’État et de gouvernement, ministres, dirigeants d’institutions internationales, diplomates, capitaines d’industrie, économistes, intellectuels, écrivains et journalistes.

Un Sommet ouvert sur le territoire

Une série de rendez-vous amènera le débat géopolitique européen au cœur de la Vallée d’Aoste. Ces rencontres seront ouvertes à tous les citoyens.

La France après Macron ? Qui sera le prochain président ?

Une rencontre consacrée à l’élection présidentielle française, avec trois grands titres de la presse d’outre-Alpes : Alternatives économiques, Paris Match et Le Monde.

10 décembre, de 18 h à 19 h – Bibliothèque régionale d’Aoste

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Informations et inscriptions :

https://legrandcontinent.eu/fr/evenements/la-france-apres-macron-qui-sera-le-prochain-president/

Le monde vu depuis le Sommet Grand Continent 2026

Un dialogue de clôture entre l’ambassadrice de France en Italie, Anne-Marie Descôtes, et l’ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

11 décembre, de 15 h 30 à 16 h 30 – Palais régional, Aoste

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Informations et inscriptions :

https://legrandcontinent.eu/fr/evenements/il-mondo-visto-dal-grand-continent-summit-2026/

Avec l’édition de cette année, le Sommet Grand Continent s’ouvrira encore davantage au territoire et mettra des invités de renommée internationale en contact direct avec les institutions et les écoles.

Une masterclass exclusive pour l’administration. Un atelier de formation sur l’avenir de l’État face aux grandes transformations, réservé aux fonctionnaires et aux cadres de l’administration régionale, de la Chambre valdôtaine des entreprises et de Confindustria. Il sera animé par Alexandre Pointier, haut fonctionnaire français, inspecteur des finances de première classe.

Le conseiller du pape en matière d’intelligence artificielle à la rencontre des nouvelles générations. Le père Paolo Benanti, conseiller du Vatican en matière d’IA, s’entretiendra avec des lycéens sur le thème « L’humain et le défi de l’intelligence artificielle ».