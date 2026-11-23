L’inverno si avvicina e la sanità valdostana si prepara ad affrontare una stagione che rischia di mettere ulteriormente alla prova un sistema già alle prese con carenze di personale, aumento degli accessi ospedalieri e difficoltà nel garantire la disponibilità di posti letto. Il quadro delineato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta evidenzia una situazione complessa, nella quale la crescita della domanda di assistenza si accompagna alla progressiva riduzione degli organici, soprattutto tra infermieri e medici dell’emergenza-urgenza. A pesare sono anche la carenza di medici di famiglia, il rallentamento della campagna vaccinale antinfluenzale e le difficoltà organizzative che interessano diversi reparti dell’Ospedale regionale Umberto Parini.

La priorità, spiega l’Azienda, è riuscire a proteggere la tenuta dell’intero sistema sanitario regionale, mantenendo operativi i servizi essenziali, sostenendo il personale e rafforzando la medicina territoriale per evitare che problemi affrontabili fuori dall’ospedale finiscano per congestionare ulteriormente il Pronto Soccorso.

«Vorremmo sempre comunicare buone notizie e prospettive rosee. Purtroppo, oggi siamo a commentare l’evidente difficoltà che l’azienda fronteggia sul tema delle risorse umane», ammette il direttore sanitario dell’Azienda USL, Mauro Occhi. Il nodo, sottolinea, è rappresentato dalle persone: «Le risorse costituite dalle persone sono infatti le più preziose, le altre si possono quasi sempre comprare, le persone no».

Una difficoltà che, secondo Occhi, non cancella i progressi compiuti negli anni sul fronte tecnologico e delle strutture, ma rende oggi più complicato garantire la piena operatività dei servizi. «Stare in un piccolo angolino del Nord Ovest italiano ci propone sfide non banali e siamo in difficoltà ad integrare gli organici. Preferiamo dirlo e comunicarlo per bene, anche perché da tempo abbiamo preferito la cultura della manutenzione rispetto a quella dell’inaugurazione». L’Azienda, assicura, ha una strategia: «Abbiamo comunque una strategia, abbiamo la forza e avremo l’entusiasmo per provare ad uscirne».

Il primo fronte è quello del Pronto Soccorso, dove i numeri fotografano una pressione crescente. Tra il 1° e il 15 novembre 2026 gli accessi sono stati 1.924, contro i 1.650 dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 16,6%. Il dato è sostanzialmente in linea con quello del 2024, quando gli accessi erano stati 1.925, ma a cambiare è la disponibilità di personale chiamato a gestire i flussi di pazienti.

Nell’arco di un anno, infatti, i medici in servizio al Pronto Soccorso sono scesi da 18 a 11, oltre al direttore, mentre la difficoltà nel reperire specialisti dell’emergenza-urgenza continua a rappresentare un problema diffuso anche a livello nazionale. A questa situazione si aggiunge il fenomeno del boarding, ovvero la permanenza in Pronto Soccorso di pazienti già destinati al ricovero, ma impossibilitati a raggiungere tempestivamente un reparto per mancanza di posti letto. Nei primi 15 giorni di novembre si sono registrate 195 presenze in boarding, contro le 175 dello stesso periodo del 2025.

La preoccupazione è rivolta soprattutto alle settimane che precedono e accompagnano le festività, quando l’afflusso turistico e la circolazione dei virus influenzali tendono a far crescere la domanda di assistenza. Nel dicembre 2025 gli accessi al Pronto Soccorso erano stati 4.940, contro 4.433 nel dicembre 2024, con un aumento dell’11,4%. I ricoveri erano passati da 537 a 582.

«Il Pronto Soccorso è già oggi sottoposto a una pressione paragonabile a quella che normalmente registriamo nei periodi più critici dell’inverno, ma la stagione turistica deve ancora cominciare», avverte Fabio Sciutti, direttore del Dipartimento strutturale Emergenza Urgenza. «Gli accessi stanno aumentando, i medici sono diminuiti e la carenza di personale infermieristico limita anche la disponibilità di posti letto nei reparti».

Il problema, spiega Sciutti, non si esaurisce nel numero di persone che arrivano in emergenza, ma riguarda la capacità dell’ospedale di assorbire i ricoveri. «Il boarding rischia così di compromettere la capacità di risposta alle nuove emergenze. Stiamo predisponendo tutte le misure organizzative possibili per affrontare i prossimi mesi, ma dobbiamo essere consapevoli che ci aspetta un inverno particolarmente difficile». L’obiettivo, aggiunge, è «garantire la sicurezza delle cure, proteggere il personale e preservare la capacità del Pronto Soccorso e dei reparti ad alta intensità di cura».

