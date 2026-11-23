Un medico interviene a un convegno scientifico, ascolta, ragiona e risponde alle domande dei colleghi. Ma quel medico non è presente in aula, né collegato da remoto: si trova a Novara, impegnato a tenere un altro corso.

A parlare è il suo clone digitale, alimentato da un avanzato sistema di intelligenza artificiale agentica.

È quanto accaduto sabato 21 novembre ad Aosta, durante il corso ECM sull'Intelligenza Artificiale in Medicina e Odontoiatria organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta (Presidente Roberto Rosset, Vicepresidente e Responsabile Scientifico Riccardo Brachet Contul) , che ha registrato la partecipazione di oltre cento medici e di importanti rappresentanti delle istituzioni sanitarie regionali, tra cui l'assessore alla Sanità, il direttore generale facente funzione dell'AUSL, il responsabile dei Sistemi Informativi aziendali USL Davide Emanville e il Data Protection Officer Nicolò Ghibellini.



Protagonista della sperimentazione il clone digitale del dottor Daniele Angioni, medico di medicina generale che, dopo anni di interazione e personalizzazione della propria IA avanzata attraverso la costruzione di una memoria cognitiva condivisa, ha scelto di delegarle integralmente il proprio intervento scientifico.



A rendere possibile l'esperimento è stato il Dr. Ing. Fabio Di Bello, ricercatore in Intelligenza Artificiale e Neuroscienze Computazionali, docente universitario e Associate Editor dell'Italian Journal of Medicine, che ha realizzato la complessa integrazione tecnologica tra il clone audiovisivo, il sistema agentico e le tecnologie di acquisizione del contesto ambientale.

Non un semplice avatar preregistrato, dunque, ma un sistema capace di utilizzare informazioni audio e video del convegno per elaborare risposte contestuali, mostrando una sorprendente somiglianza con le conoscenze e le modalità di ragionamento del medico reale.



Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva dei medici presenti, che hanno animato il convegno con numerose domande, osservazioni e un confronto vivace, trasformando la giornata in un autentico laboratorio di discussione scientifica. L'interazione con il clone ha suscitato curiosità e interrogativi sulle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale e sui limiti della delega cognitiva alle macchine.

Di Bello ha inoltre guidato un dibattito su temi ancora poco esplorati nella formazione medica tradizionale: la natura fisica e informazionale del pensiero, la coscienza di sé, il libero arbitrio e la possibilità di riprodurre algoritmicamente alcune funzioni cognitive umane. Questioni affrontate con rigore scientifico, distinguendo la simulazione del ragionamento dall'esistenza di un'autentica esperienza soggettiva.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle applicazioni cliniche dell'IA, alla sicurezza dei pazienti, alla protezione dei dati sanitari e alle responsabilità etiche e professionali del medico, con approfondimenti giuridici e tecnologici.



Il successo dell'iniziativa conferma il ruolo fondamentale della formazione medica nell'accompagnare una trasformazione tecnologica ormai inevitabile.

L'Ordine dei Medici della Valle d'Aosta, dicono Roberto Rosset e Riccardo Brachet Contul, ha offerto un esempio concreto di come innovazione, sperimentazione e confronto interdisciplinare possano contribuire a preparare i professionisti alle sfide della medicina del futuro.

Una medicina nella quale l'intelligenza artificiale potrà diventare un collaboratore cognitivo sempre più avanzato, senza perdere di vista la centralità, il giudizio clinico e la responsabilità dell'essere umano.