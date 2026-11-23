Le retour de la guerre au cœur des relations internationales, les nouveaux rapports de force entre puissances et les transformations technologiques et économiques interrogent profondément l’avenir de l’ordre mondial. C’est autour de ces enjeux que se déroulera, le vendredi 4 décembre 2026 à 17 heures, au pôle universitaire d’Aoste, situé via Monte Solarolo 1, la rencontre intitulée « Guerre et paix à l’ère du chaos : où va le monde ? ».

Il s’agira du quatrième rendez-vous de Les Grands Débats, le cycle de rencontres consacré aux grandes questions de l’actualité internationale, organisé par le Département des sciences économiques et politiques de l’Université de la Vallée d’Aoste.

Au centre des échanges figurera la crise de l’ordre international et la possibilité d’imaginer des alternatives à la réalité et à la rhétorique de la guerre. Les intervenants aborderont les nouvelles formes de conflits contemporains, leurs liens avec les choix politiques et les mutations du capitalisme, mais aussi les relations entre la guerre et les nouvelles oligarchies liées aux grandes entreprises technologiques, les Big Tech.

La réflexion portera également sur la crise de la civilisation des Lumières et du modèle libéral, qui avaient inspiré, entre les XVIIIe et XIXe siècles, les grands projets de paix perpétuelle. Une place importante sera consacrée aux différentes expressions du pacifisme et à leur capacité à faire entendre une voix alternative face à la prédominance du discours guerrier.

Pour approfondir ces questions, deux personnalités du monde universitaire italien prendront la parole. Carlo Galli, philosophe et politologue, ancien professeur titulaire d’histoire des doctrines politiques à l’Université de Bologne, ancien parlementaire et éditorialiste du quotidien la Repubblica, apportera son expertise sur les relations entre guerre, politique et ordre mondial. Il est notamment l’auteur de La guerra globale (Laterza, 2002) et directeur de l’anthologie Guerra (Laterza, 2004).

À ses côtés interviendra Tommaso Greco, professeur titulaire de philosophie du droit à l’Université de Pise et auteur de Critica della ragione bellica, publié chez Laterza en 2025.

Le débat sera animé par Furio Ferraresi et Antonio Mastropaolo, professeurs à l’Université de la Vallée d’Aoste.

La participation est soumise à réservation obligatoire avant le 1er décembre 2026, au moyen du formulaire en ligne disponible sur le site www.univda.it, dans la rubrique « Événements ».

Cette initiative bénéficie du patronage du réseau Rete Università per la Pace.