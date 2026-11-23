La violenza contro le donne non si combatte soltanto dopo un'aggressione, quando ormai la paura ha preso il posto della libertà e la sopraffazione ha lasciato conseguenze spesso profonde e difficili da cancellare. Si combatte prima, mettendo in discussione una cultura che ancora troppo spesso confonde l'amore con il possesso, la relazione con il controllo e la forza con il diritto di decidere della vita altrui. E si combatte soprattutto smettendo di considerarla una questione che riguarda soltanto le donne.

È questo il messaggio che accompagna le iniziative organizzate in Valle d'Aosta in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra Aosta e Fénis, tre appuntamenti, distribuiti tra il 24 e il 25 novembre, proveranno ad affrontare il fenomeno da prospettive differenti, ma con un obiettivo comune: richiamare istituzioni, uomini e donne, mondo del lavoro, scuola e comunità a una responsabilità che non ammette deleghe.

Il primo appuntamento è promosso dalla CGIL Valle d'Aosta per martedì 24 novembre alle 17.30, nella sede del sindacato in via Binel 24 ad Aosta. Un momento di confronto che metterà insieme competenze ed esperienze diverse, affrontando la violenza di genere sotto il profilo della sicurezza, della salute, dell'educazione e dell'indipendenza economica.

Interverranno Francesca Pescara Di Diana, commissario capo della Questura di Aosta, che approfondirà il ruolo delle forze dell'ordine nell'individuazione delle situazioni di violenza, nella protezione delle vittime e negli strumenti di contrasto, e Antonia Billeci, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Parini di Aosta, che affronterà le conseguenze mediche e psicologiche della violenza e le dinamiche che possono rendere estremamente difficile per una donna interrompere una relazione violenta.

Il confronto si allargherà al ruolo della scuola e dell'educazione, strumenti indispensabili per costruire una cultura del rispetto e superare stereotipi e modelli culturali che alimentano discriminazioni e disuguaglianze. Con Davide Vinci, funzionario FLC VdA, e Silvia Gradi, funzionaria FP CGIL VdA, sarà inoltre affrontata la dimensione lavorativa e sociale della questione. Perché parlare di libertà significa anche parlare di autonomia economica, pari opportunità, tutela dei diritti e possibilità concreta di scegliere il proprio futuro senza essere costrette a dipendere da qualcuno.

A moderare l'incontro sarà Cristina Marchiaro, della segreteria regionale CGIL Valle d'Aosta.

Il 25 novembre sarà invece l'Amministrazione comunale di Aosta a proporre un'iniziativa che affronta un aspetto fondamentale, ma ancora troppo spesso trascurato nel dibattito pubblico: il ruolo degli uomini nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

A chiusura della mostra «ConSenso – per dire no alla violenza sulle donne», allestita dal 12 novembre nelle vetrine dei negozi di viale Conte Crotti, il Comune organizza alle 17.30 un flash mob in piazza Porta Pretoria, insieme a Mazì Ensemble Vocale, per coinvolgere direttamente la cittadinanza. Alle 18, il Salone Ducale ospiterà la presentazione del libro di Irene Facheris, «Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)», in dialogo con Luisa Libertini, coordinatrice referente del Centro per uomini autori di violenza (CUAV) Valle d'Aosta, e Giulia Maietti, operatrice del Centro antiviolenza (CAV) Valle d'Aosta.

La scelta di dedicare un appuntamento al coinvolgimento maschile non è soltanto simbolica. Significa spostare il punto di osservazione e riconoscere che non si può continuare a chiedere alle donne di difendersi, prestare attenzione, denunciare e cambiare le proprie abitudini, lasciando sullo sfondo il comportamento di chi esercita violenza e il contesto culturale che la alimenta.

«Credo che sia arrivato il momento di smettere di parlare di violenza contro le donne soltanto tra donne», afferma la vicesindaca di Aosta Valeria Fadda. «Abbiamo bisogno che gli uomini partecipino a questo confronto, che si interroghino sui modelli di mascolinità con cui sono cresciuti e abbiano il coraggio di metterli in discussione. Non possiamo chiedere sempre alle donne di difendersi e cambiare le cose. Abbiamo bisogno di uomini che scelgano di farlo insieme a noi».

Un passaggio che chiama direttamente in causa il CUAV Valle d'Aosta, impegnato nella prevenzione attraverso percorsi rivolti agli uomini autori di violenza, fondati sul riconoscimento dei propri comportamenti e sull'assunzione di responsabilità.

