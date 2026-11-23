Ci sono giornate che valgono molto più di un semplice appuntamento in calendario. Sono occasioni per ritrovarsi, condividere ricordi, stringersi attorno alle persone e riconoscere, con un gesto sincero, il valore di chi ha dedicato una vita alla propria famiglia, al lavoro e alla comunità. È questo lo spirito con cui domenica 22 novembre Pollein ha celebrato la Festa degli Anziani, un momento di incontro, amicizia e riconoscenza verso chi rappresenta una parte preziosa della storia del paese.

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Pollein, per poi proseguire al salone polivalente della Grand Place, dove il Comune ha offerto il pranzo ai partecipanti. Attorno alla tavola, tra sorrisi, conversazioni e ricordi, si è rinnovato quel piacere semplice e autentico dello stare insieme, un valore che oggi, più che mai, merita di essere custodito e coltivato. Perché gli anziani non sono soltanto custodi della memoria, ma presenze fondamentali nella vita della comunità, portatori di esperienze, insegnamenti e legami che attraversano le generazioni.

A rendere ancora più speciale l'iniziativa è stato il contributo del Comitato del Forno, che anche quest'anno ha preparato e donato a ciascun partecipante il tradizionale pane nero. Un gesto di generosità che profuma di tradizione, di appartenenza e di quelle consuetudini che continuano a tenere vive le radici del territorio.

La festa ha riservato un momento particolarmente emozionante a Fiorillo Liberato, che lo scorso 13 settembre ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni. A lui l'Amministrazione comunale ha consegnato un cesto con prodotti alimentari e una targa commemorativa, esprimendo l'affetto e la gratitudine di tutta Pollein. Un secolo di vita rappresenta un patrimonio di esperienze, sacrifici, cambiamenti e ricordi: una storia personale che si intreccia con quella del paese e che merita di essere celebrata con rispetto e partecipazione. A suggellare la ricorrenza, il taglio di una torta dedicata al suo centesimo compleanno, condivisa con tutti i presenti in un clima di gioia e familiarità.

Non sono mancati i riconoscimenti simbolici ai due partecipanti più anziani del pranzo: Ivana Maria Filippetto, 92 anni, e Aldo Millet, 90 anni. Un piccolo gesto, ma carico di significato, per testimoniare attenzione, vicinanza e gratitudine verso persone che, con il loro percorso di vita, rappresentano una parte importante della storia collettiva.

L'Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento al Comitato del Forno, a tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione e, soprattutto, agli anziani che hanno partecipato alla festa. La loro presenza ha dato significato all'intera giornata, ricordando quanto sia importante non lasciare che il tempo e le abitudini allontanino le persone, ma continuare a creare occasioni per incontrarsi, ascoltarsi e sentirsi parte della stessa comunità.

A Pollein, la Festa degli Anziani è così diventata anche un'occasione per dire, senza bisogno di grandi parole, grazie a chi ha costruito il presente che oggi viviamo. Perché una comunità che sa riconoscere, rispettare e abbracciare i propri anziani è una comunità che non dimentica le proprie radici e guarda al futuro con maggiore umanità.