La Chiesa ricorda oggi San Clemente I, papa e martire, quarto pontefice della tradizione cristiana. Vissuto nel I secolo, è ricordato per la sua opera a favore dell’unità della comunità cristiana e per la testimonianza di fede che, secondo la tradizione, lo condusse al martirio. Si celebra anche San Colombano, monaco irlandese e grande evangelizzatore dell’Europa.

La tradizione e la curiosità

San Clemente è una ricorrenza che appartiene al calendario popolare di novembre, periodo nel quale la vita contadina entrava ormai nella stagione del riposo. Dopo il lavoro dei campi e la raccolta degli ultimi frutti, le comunità si preparavano all’inverno, tra lavori domestici, manutenzione degli attrezzi e prime preparazioni per il Natale.

Dans les campagnes alpines, la fin novembre marquait traditionnellement le passage vers la saison hivernale. C’était le temps des veillées, des travaux à l’intérieur des maisons et des moments de convivialité autour du foyer.

Uno sguardo alla Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è una terra nella quale la memoria non è soltanto ricordo: è identità. Le lingue, le consuetudini, le feste patronali, gli archivi e le testimonianze delle comunità raccontano una storia collettiva che attraversa i secoli.

Il francese, il francoprovenzale e le parlate walser sono parte di questo patrimonio. La tutela delle peculiarità linguistiche e culturali rappresenta uno dei fondamenti dell’autonomia valdostana: un’autonomia che non è soltanto un assetto istituzionale, ma anche la possibilità di custodire e trasmettere una civiltà alpina originale.

En Vallée d’Aoste, la mémoire est un élément vivant de l’identité collective. Le français, le francoprovençal et les langues de la tradition walser témoignent de la richesse de notre histoire. Préserver ce patrimoine, c’est aussi donner tout son sens à l’autonomie valdôtaine.

Accadde oggi

Il 23 novembre 1889, a San Francisco, entra in funzione uno dei primi apparecchi musicali a moneta, antenato del moderno jukebox: una piccola rivoluzione nel modo di ascoltare la musica.

Un proverbio del giorno

Italiano: Chi semina memoria raccoglie identità.

Français : Qui garde ses racines ne perd jamais son chemin.

L’appuntamento da non perdere

Ad Aosta prosegue il Marché Vert Noël, il villaggio natalizio che anima il centro storico. In piazza Émile Chanoux, le casette in legno propongono artigianato, prodotti tipici e specialità valdostane.

Apertura lunedì 23 novembre: dalle 10 alle 20. Ingresso libero. Il mercatino resterà aperto fino al 6 gennaio 2027.

Il pensiero del giorno

Un popolo che custodisce la propria memoria sa costruire il proprio futuro.