«Gli uomini possono cambiare, ma il cambiamento richiede un impegno concreto e non può fermarsi alle parole», sottolinea Luisa Libertini. Il lavoro con gli uomini autori di violenza parte proprio dalla necessità di mettere in discussione il controllo, il possesso e gli stereotipi che ancora attraversano le relazioni. La prevenzione, spiega, passa anche dalla responsabilità maschile e dal coinvolgimento dell'intera comunità, mantenendo sempre al centro la sicurezza, la libertà e l'autonomia delle donne.

Il flash mob di piazza Porta Pretoria e la successiva presentazione del libro vogliono dunque essere due momenti collegati, capaci di portare il tema fuori dai luoghi abituali del confronto e dentro la città. Come spiega Giulia Maietti, l'obiettivo è riempire la piazza con le voci dei partecipanti e ricordare che la violenza maschile sulle donne riguarda tutti. Troppo spesso, osserva, il problema viene raccontato come una responsabilità esclusivamente femminile, con le donne chiamate a stare attente, chiedere aiuto e denunciare, mentre gli uomini restano fuori dalla narrazione. «Gli uomini possono e devono fare la loro parte, nelle relazioni, con gli amici, sul posto di lavoro e nell'educazione dei figli», è il richiamo dell'operatrice.

La giornata del 25 novembre proseguirà anche a Fénis, dove alle 20.30, nel Salone Tzanté de Bouva, la Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis organizza la serata pubblica «Oltre il silenzio», con il patrocinio e il sostegno dei Comuni del territorio. L'ingresso sarà libero.

Il programma prevede la presentazione dello show del progetto RedLadiesShoes, con la direzione artistica di Dominga D'Agostino, seguita dagli interventi della psicologa Chantal Danna, del comandante della Stazione dei Carabinieri di Nus e della dottoressa Chiara Maria Penati, medico del Servizio per le Dipendenze patologiche (Ser.D.) dell'AUSL Valle d'Aosta.

A moderare il confronto sarà Roberta Carla Balbis, vicepresidente dello Zonta Club Aosta. Al termine degli interventi è previsto un momento conviviale con un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Fénis.

Tre appuntamenti, dunque, che affrontano la stessa emergenza da angolazioni complementari. La sicurezza e la protezione delle vittime, le conseguenze sanitarie e psicologiche, la responsabilità degli uomini, il ruolo dell'educazione, la necessità dell'indipendenza economica e il valore delle reti territoriali. Temi che non possono essere separati, perché la violenza di genere non nasce improvvisamente e non si esaurisce nell'episodio che finisce sulle cronache.

C'è una responsabilità delle istituzioni, chiamate a garantire servizi efficienti, protezione, prevenzione e strumenti concreti di autonomia. C'è una responsabilità della scuola, che deve educare al rispetto e alla parità. C'è una responsabilità del mondo del lavoro, perché senza indipendenza economica la libertà di una donna può diventare molto più difficile da esercitare. C'è una responsabilità delle famiglie e delle comunità, che devono imparare a riconoscere i segnali e a non minimizzare comportamenti di sopraffazione.

E c'è, soprattutto, una responsabilità degli uomini. Non basta dichiararsi contrari alla violenza: occorre interrogarsi sui propri comportamenti, sulle parole utilizzate, sugli atteggiamenti tollerati nel proprio ambiente e sui modelli culturali trasmessi alle nuove generazioni. Il cambiamento deve cominciare anche da qui, dalla quotidianità, dalle relazioni personali e dalla capacità di non considerare mai normale il controllo sulla libertà altrui.

Il 25 novembre non può trasformarsi in una giornata di dichiarazioni di principio, fotografie e impegni destinati a esaurirsi nel giro di poche ore. La sua credibilità si misura nei giorni successivi, nella continuità delle politiche pubbliche, nella capacità di sostenere chi denuncia, nella prevenzione e nella volontà di intervenire anche quando la violenza non è ancora diventata visibile.

Aosta e Fénis offrono occasioni importanti per riflettere e confrontarsi. Ma il vero cambiamento non si misurerà soltanto nella partecipazione agli incontri. Si misurerà nella capacità di trasformare le parole in comportamenti, le sensibilità in scelte e le dichiarazioni in responsabilità concrete.

Perché nessuna donna dovrebbe essere costretta a vivere nella paura, a rinunciare alla propria libertà o a chiedere il permesso di scegliere la propria vita. E perché contrastare la violenza non è una battaglia delle donne contro gli uomini: è una responsabilità di tutta la società. Il silenzio protegge chi usa la violenza, il coraggio di cambiare protegge la libertà di tutti.