La carenza di infermieri rappresenta, tuttavia, il problema più trasversale all’intera organizzazione sanitaria. Nel 2019 l’Azienda disponeva di 661 infermieri equivalenti a tempo pieno, escludendo i coordinatori. Nel 2024 erano scesi a 601, nel 2025 a 597 e nel 2026 a 586. In sette anni sono venute meno 75 unità equivalenti, pari a una riduzione di circa l’11,3%. Un andamento che si inserisce in una tendenza più ampia: secondo il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, tra il 2013 e il 2023 la Valle d’Aosta ha perso il 13,5% dei propri infermieri.

Il fabbisogno attuale dell’USL è di 48 infermieri, ai quali si aggiungono 33 operatori socio-sanitari, 5 ostetriche e 9 tecnici di radiologia. La difficoltà di reclutamento ha modificato anche la composizione degli organici: gli infermieri dipendenti sono passati da 600 nel 2024 a 584 nel 2025, fino agli attuali 566. Parallelamente, i professionisti con contratto libero-professionale sono aumentati da 31 a 68, fino a 77 nel 2026. Gli infermieri acquisiti tramite agenzie erano 19 nel 2024, 28 nel 2025 e 11 nel 2026.

Il ricorso a formule contrattuali differenti consente di coprire almeno in parte i turni, ma comporta maggiori costi e rende più complessa la gestione quotidiana del personale. A diminuire è il numero degli infermieri strutturati, mentre aumentano i carichi di lavoro e la necessità di ricorrere a soluzioni alternative.

«Nel solo Dipartimento di Emergenza, che accusa la maggior carenza di personale infermieristico – mancano 15 infermieri – i contratti libero-professionali degli infermieri sono oltre 30», evidenzia Laura Plati, direttrice della struttura complessa DIPSA, la Direzione delle professioni sanitarie. «L’impegno costante della struttura che dirigo non si limita a cercare infermieri per coprire i turni, ma è volto a costruire un sistema sanitario capace di attrarre, valorizzare e trattenere i professionisti, anche attraverso la revisione e l’implementazione di modelli organizzativi assistenziali». Perché, conclude, «investire sugli infermieri significa investire direttamente sulla qualità dell’assistenza ai cittadini».

Le difficoltà emergono anche dai concorsi pubblici. Nel 2025 la selezione per infermieri aveva registrato 88 iscritti: 43 si erano presentati alle prove e 36 erano risultati idonei, venendo poi tutti assunti a tempo indeterminato. Il concorso attualmente in corso registra invece 41 iscritti. Di questi, 34 non erano esonerati dall’accertamento della lingua francese, ma soltanto 15 si sono presentati alla prova linguistica, superandola e accedendo alle successive prove concorsuali previste il 30 novembre, il 2 e il 3 dicembre.

La difficoltà di attrarre professionisti si riflette direttamente nell’organizzazione dei reparti. In Medicina d’Urgenza i posti letto sono stati dimezzati per insufficienza di personale. Altri 5 posti letto nei reparti di Medicina sono temporaneamente indisponibili a causa di problemi alla pavimentazione e di superfici disconnesse, con lavori di ripristino programmati per la prossima settimana. Nel Dipartimento medico mancano inoltre 10 infermieri. Anche gli interventi di ripristino del Pronto Soccorso ortopedico sono stati rinviati per evitare ulteriori sollecitazioni agli organici e preservare la capacità operativa dell’emergenza-urgenza durante i mesi più difficili.

Per fronteggiare l’inverno, l’USL sta lavorando a una serie di misure che puntano ad alleggerire la pressione sul Parini e a distribuire maggiormente i carichi assistenziali sul territorio. Tra gli interventi previsti figurano 40 posti letto aggiuntivi, attraverso la struttura R2 di Verrès e l’Ospedale di Comunità, per favorire la continuità assistenziale e ridurre la necessità di ricoveri ospedalieri. Nel mese di dicembre sarà definito il piano per la gestione dell’iperafflusso, con il rafforzamento della presenza infermieristica in Pronto Soccorso durante le festività e il coinvolgimento del Bed Manager, incaricato di coordinare la disponibilità dei letti, i ricoveri e le dimissioni.

In caso di ulteriore aggravamento della situazione, potrà essere attivata un’Unità di Crisi con la partecipazione della Direzione sanitaria, della Direzione medica di presidio, del Bed Manager e dei responsabili dei dipartimenti coinvolti, per monitorare quotidianamente la situazione e intervenire sulle criticità.

Il territorio, in questa strategia, assume un ruolo sempre più centrale. Le 4 Case della Comunità di Aosta, Morgex, Châtillon e Donnas hanno registrato, dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, complessivamente 12.268 accessi agli ambulatori ad accesso diretto. Di questi, 5.490 ad Aosta, 1.486 a Morgex, 2.445 a Châtillon e 2.847 a Donnas. Il picco si è raggiunto ad agosto, con 1.656 accessi, in un periodo caratterizzato dalla maggiore presenza turistica.

