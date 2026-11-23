Ci sono strumenti che possono fare la differenza tra la vita e la morte, ma il loro valore dipende soprattutto dalle mani che sanno utilizzarli. A Pont-Saint-Martin, la solidarietà si traduce ancora una volta in preparazione concreta, formazione e senso di comunità. Perché davanti a un arresto cardiaco ogni minuto conta e avere un defibrillatore a disposizione è importante, ma sapere come intervenire può diventare decisivo.

È con questo spirito che sabato 21 novembre si è svolto a Pont-Saint-Martin il consueto corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), promosso dall'Associazione Amici della Terza Età APS, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Un appuntamento ormai consolidato, che testimonia la continuità di un progetto portato avanti con successo da oltre dieci anni e interamente sostenuto dagli organizzatori. Un impegno che va ben oltre la semplice organizzazione di un corso: l'obiettivo è rendere il territorio sempre più preparato ad affrontare le emergenze, mettendo i cittadini nelle condizioni di intervenire con tempestività e consapevolezza.

La giornata ha consentito di abilitare 12 nuovi operatori, che si aggiungono alle persone già formate negli anni precedenti. Accanto al nuovo corso si è svolta anche la sessione di retraining biennale, indispensabile per consentire ai partecipanti già abilitati di ripassare le procedure, aggiornare le proprie competenze e mantenere la necessaria sicurezza nelle manovre di soccorso.

L'elenco dei nuovi cittadini abilitati comprende Balmino Mara Alda, Canella Sandra, Castello Josephine, Dezzani Chiara, Maiuri Giulia, Martinetto Renato, Montalbetti Simone, Pitti Simone, Puppi Raffaele, Rolland Mario, Violetta Elena e Vitale Giovanni.

Dietro questi dodici nominativi c'è un risultato che assume un significato particolare per la comunità. Ogni persona formata rappresenta infatti una possibile risorsa in più nel momento in cui si verifica un'emergenza. Un valore aggiunto soprattutto in un contesto nel quale la rapidità dell'intervento può incidere profondamente sulle possibilità di sopravvivenza di chi viene colpito da un arresto cardiaco improvviso.

La formazione all'utilizzo del DAE non riguarda soltanto l'apprendimento di una tecnica. Significa imparare a riconoscere una situazione di pericolo, attivare tempestivamente i soccorsi attraverso il 112, iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzare correttamente il defibrillatore, seguendo le indicazioni vocali dello stesso dispositivo. I DAE sono infatti progettati per guidare anche operatori non sanitari durante le operazioni e analizzare il ritmo cardiaco, erogando una scarica soltanto quando necessaria.

La tempestività è fondamentale: in caso di arresto cardiaco, ogni minuto senza intervento riduce sensibilmente le possibilità di sopravvivenza. Per questo motivo la diffusione dei defibrillatori negli spazi pubblici, negli impianti sportivi e nei luoghi frequentati dalla popolazione deve essere accompagnata da una rete di persone capaci di utilizzarli.

È proprio questa la prospettiva nella quale si inserisce il lavoro portato avanti a Pont-Saint-Martin dall'Associazione Amici della Terza Età APS insieme all'Amministrazione comunale. Un'esperienza che dimostra come la prevenzione possa diventare patrimonio collettivo quando istituzioni, associazioni e cittadini collaborano con continuità.

In un territorio, la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso le infrastrutture e i servizi, ma anche investendo sulle competenze delle persone. E i dodici nuovi operatori rappresentano un ulteriore tassello di questa rete di solidarietà: una comunità più preparata è anche una comunità più forte, capace di trasformare il senso civico in un gesto concreto che, un giorno, potrebbe salvare una vita.