A queste attività si aggiungono circa 35 mila prestazioni ambulatoriali infermieristiche nei primi undici mesi dell’anno, tra terapie, medicazioni e gestione delle lesioni croniche, oltre ai prelievi ematochimici, non compresi nel conteggio. Sono 3.184 i pazienti over 65 seguiti in assistenza domiciliare. Nei Distretti operano complessivamente 115 infermieri, 79 professionisti della riabilitazione, 14 operatori socio-sanitari e 7 specialisti, oltre alle altre figure mediche e di coordinamento.

«In una situazione di forte pressione sull’ospedale, il territorio deve diventare sempre più una seconda prima linea del sistema sanitario», spiega Hélène Impérial, direttrice del Dipartimento strutturale di Area territoriale. «I dati dimostrano che le Case della Comunità e gli ambulatori infermieristici rappresentano già oggi una risposta concreta a migliaia di bisogni di salute. Rafforzare questi servizi significa intercettare precocemente le necessità dei cittadini, garantire continuità assistenziale e soprattutto evitare che problemi gestibili sul territorio si trasformino in accessi impropri al Pronto Soccorso».

Una rete che, secondo Impérial, deve essere costruita insieme ai medici di medicina generale e a tutti i professionisti dei Distretti, anche attraverso gli ambulatori turistici, la continuità assistenziale e la campagna vaccinale. «Costruire una rete territoriale capace di rispondere ai bisogni delle persone nel luogo più appropriato e il più vicino possibile a casa significa proteggere i più fragili a casa loro e quindi anche proteggere l’ospedale».

Ma proprio i medici di famiglia rappresentano un altro punto debole del sistema. Al 17 novembre 2026 risultavano 3.929 assistiti senza medico di medicina generale, di cui 3.475 nel Distretto 1 e 454 nel Distretto 2. La situazione più critica riguarda l’Ambito 4, con 3.234 persone senza medico e nessuna disponibilità di posti per nuove scelte. L’arrivo di un nuovo medico dal 1° dicembre consentirà di prendere in carico fino a 1.500 assistiti, ma resteranno circa 1.734 cittadini senza un medico di riferimento. Sul fronte degli incarichi pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale il 26 maggio 2026, risultano ancora da coprire 28 posti su 29.

A preoccupare è anche la campagna vaccinale antinfluenzale, che registra un arretramento proprio alla vigilia dei mesi di maggiore circolazione dei virus. Dal 1° ottobre al 15 novembre 2026 sono state somministrate 14.020 dosi, contro le 15.654 dello stesso periodo del 2025, con un calo del 10,4%. Le vaccinazioni agli adulti e agli over 6 sono scese da 14.752 a 13.185, mentre quelle pediatriche per i bambini sotto i 6 anni sono passate da 902 a 835.

L’Azienda rinnova quindi l’invito soprattutto agli anziani, alle persone fragili e a chi è maggiormente esposto alle complicanze dell’influenza ad aderire alla campagna. La prevenzione, in una stagione che si annuncia impegnativa, viene considerata uno strumento essenziale non soltanto per tutelare la salute individuale, ma anche per evitare che un aumento delle forme più severe finisca per aggravare ulteriormente la pressione sui reparti.

Sul fronte delle soluzioni strutturali, l’USL e l’Assessorato regionale alla Sanità puntano a rendere più attrattivo il sistema valdostano. Tra le misure già introdotte figurano l’indennità di attrattività prevista dalla legge regionale del 2021 per medici e infermieri e ulteriori risorse per il trattamento accessorio del personale infermieristico. Si guarda inoltre al raddoppio delle classi del corso di laurea in Infermieristica con sede ad Aosta, al rinnovo del contratto collettivo nazionale 2025-2027 e alla possibilità di mettere a disposizione soluzioni abitative per i professionisti, a partire da una foresteria. Il costo della vita e le difficoltà nel trovare casa rappresentano infatti ulteriori ostacoli per chi dovrebbe trasferirsi in Valle.

Il quadro resta dunque quello di un sistema che continua a garantire emergenza, cure ad alta intensità, assistenza territoriale e servizi nuovi, ma che deve fare i conti con una riduzione progressiva delle risorse umane. La sfida immediata è superare l’inverno senza compromettere la capacità di risposta dell’ospedale e dei servizi territoriali. Quella più lunga è riuscire a costruire condizioni di lavoro e organizzative capaci di trattenere chi già opera in Valle e convincere nuovi professionisti a scegliere la sanità valdostana.

Perché, come emerge dalle parole della stessa Azienda, la tecnologia, le strutture e i nuovi modelli organizzativi possono aiutare, ma senza personale sufficiente la tenuta del sistema resta appesa a un equilibrio fragile. E l’inverno, con il suo carico di pazienti, è ormai alle porte.